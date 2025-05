Un marco Zero Trust: el enfoque Zero Trust desafía el modelo tradicional de confiar en entidades basándose únicamente en su ubicación dentro de la red. Insiste en la necesidad de verificar y autorizar a todos los usuarios y dispositivos, independientemente de su ubicación, y en aplicar controles de acceso estrictos para reducir el riesgo de acceso no autorizado. La adopción de este marco permite a las organizaciones sanitarias mejorar su seguridad y proteger los datos de los pacientes tanto de las amenazas externas como de los riesgos internos.