Los ataques DDoS están en auge

Refuerza la ciberseguridad de tu empresa con Zero Trust

En el mundo cada vez más digital de hoy en día, proteger tu empresa contra las ciberamenazas es más importante que nunca, y no parece que la situación vaya a ir a menos. Resulta cada vez más fácil y barato lanzar ciberataques, razón por la que los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), por ejemplo, se han hecho más presentes en los últimos tiempos. Para lanzar un ataque DDoS no es necesario invadir una red ni acceder a ella, por lo que se trata de un tipo de ataque relámpago que llega sin previo aviso. De hecho, ya hemos observado ataques DDoS que han superado los 71 millones de solicitudes por segundo, el mayor registrado este año.

La comunidad empresarial mundial se enfrenta a importantes riesgos cibernéticos que merecen nuestra atención. En el primer trimestre de 2023, se mitigó una media de más de ~247 mil millones de ciberamenazas diarias en todo el mundo. El auge de las iniciativas de transformación digital y las tendencias del trabajo híbrido obligan a las empresas a reforzar sus sistemas de protección contra estos complejos ciberataques.

Es alentador ver las inversiones que se realizan progresivamente para hacer frente a la ciberdelincuencia. Según la última guía semestral de IDC que muestra el gasto mundial en seguridad, el gasto en hardware, servicios y software de seguridad a nivel mundial alcanzará los 219 000 millones de dólares en 2023, un 12,1 % más que el año anterior.

Enfoque Zero Trust

El enfoque Zero Trust ha demostrado ser una forma eficaz que ayuda a las organizaciones a reforzar sus defensas de ciberseguridad. Se basa en el principio de que nada es de confianza hasta que se verifica, y considera a todos los usuarios y dispositivos como amenazas potenciales. Implementa supervisión y verificación continuas para garantizar la seguridad de los datos confidenciales y evitar fugas.

La incorporación del enfoque Zero Trust al marco de seguridad de una organización puede reforzar la protección de la red y mejorar la seguridad de los datos. Esta ventaja es especialmente beneficiosa en sectores muy regulados, como el financiero y el sanitario. Por ejemplo, ayuda a las empresas a cumplir las estrictas normativas de protección de datos restringiendo el acceso a los datos confidenciales solo al personal autorizado.

Cómo superar los desafíos de la implementación

La seguridad Zero Trust también puede plantear desafíos a las empresas, como la dependencia de las medidas de ciberseguridad existentes, la dificultad para conseguir el compromiso de los ejecutivos y la escasez de personal cualificado para implementar una estrategia Zero Trust.

Para superar estos obstáculos, las empresas pueden contemplar asociaciones con expertos en ciberseguridad o proveedores de servicios administrados. Estos proveedores pueden ayudar a los equipos informáticos y de seguridad a implementar medidas de seguridad Zero Trust, proporcionando soporte técnico y supervisión continua de su infraestructura informática. De este modo, los equipos informáticos se podrán centrar en el crecimiento del negocio, el mantenimiento del funcionamiento normal de las operaciones y el desarrollo de productos. Además, muchos proveedores ofrecen soluciones escalables, lo que puede ser especialmente ventajoso para las empresas que carecen de recursos para invertir en una estrategia integral de seguridad Zero Trust.

Argumento a favor del cargo de director de seguridad Zero Trust

Para implementar con éxito el modelo de seguridad Zero Trust, las organizaciones pueden contemplar la figura de un director de seguridad Zero Trust que puede supervisar la implementación y la adopción de la estrategia. Contar con un líder con dotes comunicativas y una responsabilidad definida reduce la probabilidad de que aparezcan obstáculos durante la implementación. El director de seguridad Zero Trust puede estructurar eficazmente los equipos y eliminar los obstáculos para garantizar una implementación eficaz. La incorporación del cargo del director de seguridad Zero Trust en la alta dirección refuerza aún más la importancia de Zero Trust dentro de la organización y garantiza que la iniciativa reciba la atención y los recursos necesarios para conseguir los objetivos.

Además, las empresas pueden encontrar resistencia al cambio durante la implementación de una estrategia Zero Trust. Los responsables deben dar ejemplo y fomentar el cambio, implicar activamente a los empleados en el proceso, abordar las preocupaciones de forma proactiva, prestar ayuda y ofrecer oportunidades para que los usuarios amplíen sus conocimientos. Si el objetivo es provocar un cambio cultural en toda la organización, el primer paso debe venir desde más arriba.

Estrategias para reforzar las ciberseguridad

La creciente dependencia de los sistemas informáticos ha convertido la ciberseguridad en una prioridad para las organizaciones. Zero Trust, con su principio de supervisión y verificación continuas, puede proporcionar a las organizaciones una defensa sólida para salvaguardar sus datos confidenciales frente a posibles amenazas.

Conforme las organizaciones siguen acelerando la transformación digital, es indispensable que las empresas adopten modelos de seguridad nuevos y eficaces como Zero Trust. Este enfoque les ayudará en gran medida a mejorar no solo su protección, sino también la de sus clientes, a cumplir la normativa vigente y a establecer una base sólida para el crecimiento y el éxito en la era digital.

