Jamstack kann die Erstellung von Websites revolutionieren

Der Workflow der Website-Entwicklung neu gedacht

Jedes Unternehmen und jeder Entwickler möchte, dass seine Websites schnell laden und auf jedem Gerät gut dargestellt werden. Schon eine kleine Verzögerung beim Laden kann dazu führen, dass Nutzer eine Seite schnell wieder verlassen , was die Konversionsrate der Website senkt. Die Geschwindigkeit einer Website spielt auch eine Rolle für das Suchmaschinen-Ranking . Und da die Bedrohungslandschaft immer komplexer wird, mit bösartigen Bots, die abgewehrt werden müssen, und Benutzerdaten, die vor Angreifern geschützt werden müssen, suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, die Sicherheit ihrer Websites zu verbessern.

Traditionell ist die Erstellung einer Website, die Geschwindigkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit umfasst, ein großes Unterfangen und bringt negative Auswirkungen für den Entwickler mit sich. Angesichts der Diskrepanz zwischen dem Bedarf an und der Verfügbarkeit von Entwicklerressourcen kann die Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Website-Entwicklung den Druck auf die Organisation und das Endergebnis verringern.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Beseitigung zeitraubender Aufgaben, die wir im Entwicklungsprozess vorfinden, wie zum Beispiel:

Sicherstellen, dass eine Website Traffic-Spitzen ohne Ausfallzeiten bewältigen kann – bei gleichzeitiger Minimierung der Ausgaben für Infrastruktur oder Cloud-Dienste

Unerwartete Überraschungen bei der Aktualisierung von Seiten und die Notwendigkeit, schnell zu reagieren, wenn eine Seite unterbrochen wird oder nicht richtig dargestellt werden kann

Zusammenfügen der Backend- und Frontend-Teile einer Website

Komplexe Workflows, einschließlich des Einholens von Feedback von Interessengruppen

Unternehmen können all diese Probleme mit Jamstack , einem neuartigen Architektur-Ansatz für die Website-Erstellung entschärfen.

Hinzufügen dynamischer Funktionen zu statischen Websites

Jamstack geht von der Idee einer statischen Website aus, d. h. der Vorerstellung eines möglichst großen Teils der Website, und fügt dynamische Elemente ein, um schnelle Websites mit weniger Angriffsvektoren zu erzielen. Der Begriff, der 2015 als „ JAMstack “ geprägt wurde, leitet sich ab von:

J = JavaScript, die Programmiersprache der Website

A = APIs, die dynamische Inhalte auf einer ansonsten statischen Seite ermöglichen

M = Markup, das ist der HTML- und CSS-Code, der dem Browser Formatierungsanweisungen gibt

Durch die Kombination dieser drei Elemente ermöglicht Jamstack Entwicklern die schnelle Erstellung und Pflege von Websites, die den Nutzern effizient zur Verfügung gestellt werden können. Der Start einer statischen Website, die sich gut für Mobilgeräte, Web und Video eignet, und die Nutzung von APIs für dynamische Funktionen beschleunigen den Prozess. Eine hohe Seitengeschwindigkeit lässt sich dadurch erreichen, dass ein möglichst großer Teil der Website vorab erstellt wird und dann ein Content Delivery Network (CDN) verwendet wird, um die Seite für Benutzer in aller Welt bereitzustellen. Wenn ein Benutzer eine Website besucht, sieht er eine vorgerenderte Seite, die vom CDN bereitgestellt wird, ohne dass ein eigener Server erforderlich ist.

Da die Seite statisch ist, muss der Inhalt nicht statisch sein. APIs von Drittanbietern, die z. B. die Anmeldung auf einer Website mit Anmeldeinformationen von Google oder Facebook ermöglichen, ermöglichen dynamische Inhalte wie Suche, Zahlungsabwicklung und Echtzeitdaten. Dieser modulare Ansatz ermöglicht Flexibilität und vermeidet die Bindung an einen bestimmten Anbieter – der Austausch verschiedener APIs bei technologischen Veränderungen und der Verfügbarkeit neuer Tools ist einfach. Die Möglichkeit, serverlose Funktionen zu integrieren, trägt ebenfalls dazu bei, dass Jamstack-Websites dynamischer werden.

Ohne Webanwendungsserver und Datenbankserver skalieren die Jamstack-Seiten bei steigendem Besucheraufkommen und verbessern so sowohl das Erlebnis des Besuchers als auch den Gewinn des Unternehmens.

Im Wesentlichen hat eine Jamstack-Site kein Backend, das von einem Entwickler verwaltet werden muss. Die statische Natur der Seite bedeutet, dass es keine Verbindung zwischen der Website und einer Datenbank gibt, was Sicherheitslücken verringert. Da alle Elemente der Website über das CDN oder eine API bereitgestellt werden, können potenzielle Angreifer nicht auf Webanwendungsserver oder Datenbankserver zugreifen.

Wenn ein Unternehmen eine Website mit diesem Ansatz erstellt, müssen keine Server gewartet und keine Staging-Umgebungen erstellt werden, so dass weniger komplexe DevOps-Ressourcen erforderlich sind. Die Einfachheit von Jamstack bedeutet, dass es weniger bewegliche Teile gibt als bei einer herkömmlichen Website und somit weniger Raum für Fehler. Aufgrund dieser Entkopplung zwischen Frontend und Backend sind Jamstack-Websites schneller zu lancieren und zuverlässiger.

Ein weiterer Vorteil des statischen Aufbaus ist, dass es einfach ist, zu einer früheren Version einer Seite zurückzukehren. Dies ist durch das Konzept der atomaren Implementierungen möglich, bei denen die gesamte Website auf einmal aktualisiert und eine neue Version erstellt wird. Mit Jamstack haben Entwickler mehr Freiheit, zu experimentieren und das ermüdende Ausprobieren herkömmlicher Websites zu vermeiden – wenn etwas nicht wie beabsichtigt gerendert wird, ist es mühelos möglich, die gesamte Website auf eine frühere Version zurückzusetzen.

Zusammenstellung eines Jamstack-Toolkits

Die Tools, Prozesse und Best Practices von Jamstack entwickeln sich schnell weiter, und ein wichtiger Teil des Eintauchens in die Materie ist es, offen für Experimente zu bleiben und neue Entwicklungen mitzuverfolgen. Der Einstieg ist einfach, da Jamstack in bestehende Workflows integriert werden kann und viele Unternehmen bereits Beziehungen zu Anbietern von Schlüsseltechnologien aufgebaut haben, was den Entscheidungsprozess beschleunigt. Zu diesen Technologien gehören:

CDN : Um Seiten von in der Nähe der Nutzer gelegenen Standorten bereitzustellen – eine Voraussetzung für eine schnelle Performance.

Statischer Website-Generator (SSG): Zur Erstellung der Website anhand von Rohdaten und Vorlagen – Automatisierung des Prozesses der Seitencodierung und Sicherstellung, dass die Seiten vorgefertigt und für die Benutzer bereit sind.

Content Management System (CMS): Dient als Speicher für Inhalte. Ein CMS für eine Jamstack-Website wird als „headless“ beschrieben, was bedeutet, dass der Inhalt außerhalb der Codebasis gespeichert und über APIs für eine nahtlose Anzeige auf verschiedenen Geräten bereitgestellt wird.

Den Wert von Jamstack steigern

Jamstack ist noch sehr jung und reift nur langsam. Nicht alle Implementierungen sind gleich effektiv. So werden beispielsweise viele Jamstack-Plattformen in zentralen Rechenzentren gehostet, was die Performance im Vergleich zur Bereitstellung von Sites über die Edge verlangsamt. Manche verlangen auch höhere Gebühren für zusätzliche Entwicklerplätze, was die Zusammenarbeit großer Teams erschwert und zu einer unvorhersehbaren Preisgestaltung führen kann.

Cloudflare löst diese Probleme und sucht außerdem nach Möglichkeiten, den Prozess der Zusammenarbeit sicherer zu gestalten, z. B. durch die Verwendung geschützter gemeinsamer Vorschaulinks. Cloudflare Pages ist eine Jamstack-Bereitstellungsplattform, die den Aufbau und das Hosting einer Website so einfach macht wie das Schreiben von Code und das Durchführen eines Git-Push. Von dort aus kümmert sich Pages um die Bereitstellung im globalen Cloudflare-Edge-Netzwerk, in dem Websites innerhalb von Millisekunden von Nutzern weltweit ausgeführt werden. Es wurde mit Blick auf Frontend-Entwickler entwickelt, unter anderem durch die Minimierung von Konfigurationen und die Verbesserung der Zusammenarbeit, um die Iteration zu beschleunigen.

Die wichtigsten Vorteile von Cloudflare Pages sind:

Unbegrenzte Anzahl kostenloser Mitarbeiter mit sicherem Zugriff auf Vorschauen

Webhooks für automatische Bereitstellungen

Eingebaute kostenlose Web-Analyse

Die Möglichkeit, benutzerdefinierte APIs durch die Integration von Cloudflare Workers zu erstellen, einer globalen serverlosen Plattform, die automatische Skalierung bietet

Ein globales CDN mit Rechenzentren in über 250 Städten



Dieser Beitrag ist Teil einer Serie zu den neuesten Trends und Themen, die für Entscheidungsträger aus der Tech-Branche heute von Bedeutung sind.