保障未來：網路安全準備狀態報告

第 2 章：網路威脅不斷增加

安全事件的發生頻率持續上升。事實上，根據研究，78% 的受訪安全領導者在過去 12 個月內曾經歷過安全事件。而且，這些事件並非一次性事件。在同一時期內，有 80% 的組織表示曾發生四起或以上的安全事件，更有高達 50% 的組織驚人地經歷了十起甚至更多的安全事件。

基於 Web 的攻擊是目前最常見的攻擊手法，據統計，有 60% 的安全事件是由此類攻擊所導致，相比之下，網��路釣魚攻擊則佔了 50%。而分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊、惡意內部人員，以及帳號認證遭竊等類型的攻擊則相對較少：在過去一年中，有 41% 遭受安全事件的公司曾經歷過這些類型的攻擊。

並非所有產業都受到同等程度的網路威脅影響。科技主導的產業（例如遊戲、媒體和電信以及 IT）是最常受到攻擊的產業之一。金融服務和能源產業的公司也同樣頻繁地遭受攻擊。

各種規模的公司都會成為攻擊目標，小型、中型和大型企業之間差異不大。然而，對於攻擊者來說，不同規模的企業投入的回報比各不相同。

大型企業（員工人數超過 2500人）通常擁有最具價值的資料，也因此成為攻擊者的主要目標。然而，這些企業也配備了高度精密的防禦體系，其資安架構中部署了眾多的安全產品。他們擁有更龐大的安全預算，以及更充足的人力資源來實施和管理這些安全解決方案。

另一方面，小型公司（員工人數在 150 到 999 人之間）的防禦能力較弱。它們在發生資料外洩時識別能力也較弱。不過，與大型組織相比，它們對攻擊者的吸引力較小。它們在網路中擁有的寶貴資源本身就較少，而且可能被竊取或用於勒索軟體的財務資源也有限。

中型公司（擁有 1000 至 2499 名員工）為攻擊者提供了一個絕佳的機會：他們的防禦能力可能不如大型公司強大，但他們仍然擁有可以被竊取的寶貴資料。

根據調查受訪者的回答，這些攻擊的目標似乎各不相同。59% 的攻擊以植入間諜軟體為目標，特別是在媒體和電信、能源以及旅行和旅遊公司較為常見。但經濟利益 (55%)、資料外流 (52%) 和勒索 (52%) 也是針對各個產業的主要目標。



不同產業的攻擊目標各不相同。例如，醫療保健和交通運輸公司最有可能遭受資料外流攻擊；能源和金融服務公司最有可能因為經濟利益而受到攻擊；而媒體和電信公司則最常受到間諜軟體的感染。

如果組織已經投資於網路安全解決方案（有些甚至部署了多套解決方案），為什麼他們仍然不斷成為攻擊的受害者？原因很簡單：他們現有的解決方案根本沒有發揮應有的效果。顯而易見的是，現今保障組織安全的需求已經不同以往，對許多組織而言，是時候重新評估他們的安全策略了。對於許多組織來說，面對日益增加的安全威脅，解決方案並不是「部署更多工具」，而是採取一種截然不同的方法——一種能夠跨環境統一安全並提供可組合、可程式化架構的全新方式。





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