云安全趋势

云计算在推动各行各业企业数字化转换方面持续发挥着重要作用。采用云服务可为组织提供无与伦比的灵活性和可扩展性，从而提高运营效率并节省成本。

塑造云格局的一个重要趋势是将人工智能 (AI) 集成到云环境中。而这种融合只会增加对云服务的需求，并提高云安全复杂度。展望未来，高管们应审视云与安全趋势，这可能会对其团队带来双重挑战：更复杂的网络威胁以及管理多个云平台的需求。

云安全的演变

近年来，云和安全市场取得了预期的发展。随着 SaaS 和云技术的日益普��及，远程办公和混合办公等趋势已司空见惯。不过，勒索软件和电子邮件网络钓鱼等网络威胁激增，加剧了对高级安全措施的需求。

越来越多的企业开始转为使用 SASE 等去中心化模型来实施 Zero Trust 框架。这些框架集成了高级的反网络钓鱼、CASB 和 DLP 保护功能，以提高用户及其云中信息的安全性。转向 DevSecOps 并将安全措施集成到软件开发的每个阶段已变得至关重要。这些趋势凸显了云安全的复杂性和动态性，以及在这个不断变化的环境中采取灵活、强大的防御措施的必要性。

新的威胁与挑战

虽然云安全的某些方面并未发生太大变化，但市场面临着显著的挑战。分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击的频率和规模均有所增加。部分原因是最近发现了 HTTP/2 协议中存在 Rapid Reset 缺陷以及由此引发的 DDoS 攻击，这是有记录以来传播范围最广的攻击。DDoS 僵尸网络也更有可能利用云基础设施的强大功能，增强其破坏力并给攻击目标带来更多问题。

持续不断的地区和全球冲突也给云安全带来了压力，加剧了黑客行为的氛围。地缘政治动荡使云服务安全变得更加复杂，尤其是在这些网络攻击的主要目标似乎是破坏海外关键基础设施服务的情况下。

云服务用户必须做好准备，应对新的、更强大的威胁。一个令人担忧的趋势是利用 AI 驱动的社会工程学和电子邮件网络钓鱼。社会工程学攻击已严重影响了许多公司，造成重大破坏和信息丢失。各种报告都证实了这种趋势，其中强调指出，“云漏洞利用”增加了 95%，涉及“云安全感知”威胁行为者的攻击数量比去年几乎增加了两倍。这表明攻击者越来越以云环境为目标。

与此同时，量子计算的进步对现有加密算法的持续有效性构成威胁。这可能会破坏云中存储数据的机密性。伴随技术进步而来的是合规、隐私以及数据主权等领域一系列复杂的新规则。这些法规有时会相互冲突，给企业维护数据安全并确保监管合规带来了更大的挑战。

集成和管理不同的云安全工具也变得更加困难。云安全人才短缺和日益扩大的知识缺口使问题更加复杂化。再加上快速发展的创新以及不断演变的威胁，这表明这种缺口正在扩大，而不是缩小。

提升云安全的策略

为了应对日益复杂的威胁，特别是那些被 AI 放大的威胁，企业将在重新调整其安全策略。重点是用户保护和培训，为用户提供必要的知识和工具，来识别、抵御那些利用 AI 发起的网络钓鱼和社会工程学攻击。企业开始将 AI 纳入安全工具软件，以提高团队技能并帮助简化检测和响应，以应对恶意 AI 的威胁。

投资 Zero Trust 架构是一项关键的网络安全策略，可确保对尝试访问云资源的每个用户和每台设备进行严格的身份验证，无论部署了何种网络架构。

作为努力增强安全措施的一部分，企业将简化安全流程，使其更加透明且易于管理，同时定期进行审计，以确保这些措施能够有效抵御新兴威胁。定期审计还可以发现云基础设施中经常被忽视的内容，例如不安全的 API、配置错误的存储位置，以及弃用的云基础设施。这些都是高风险漏洞，如果不加以控制，可能会让攻击者有机可乘。

最后，将云安全与软件供应链管理相结合是一种越来越流行的策略。这种集成是降低云应用整个生命周期内的风险和维护第三方服务安全的关键。企业越来越多地使用各种高级云安全解决方案，例如云工作负载保护 (CWP)、云安全态势管理 (CSPM) 和云基础设施授权管理 (CIEM)。这些工具通过确保云环境中的信息安全，以及管理与云服务相关的复杂权限，提供全面的保护。

一种新�型云解决方案

云计算技术的发展带来了重大变革，进一步凸显了企业对稳健、动态安全策略的需求。AI 威胁的兴起以及利用云基础设施发起攻击的威胁行为者，则突出了持续调整和改进云安全的必要性。随着云计算在业务中发挥的作用日益增强，对主动、自适应的云安全需求也日益增长。未来几年，制定具有韧性和前瞻性的安全策略将变得更加重要，这有助于探索错综复杂的云安全格局并充分发挥其潜力，同时最大限度地降低企业面临的风险。

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本文最初发表于 CloudWorks