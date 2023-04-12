我如何学会不再担心并喜欢上合规

当今世界，合规是至关重要的一环。维持信任和增强企业声誉是不可妥协的，与网络安全标准密不可分。然而，在我们的经验中，合规性并不是最容易构建和维护的计划。作为安全领导者，我们需要知道如何遵守不断增加的法规、法律和标准，尽管其中大部分给人不协调的感觉。这种复杂性使得实现、维护和证明合规性感觉像是一种负担。

Cloudflare 投入了大量资源来了解合规性要求，实施正确的安全流程和控制，监测我们的环境变化，并进行证明我们合规性的评估。在我职业生涯的早期阶段，我会把这种努力视为一种税收。然而，在网络安全领域工作 20 年后，我终于不再担心，并学会了热爱合规性，因为它让我们作为一�个社区能实现的事情，而不是它所带来的负担。



图片来源 ： 《奇爱博士》(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)



将合规性与基于结果的安全方法结合起来

由于长期未能认识到网络安全威胁的严重性，世界对根本上不安全的技术形成了常态化的依赖。长期以来，速度和成本一直超过了安全和隐私的价值。这是政策、管理、能力、尤其是想象力的失败。

在美国的国防部和国家安全局内部，我们高度关注“使命”，这对许多人来说是解决关键问题的一种基于结果的方法。这错误地暗示全力以赴而无视合规性的情况。根据我的经验，情况从来不是这样的。结果和合规性始终是平行的轨道，能够降低运营风险，并带来更好的思考和更多的创造力。

作为网络安全领导者，我们有责任统一政策和战略，作为增强安全、建立信任和形成新关系的起点。如果采取这种方法，我们可以将面向任务的解决方案应用于保护用户数据、保护知识产权、避免金融盗窃以及在某些情况下先发制人地预防物理损害的问题。

在合规的基础上构建以加强安全性

建立信任很难，失去信任却很容易。不遵守法规可能意味着罚款，还可能会失去客户和合作伙伴的信任和信心。

众所周知，合规要求通常会导致形式主义的做法，而不是降低运营风险。因此，我认为，医疗保健、金融服务和国家安全等受到高度监管且频繁成为攻击目标的领域，其网络安全实践对所有人来说都是一个强大的行动方案。在上述这些领域，组织不仅仅只是勾选方框：它们自愿遵守比法规要求更高的标准。



达到标准后，我们的安全工作才开始。作为一个工具，合规让我们能够描述自己的工作，寻找值得信任的人，并开始着手消除威胁的艰难工作。我们经常听说，SOC 报告或 ISO 认证本应阻止数据泄露，但数据泄露仍然会发生。原因何在？答案是，遵守框架和标准只是一种让我们能够更早发现问题的方式。它永远不会成为企业或团队预防安全事件和数据泄露的方法。这需要一种更全面、基于技术控制的方法来确保网络安全。

Cloudflare 遵循关键法规和标准，并获得了一系列重要认证。我们正在拥抱合规，因其可以创造机会。但我们并未止步于此。我们将继续专注于我们的使命，即构建更好、更安全的互联网。我们正在推动超越合规性，实施先进的安全功能，确保我们的业务、合作伙伴和客户安全无虞。Cloudflare 旨在帮助您和您的客户在互联网上更加安全。了解有助于我们维持这种安全性的认证。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。