CIO 角色：五个成功策略

保持竞争力

过去几年，商业和科技领域发生了前所未见的变化，CIO 们必须迅速适应这些变化。鉴于不确定性持续，比以往任何时候都更加重要的是制定一个明确的计划来保护员工，使组织能取得成功，无惧未来如何变化。

威胁不断演变，我们的安全态势也必须与时俱进。为了保持竞争力，每一位精明的 CIO 都应该考虑以下五个策略：

1. 实施 Zero Trust 战略

随着网络安全变得越来越重要，许多组织正在转向 Zero Trust 安全模型来保护他们的系统和数据。Zero Trust 假设所有用户和设备都是潜在恶意的，并要求在其访问所有应用和数据前都进行身份验证和授权。

虽然许多公司正处于实施 Zero Trust 模式的过程中，但还有更多公司已经陷入停滞，或者尚未开始。优先考虑实施 Zero Trust 架构，以确保整个企业的安全。

对于较大规模的组织，任命一位“ 首席 Zero Trust 官” 或另一位专家来监管组织内部的实施可能有所助益。授权一个专门的领导者来协调和执行这个战略，可以确保在组织内成功实施 Zero Trust。

2. 优先考虑电子邮件防护

电子邮件是使用最广泛的商业应用程序。电子邮件是最常见的攻击目标， 90% 以上的网络攻击从钓鱼电子邮件开始 。作为 CIO，您必须优先考虑保护组织的电子邮件系统免受网络威胁。

虽然用户教育对于防止网络钓鱼和其他基于电子邮件的攻击很重要，但我们可能需要采取 Zero Trust 的方法来保护电子邮件安全，而不是在攻击得逞时责怪用户。但大型电子邮件服务提供商提供的内置保护并不够充分。

考虑实施更高级的电子邮件钓鱼保护，以更好地保护组织免受这些基于电子邮件的攻击。优先采用坚固可靠的电子邮件防御，降低被入侵的风险。

3. 保护用户

在数字化时代，首席信息官必须确保组织的系统和数据免受网络威胁。一种强大的安全方法是实施更健全的身份验证，例如防网络钓鱼的多因素身份验证，甚至使用无密码身份验证来消除密码。这些策略可以帮助降低未经授权访问的风险，并防范攻击。

此外，考虑实施 远程浏览器隔离 ，为用户在访问互联网时提供额外的保护层。通过帮助用户更加安全，您可以保护组织系统的整体安全性和完整性。

4. 全面拥抱混合办公

CIO 们必须适应不断变化的商业环境。随着许多组织拥抱混合办公，互联网在整体网络战略中发挥着更加突出的作用。

确保您的系统和流程针对这个新的现实进行了优化。这包括优先考虑远程办公人员的用户体验，并实施更好的最终用户体验监控，以确保他们能够高效地工作和协作。制订一个假设远程办公将帮助组织保持竞争力的战略。

5. 管理多云环境

随着组织越来越多地采用多云系统来管理其 IT 基础设施，CIO 们必须能够有效地驾驭这些环境的复杂性。

一种方法是跨所有主要云平台实施无缝策略，以简化管理并降低复杂性。考虑如何在多云资产中优化性�能并统一应用安全。此外，要注意不断变化的监管和合规态势，寻找具有内置合规功能的云服务，以最大限度地减轻团队的负担。

驾驭未来

必须制订一个明确的计划来保护员工，同时随机应变。实施 Zero Trust 策略，专注于电子邮件防护，保护用户，拥抱混合办公，有效管理多云环境，将帮助您的组织驾驭不断变化的技术环境并取得成功。

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