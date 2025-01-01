Cloudflare Waiting Room

Внезапное увеличение трафика может перегрузить ваши приложения и инфраструктуру, что приведет к снижению производительности или полному прекращению вашего присутствия в Интернете.
Сервис Зал ожидания Cloudflare позволяет организациям направлять избыток пользователей в брендированный «зал ожидания», что удобнее для клиентов и позволяет защитить серверы-источники от перегрузки запроса�ми.
Защитите свое приложение от легитимных пиков трафика и позаботьтесь о том, чтобы оно могло масштабироваться по мере увеличения спроса.
Устраните затраты, связанные с обслуживанием дополнительных серверов и приобретением дополнительной пропускной способности для обслуживания пикового трафика.
Waiting Room («зал ожидания») служит продолжением вашего бренда, гарантируя, что пользователи получают беспрепятственный доступ к Интернету даже во время ожидания.
Зал ожидания сокращает время ожидания за счет динамического управления трафиком. Как только пользователь покидает приложение или срок действия его файлов cookie истекает, в систему допускается новый пользователь.Вы можете установить пороги активации на основе числа запросов входящего трафика или общего количества активных пользователей. Пропускайте посетителей в очереди, используя несколько вариантов очередности — в порядке очереди, случайным образом или на основе лотереи.
«Если мы размещаем очень популярную игру и получаем на сотни тысяч пользователей больше, чем ожидалось, мы знаем, что наша инфраструктура успеет масштабироваться благодаря Waiting Room (Залу ожидания) от Cloudflare».
Генеральный директор, FanHero
Уб�едитесь, что на ваши онлайн-транзакции не влияют простои или низкая производительность приложений в часы пикового трафика.
Не позволяйте своей инфраструктуре пасть под натиском трафика во время праздников и особых событий.
Позаботьтесь о том, чтобы пользователи могли получить доступ к вашему веб-сайту даже в периоды очень высокого трафика.