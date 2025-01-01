Cloudflare Waiting Room Виртуальный зал ожидания для управления пиковым трафиком

Внезапное увеличение трафика может перегрузить ваши приложения и инфраструктуру, что приведет к снижению производительности или полному прекращению вашего присутствия в Интернете.

Сервис Зал ожидания Cloudflare позволяет организациям направлять избыток пользователей в брендированный «зал ожидания», что удобнее для клиентов и позволяет защитить серверы-источники от перегрузки запроса�ми.