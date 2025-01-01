Cloudflare Waiting Room

Виртуальный зал ожидания для управления пиковым трафиком

Внезапное увеличение трафика может перегрузить ваши приложения и инфраструктуру, что приведет к снижению производительности или полному прекращению вашего присутствия в Интернете.

Сервис Зал ожидания Cloudflare позволяет организациям направлять избыток пользователей в брендированный «зал ожидания», что удобнее для клиентов и позволяет защитить серверы-источники от перегрузки запросами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЛА ОЖИДАНИЯ ОТ CLOUDFLARE
Global traffic management icon
Оставайтесь в сети

Защитите свое приложение от легитимных пиков трафика и позаботьтесь о том, чтобы оно могло масштабироваться по мере увеличения спроса.

Доллар
Сократите свои затраты на инфраструктуру

Устраните затраты, связанные с обслуживанием дополнительных серверов и приобретением дополнительной пропускной способности для обслуживания пикового трафика.

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Обеспечьте последовательное использование бренда

Waiting Room («зал ожидания») служит продолжением вашего бренда, гарантируя, что пользователи получают беспрепятственный доступ к Интернету даже во время ожидания.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Формируйте очереди для изящного управления трафиком

Illustration depicting users entering an application from the waiting room.

Зал ожидания сокращает время ожидания за счет динамического управления трафиком. Как только пользователь покидает приложение или срок действия его файлов cookie истекает, в систему допускается новый пользователь.Вы можете установить пороги активации на основе числа запросов входящего трафика или общего количества активных пользователей. Пропускайте посетителей в очереди, используя несколько вариантов очередности — в порядке очереди, случайным образом или на основе лотереи.

Illustration depicting users entering an application from the waiting room.

Узнайте больше о стратегиях управления пиками трафика и атаками ботов

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Что говорят наши клиенты

«Если мы размещаем очень популярную игру и получаем на сотни тысяч пользователей больше, чем ожидалось, мы знаем, что наша инфраструктура успеет масштабироваться благодаря Waiting Room (Залу ожидания) от Cloudflare».

Генеральный директор, FanHero

Основные примеры использования Зала ожидания

Зал ожидания Cloudflare гарантирует доступность и работоспособность приложений даже при резком росте спроса до непредсказуемых уровней.

Сократите процент отказов от корзины покупок

Убедитесь, что на ваши онлайн-транзакции не влияют простои или низкая производительность приложений в часы пикового трафика.

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Трафик во время праздников и особых событий

Не позволяйте своей инфраструктуре пасть под натиском трафика во время праздников и особых событий.

Старты продаж и периоды скидок

Позаботьтесь о том, чтобы пользователи могли получить доступ к вашему веб-сайту даже в периоды очень высокого трафика.

Помогаем организациям во всем мире управлять очередями пользователей

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Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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Product brief

Обзор Зала ожидания

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Блог

Зал ожидания Cloudflare — публикация в блоге

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Blog thumbnail
Обзор предлагаемых решений

Обзор решений: Cloudflare для электронной коммерции

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Product brief

Обзор Зала ожидания

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Блог

Зал ожидания Cloudflare — публикация в блоге

Прочитать сообщение в блоге
Blog thumbnail
Обзор предлагаемых решений

Обзор решений: Cloudflare для электронной коммерции

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
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Получите Зал ожидания Cloudflare для вашей организации

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