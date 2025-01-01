Получите бесплатную оценку рисков PCI DSS 4.0 на стороне клиента. Зарегистрироваться >

Cloudflare Page Shield

Интеллектуальные средства безопасности на стороне клиента для защиты ваших конечных пользователей.

Опираясь на нашу первоклассные средства сбора и анализа информации об угрозах и возможности машинного обучения, Page Shield помогает защититься от атак на стороне клиента, нацеленных на уязвимые зависимости JavaScript.

ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE PAGE SHIELD
Minimize attack surface - 128x128
Интеллектуальное предотвращение атак

Выполняйте обнаружение и нейтрализацию атак на цепочку поставок в браузерах с помощью защиты на основе машинного обучения.

Автоматические оповещения об угрозах

Получайте мгновенные уведомления при обнаружении новых скриптов, помеченных как вредоносные или загруженных с неизвестных доменов.

Credit card icon
Обеспечьте соответствие требованиям

Снижайте риски, связанные со сторонними поставщиками, и выполняйте требования на стороне клиента, такие как GDPR, PCI и другие.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Постоянно отслеживайте и предотвращайте угрозы на стороне клиента.

Protect your website visitors from script-based attacks and data theft.

Page Shield упрощает управление сторонними сценариями, отслеживая загружаемые ресурсы (например, сценарии) на наличие потенциально вредоносных дополнений, подключений или изменений.

Благодаря нашему сбору и анализу информации об угрозах, а также обнаружению на основе машинного обучения, Page Shield мгновенно выявляет, сообщает и блокирует угрозы, при этом еще до того, как они достигнут вашего веб-сайта.

Protect your website visitors from script-based attacks and data theft.

Узнайте, как Cloudflare Page Shield помогает обеспечить соответствие требованиям безопасности PCI 4.0 на стороне клиента

Подробнее

Что говорят наши клиенты

Cloudflare помогает DHL Parcel защищать клиентские данные и переписку с заказчиками, упрощая соблюдение правил конфиденциальности данных, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR).

Вице-президент по цифровым технологиям и оптимизации бизнеса, DHL

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PAGE SHIELD

Page Shield помогает обнаруживать и блокировать угрозы со стороны браузера, соблюдать нормативные требования и защищать данные ваших пользователей.

Prevent financial and identity theft icon
Предотвращение краж финансовых средств и личных данных

Блокируйте браузерные атаки, направленные на личную и финансовую информацию ваших пользователей.

Content security policies icon
Выйдите за рамки политик безопасности контента (CSP)

Отслеживайте зависимости JavaScript и блокируйте угрозы с помощью сбора и анализа информации об угрозах и машинного обучения, которые выходят за рамки CSP.

Checkmark icon
Возможность с легкостью соблюдать нормативные требования

Избегайте штрафов за несоблюдение нормативных требований и следуйте новейшим стандартам PCI DSS для обнаружения скомпрометированных сторонних сценариев (раздел 6.4.3) и оповещений (11.6.1).

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

Смотреть примеры использования

Ресурсы

Slide 1 of 3
Product brief

Page Shield описание продукта

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Блог

Отслеживайте все основные файлы cookie на ваших веб-сайтах

Читать блог
Blog thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNET - generic - Article
Product brief

Page Shield описание продукта

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Блог

Отслеживайте все основные файлы cookie на ваших веб-сайтах

Читать блог
Blog thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNET - generic - Article
Product brief

Page Shield описание продукта

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Блог

Отслеживайте все основные файлы cookie на ваших веб-сайтах

Читать блог
Blog thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNET - generic - Article

Получить Cloudflare Page Shield для вашей компании

Связаться со специалистом

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак