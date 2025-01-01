Cloudflare Page Shield

Опираясь на нашу первоклассные средства сбора и анализа информации об угрозах и возможности машинного обучения, Page Shield помогает защититься от атак на стороне клиента, нацеленных на уязвимые зависимости JavaScript.
Выполняйте обнаружение и нейтрализацию атак на цепочку поставок в браузерах с помощью защиты на основе машинного обучения.
Получайте мгновенные уведомления при обнаружении новых скриптов, помеченных как вредоносные или загруженных с неизвестных доменов.
Снижайте риски, связанные со сторонними поставщиками, и выполняйте требования на стороне клиента, такие как GDPR, PCI и другие.
Page Shield упрощает управление сторонними сценариями, отслеживая загружаемые ресурсы (например, сценарии) на наличие потенциально вредоносных дополнений, подключений или изменений.
Благодаря нашему сбору и анализу информации об угрозах, а также обнаружению на основе машинного обучения, Page Shield мгновенно выявляет, сообщает и блокирует угрозы, при этом еще до того, как они достигнут вашего веб-сайта.
Cloudflare помогает DHL Parcel защищать клиентские данные и переписку с заказчиками, упрощая соблюдение правил конфиденциальности данных, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR).
Вице-президент по цифровым технологиям и оптимизации бизнеса, DHL
Блокируйте браузерные атаки, направленные на личную и финансовую информацию ваших пользователей.
Отслеживайте зависимости JavaScript и блокируйте угрозы с помощью сбора и анализа информации об угрозах и машинного обучения, которые выходят за рамки CSP.
Избегайте штрафов за несоблюдение нормативных требований и следуйте новейшим стандартам PCI DSS для обнаружения скомпрометированных сторонних сценариев (раздел 6.4.3) и оповещений (11.6.1).