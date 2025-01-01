Cloudflare Page Shield

Page Shield упрощает управление сторонними сценариями, отслеживая загружаемые ресурсы (например, сценарии) на наличие потенциально вредоносных дополнений, подключений или изменений.

Благодаря нашему сбору и анализу информации об угрозах, а также обнаружению на основе машинного обучения, Page Shield мгновенно выявляет, сообщает и блокирует угрозы, при этом еще до того, как они достигнут вашего веб-сайта.