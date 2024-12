A última fronteira da transformação para a nuvem

Para um engenheiro de rede na década de 1990, poucos eventos foram tão emocionantes quanto conectar sua primeira linha T1 à internet. Vincular uma rede privada a um provedor de internet (ISP) upstream parecia um novo superpoder.

No entanto, esse ato também significou abrir mão da visibilidade e do controle quando os dados deixaram a rede local. O símbolo da nuvem desenhado em quadros brancos tornou-se uma abreviação para a vasta, desconhecida e incontrolável rede além das fronteiras locais.

Ironicamente, esse simples diagrama deu origem ao termo "computação em nuvem ". Avançando para 2024, as empresas adotaram a transformação para a nuvem, migrando para aplicativos de software como serviço e aproveitando plataformas em nuvem em hiperescala. No entanto, apesar desta revolução na prestação de serviços de TI, uma questão crucial permanece indefinida: a TI ainda carece de visibilidade e controle suficientes sobre a rede e a segurança.

Surge a "nuvem de conectividade", o ato final na saga de várias décadas da computação em nuvem. A nuvem de conectividade promete trazer visibilidade e controle de rede para a era da nuvem, completando a jornada para um mundo totalmente habilitado para nuvem.

A jornada para a nuvem: uma revolução nos negócios

O que começou como uma ideia inovadora, a terceirização da infraestrutura de computação e armazenamento para data centers remotos, tornou-se a base da empresa moderna.

Os provedores de nuvem em hiperescala redefiniram o que é possível em nuvem. Eles se tornaram o novo suporte para a inovação digital das empresas, permitindo que companhias de todos os tamanhos acessem tecnologia de nível empresarial com o clique de um botão.

Apesar do progresso da computação em nuvem nas últimas décadas, a rede subjacente permanece praticamente inalterada. A internet, a espinha dorsal da conectividade em nuvem, ainda é uma caixa preta para a maioria das empresas. Elas confiam seus dados aos provedores de internet e esperam o melhor, ecoando o salto de fé desses engenheiros de rede dos anos 90.

Revelações da pandemia: vulnerabilidades de rede expostas

A pandemia da COVID-19 revelou as limitações das redes legadas e a segurança da qual elas dependiam para proteger seus usuários e dados. À medida que milhões migravam para o trabalho remoto, o tráfego aumentava através de redes projetadas para uma era diferente.

A maioria dos usuários achava que uma boa conexão com a internet era tudo o que era necessário para acessar os recursos baseados em nuvem. A realidade era muito mais complexa. Muitas organizações ainda dependiam de complicados esquemas de roteamento, forçando o tráfego de volta aos data centers corporativos e dispositivos de rede privada virtual. Essa abordagem, projetada para uma época em que os aplicativos existiam em data centers no local, criava gargalos e degradava o desempenho para os usuários.

A mudança repentina para o trabalho remoto também criou uma tempestade perfeita de vulnerabilidades de segurança. Os cibercriminosos mapearam rapidamente as redes corporativas e lançaram ataques direcionados. Ataques de negação de serviço distribuída direcionados a pontos de estrangulamento como VPNs e roteadores de borda tornaram-se comuns, causando estragos para os CIOs e CISOs.

Talvez o mais preocupante seja a perda adicional de visibilidade e controle da TI . No escritório, as equipes de TI podiam monitorar o desempenho da rede, solucionar problemas e manter os protocolos de segurança com relativa facilidade. Com usuários espalhados por inúmeras redes domésticas, esse controle centralizado desapareceu quase da noite para o dia e as experiências do usuário sofreram.

Essa crise revelou uma verdade crucial: o modelo tradicional de rede hub and spoke, com sua dependência de segurança e controle centralizados, é inadequado para o nosso mundo nuvem em primeiro lugar e trabalhar de qualquer lugar. Precisamos de uma nova abordagem para a rede e a segurança, uma que possa fornecer a flexibilidade, a segurança e o desempenho para um ecossistema digital distribuído.

A nuvem de conectividade: uma mudança de paradigma

A nuvem de conectividade aplica os princípios revolucionários da computação em nuvem à camada de rede. Trata-se de uma plataforma unificada de serviços nativos de nuvem projetada para restaurar a visibilidade e o controle que as equipes de TI e segurança não possuem. Ela torna a infraestrutura de rede e segurança tão dinâmica, escalável e programável quanto o restante da pilha em nuvem .

Não se trata apenas de conexões mais rápidas ou latência reduzida, embora essas sejam, certamente, vantagens. A nuvem de conectividade representa uma mudança fundamental na forma como conceituamos e gerenciamos a arquitetura de rede em um mundo habilitado por IA multinuvem. É o elo perdido que finalmente permitirá que as empresas aproveitem plenamente o poder da computação em nuvem.

O imperativo empresarial

A nuvem de conectividade não é apenas um avanço tecnológico, é um imperativo dos negócios. Ao otimizar a infraestrutura de rede, as empresas podem obter ganhos significativos de produtividade. Elas podem capacitar seus talentos "sem fronteiras" que trabalham remotamente hoje, enquanto ganham flexibilidade para oferecer suporte a futuros padrões de trabalho.

Ao mesmo tempo, a nuvem de conectividade pode abrir portas para novos fluxos de receita. As organizações podem aprimorar os recursos digitais e permitir a implantação rápida de serviços inovadores, como a inteligência artificial.

Essa mudança também pode abordar a lacuna crônica de competências em segurança cibernética. Ao automatizar tarefas complexas de rede e centralizar o controle, a nuvem de conectividade pode aliviar as cargas de TI ao mesmo tempo em que reforça a segurança geral.

Segurança e sustentabilidade, duas principais preocupações das empresas modernas, também precisam melhorar. A ênfase da nuvem de conectividade na arquitetura "Zero Trust" e na detecção avançada de ameaças ajuda a aprimorar a proteção de dados e a abordar o número crescente de riscos cibernéticos. Enquanto isso, a migração para redes definidas por software reduz a dependência de hardware físico, reduzindo o consumo de energia e a pegada de carbono.

Por fim, a nuvem de conectividade pode ajudar a eliminar os custos e as vulnerabilidades dos sistemas legados porque as organizações podem não precisar mais comprar, gerenciar e proteger hardware de rede no local.

O caminho a percorrer

A nuvem de conectividade está configurada para remodelar o cenário digital. À medida que mais organizações adotarem esse modelo de rede, elas começarão a perceber todo o potencial de conectar usuários e integrar a segurança em seu ecossistema de nuvem mais amplo. A implementação de IA e do aprendizado de máquina ajudará a aumentar os benefícios, otimizando as operações e abordando proativamente os problemas de rede.

A nuvem percorreu um longo caminho desde aquelas primeiras representações de uma rede desconhecida e não controlada nos quadros brancos de TI. Depois de anos desenvolvendo o que está na nuvem, agora podemos nos concentrar em como conectar tudo e todos à nuvem de forma segura e eficiente. A nuvem de conectividade é a última fronteira da transformação para a nuvem e também a porta de entrada para a próxima era de empresas digitais.

