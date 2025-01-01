サインアップ

Cloudflareは、「The Forrester Wave™: DDoS Mitigation Solutions, Q1 2021」において「リーダー」に選出されました。

Forrester Research, Inc. は、現行の製品・サービス、戦略、マーケットプレゼンスに関連する28の評価基準に基づいて、DDoS軽減市場で最も重要なプロバイダー11社を評価しました。Cloudflareは「The Forrester Wave™: DDoS Mitigation Solutions, Q1 2021」レポートで、「リーダー」に選出されました。
Forresterは、「CloudflareはエッジでDDoS攻撃対策を迅速に行い」、「顧客はCloudflareのエッジネットワークを、アプリケーションを保護／配信するための魅力的な方法と見ている」と伝えています。
Forrester Wave Report
Cloudflareは 15の評価基準で最高評価 を獲得しました：
  • セキュリティオペレーションセンター
  • レスポンスオートメーション
  • 実装スピード
  • プロダクトビジョン
  • パフォーマンス
Cloudflareは 戦略カテゴリーにおいても、全評価対象ベンダーの中で最高評価 を獲得しました。
このレポートをダウンロードして、以下の点についてなど、DDoS軽減市場に関するForresterの見通しの詳細をご覧ください。
  • DDoSを巡る状況の主要トレンドと市場の変化
  • 各プロバイダーのグローバルプレゼンス
  • このスペースにおけるベンダーの評価基準
出典：Forrester Wave™: DDoS Mitigation Solutions, Q1 2021

