Forrester Research, Inc. は、現行の製品・サービス、戦略、マーケットプレゼンスに関連する28の評価基準に基づいて、DDoS軽減市場で最も重要なプロバイダー11社を評価しました。Cloudflareは「The Forrester Wave™: DDoS Mitigation Solutions, Q1 2021」レポートで、「リーダー」に選出されました。

Forresterは、「CloudflareはエッジでDDoS攻撃対策を迅速に行い」、「顧客はCloudflareのエッジネットワークを、アプリケーションを保護／配信するための魅力的な方法と見ている」と伝えています。

Cloudflareは 15の評価基準で最高評価 を獲得しました：

セキュリティオペレーションセンター

レスポンスオートメーション

実装スピード

プロダクトビジョン

パフォーマンス

Cloudflareは 戦略カテゴリーにおいても、全評価対象ベンダーの中で最高評価 を獲得しました。

このレポートをダウンロードして、以下の点についてなど、DDoS軽減市場に関するForresterの見通しの詳細をご覧ください。

DDoSを巡る状況の主要トレンドと市場の変化

各プロバイダーのグローバルプレゼンス

このスペースにおけるベンダーの評価基準

出典：Forrester Wave™: DDoS Mitigation Solutions, Q1 2021