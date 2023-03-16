Le rôle du DSI : cinq stratégies pour réussir

Rester compétitif

Les dernières années ont amené avec elles des mutations sans précédent du monde de l'entreprise et du panorama technologique, et les DSI ont dû s'adapter rapidement à ces évolutions. Face à l'incertitude qui persiste, il devient plus important que jamais de disposer d'un plan clair en matière de sécurisation de vos effectifs et de positionner votre entreprise sur le chemin de la réussite, peu importe les changements à venir.

Face à l'évolution des menaces, notre niveau de sécurité doit évoluer lui aussi. Afin de rester compétitifs, vous trouverez ci-dessous cinq stratégies que chaque DSI chevronné devrait envisager :

1. Mettre en œuvre une stratégie Zero Trust

À l'heure où la cybersécurité occupe une place de plus en plus importante, de nombreuses entreprises se tournent vers le modèle de sécurité Zero Trust pour protéger leurs systèmes et leurs données. Le Zero Trust part du principe que tous les utilisateurs et tous les appareils sont potentiellement malveillants et exige une authentification et une autorisation pour l'ensemble des accès aux applications et aux données.

Si bon nombre d'entreprises sont toujours en cours de déploiement d'un modèle Zero Trust, de nombreuses autres ont ralenti leurs efforts en la matière ou doivent encore se lancer dans le processus. Accordez la priorité à la mise en œuvre d'une architecture Zero Trust afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de votre entreprise.

Dans les grandes entreprises, la désignation d'un « Chief Zero Trust Officer » ou d'un autre expert peut s'avérer utile pour superviser l'implémentation de cette approche sur l'ensemble de l'entreprise. L'habilitation d'un dirigeant dédié à la coordination et à l'exécution de la stratégie peut être la clé d'un déploiement réussi du Zero Trust au sein de votre entreprise.

2. Prioriser la protection du courrier électronique

Le courrier électronique est l'application professionnelle la plus largement utilisée. De même, il constitue la cible la plus courante des attaques, car plus de 90 % des cyberattaques commencent par un e-mail de phishing . En tant que DSI, vous devrez prioriser la protection des systèmes de courrier électronique de votre entreprise contre les cybermenaces.

Si la formation des utilisateurs revêt une importance capitale en ce qui concerne la prévention du phishing et des autres types d'attaques véhiculées par e-mail, il conviendrait probablement mieux d'adopter une approche Zero Trust de la sécurité du courrier électronique plutôt que d'accuser les utilisateurs lorsque les attaques atteignent leur objectif. Toutefois, les mesures de protection intégrées aux solutions par les grands fournisseurs de courrier électronique ne suffisent généralement pas.

Vous devriez envisager la mise en œuvre d'une protection contre le phishing par e-mail plus avancée afin de mieux sécuriser votre entreprise contre ces attaques. La priorisation de solides moyens de défense du courrier électronique permettra de réduire le risque de violation.

3. Protéger l'utilisateur

À l'ère numérique, les DSI doivent veiller à ce que les systèmes et les données de leur entreprise bénéficient d'une protection contre les cybermenaces. Une approche efficace en la matière consiste à mettre en place des méthodes d'authentification plus robustes, comme un système d'authentification multifacteurs à l'épreuve du phishing, voire à éliminer les mots de passe dans le cadre d'un processus d'authentification sans mot de passe. Ces stratégies peuvent vous permettre de réduire le risque d'accès non autorisé et vous protéger contre ces attaques.

En outre, vous pouvez envisager de mettre en œuvre l'isolement de navigateur à distance afin d'assurer une couche supplémentaire de protection aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent à Internet. En aidant les utilisateurs à être plus sécurisés, vous pouvez protéger les systèmes de votre entreprise, tant sur le plan de la sécurité générale que de l'intégrité.

4. Adopter pleinement le travail hybride

Les DSI doivent s'adapter aux évolutions du monde de l'entreprise. Dans un contexte d'adoption généralisé du travail hybride par les entreprises, l'Internet joue un rôle d'autant plus prépondérant dans la stratégie réseau générale.

Assurez-vous que vos systèmes et vos processus sont optimisés pour cette nouvelle réalité. Cette démarche inclut la priorisation de l'expérience utilisateur des collaborateurs en télétravail et la mise en œuvre d'une meilleure surveillance de l'expérience utilisateur afin de garantir leur productivité et l'efficacité de leur collaboration. Le développement d'une stratégie intégrant pleinement le télétravail aidera votre entreprise à rester compétitive.

5. Gérer l'environnement multicloud

À mesure que les entreprises adoptent de plus en plus les systèmes multicloud pour gérer leur infrastructure informatique, les DSI doivent pouvoir s'orienter efficacement malgré la complexité de ces environnements.

L'une des approches en la matière consiste à mettre en place une stratégie fluide sur l'ensemble des principaux clouds afin de rationaliser la gestion et de réduire la complexité. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez optimiser les performances et appliquer uniformément vos mesures de sécurité sur l'ensemble de votre parc multicloud. Gardez également à l'esprit les évolutions du paysage réglementaire et de la conformité, tout en cherchant des services cloud disposant de fonctionnalités de conformité intégrées afin de réduire la charge pesant sur les épaules de vos équipes.

S'orienter vers l'avenir

Il est essentiel de disposer d'un plan d'action clair concernant la sécurité de vos collaborateurs, tout en restant en mesure de s'adapter aux changements. La mise en œuvre d'une stratégie Zero Trust, axée sur la protection du courrier électronique, la défense des utilisateurs, l'adoption du travail hybride et la gestion efficace des environnements multicloud, aidera votre entreprise à s'orienter parmi les évolutions du panorama technologique et à réussir.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions susceptibles d'affecter les décideurs en matière de technologies d'aujourd'hui.

