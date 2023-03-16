El papel del CIO: 5 estrategias para el éxito

Garantiza la competitividad

En los últimos años se han producido cambios sin precedentes en el panorama empresarial y tecnológico, y los CIO se han visto obligados a adaptarse rápidamente a esta transformación. La continua incertidumbre hace que sea más importante que nunca tener un plan claro para proteger a tus equipos y posicionar a tu organización para conseguir resultados, sin importar lo que venga.

Conforme evolucionan las amenazas, también debe hacerlo nuestra postura de seguridad. A continuación, enumeramos cinco estrategias que todo CIO experto debería tener en cuenta para garantizar la competitividad de su empresa:

1. Implementa una estrategia Zero Trust

Conforme la ciberseguridad cobra cada vez más importancia, muchas organizaciones están adoptando un modelo de seguridad Zero Trust para proteger sus sistemas y datos. La seguridad Zero Trust asume que todos los usuarios y dispositivos son potencialmente maliciosos y exige la autenticación y autorización de todos los accesos a aplicaciones y datos.

Si bien numerosas empresas están en proceso de implementar un modelo de seguridad Zero Trust, hay muchas más que se han estancado o aún no han empezado este proceso. Prioriza la implementación de una arquitectura Zero Trust para garantizar la seguridad de toda tu organización.

En las grandes organizaciones, puede ser útil nombrar a un "Director de seguridad Zero Trust" u otro experto que supervise la implementación en toda la empresa. Delegar en un director dedicado la coordinación y ejecución de la estrategia puede garantizar el éxito de la implementación Zero Trust en toda la organización.

2. Prioriza la protección del correo electrónico

El correo electrónico es la aplicación empresarial más utilizada y, por tanto, es el objetivo más común de los ataques, ya que más del 90 % de todos los ciberataques comienzan con un correo electrónico de phishing . Como CIO, debes priorizar la protección de los sistemas de correo electrónico de tu organización contra las ciberamenazas.

Aunque es importante formar a los usuarios para prevenir el phishing y otros tipos de ataques basados en el correo electrónico, probablemente tengamos que adoptar un enfoque Zero Trust en la seguridad del correo electrónico, en lugar de culpar a los usuarios cuando se produce un ataque. Sin embargo, la protección integrada que ofrecen los grandes proveedores de servicios de correo electrónico a menudo no es suficiente.

Contempla la posibilidad de implementar una protección más avanzada contra el phishing por correo electrónico para proteger mejor a tu organización. Priorizar una sólida defensa del correo electrónico minimizará el riesgo de fugas.

3. Protege a los usuarios

En la era digital, los directores de informática deben garantizar la protección de los sistemas y los datos de su organización contra las ciberamenazas. Un enfoque eficaz es adoptar métodos de autenticación más sólidos, como la autenticación multifactor a prueba de phishing o incluso la eliminación de contraseñas como parte de un proceso de autenticación sin contraseña. Estas estrategias pueden ayudar a reducir el riesgo de acceso no autorizado y proteger contra los ataques.

Además, contempla la posibilidad de implementar el aislamiento remoto del navegador para proporcionar una capa adicional de protección a los usuarios cuando accedan a Internet. Ayudar a aumentar la seguridad de los usuarios te permite proteger la seguridad e integridad general de los sistemas de tu organización.

4. Adopta el trabajo híbrido

Los CIO deben adaptarse a los cambios que ocurren en el panorama empresarial. Son numerosas las organizaciones que están incorporando la modalidad de trabajo híbrido, de ahí que Internet desempeñe un papel más destacado en la estrategia global de la red.

Asegúrate de que tus sistemas y procesos están optimizados para esta nueva realidad. Este proceso incluye priorizar la experiencia de usuario de los trabajadores remotos e implementar una mejor supervisión de la experiencia del usuario final para garantizar su productividad y una colaboración eficaz. Crear una estrategia que incorpore el teletrabajo ayudará a tu organización a seguir siendo competitiva.

5. Gestiona el entorno multinube

Conforme las organizaciones adoptan cada vez más sistemas multinube para gestionar su infraestructura informática, los CIO deben ser capaces de hacer frente a la complejidad de estos entornos con eficacia.

Un enfoque consiste en adoptar una estrategia coherente en todas las nubes principales para agilizar la gestión y reducir la complejidad. Piensa en cómo puedes optimizar el rendimiento y aplicar la seguridad de manera uniforme en todo tu entorno multinube. Además, ten en cuenta los cambios que se están produciendo en el marco normativo y en materia de conformidad, y busca servicios en la nube con funciones de cumplimiento integradas para minimizar la carga de trabajo de tus equipos.

Avanza hacia el futuro

Tener un plan claro es esencial para proteger a tu equipo y, al mismo tiempo, seguir teniendo capacidad de adaptación al cambio. La implementación de una estrategia Zero Trust que se centre en la protección del correo electrónico y de los usuarios, la adopción del trabajo híbrido y la gestión eficaz de los entornos multinube ayudará a tu organización a hacer frente a la transformación del panorama tecnológico y conseguir tus resultados.

Este artículo forma parte de un conjunto de publicaciones sobre las últimas tendencias y temas que afectan a los responsables de la toma de decisiones sobre tecnología en la actualidad.

