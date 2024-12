Die letzte Stufe der Cloud-Transformation

Für einen Netzwerktechniker in den 1990er-Jahren gab es kaum ein Ereignis, die so aufregend waren wie der Anschluss der ersten T1-Internetleitung. Die Verknüpfung eines privaten Netzwerks mit einem vorgelagerten Internet (ISP) fühlte sich wie ein neues Wunderwerk an.



Diese Maßnahme bedeutete jedoch auch, dass man die Sichtbarkeit und Kontrolle aufgeben musste, sobald die Daten das lokale Netzwerk verließen. Das auf den Whiteboards aufgemalte Cloud-Symbol wurde zum Sinnbild für das riesige, unbekannte und unkontrollierbare Netzwerk jenseits der lokalen Grenzen.

Paradoxerweise brachte dieses bescheidene Diagramm den Begriff Cloud-Computing hervor und revolutionierte die Bereitstellung von IT-Services. Springen wir ins Jahr 2024: Unternehmen haben die Cloud-Transformation angenommen, migrieren zu SaaS-Anwendungen und nutzen Hyperscale-Cloud-Plattformen. Ein entscheidender Punkt ist jedoch nach wie vor schwer fassbar: Die IT-Abteilung hat immer noch keine ausreichende Transparenz und Kontrolle über die Internet-Konnektivität.

Hier kommt die „Connectivity Cloud“ ins Spiel – das letzte Kapitel in der jahrzehntelangen Geschichte des Cloud-Computing. Die Connectivity Cloud verspricht, Netzwerktransparenz und -kontrolle in das Cloud-Zeitalter zu bringen und den Weg zu einer vollständig Cloud-fähigen Welt zu ebnen.

Das Cloud-Zeitalter: Eine geschäftliche Revolution

Cloud-Computing hat in der Geschäftswelt eine gewaltige Revolution ausgelöst. Was als neuartige Idee begann – die Auslagerung der Rechen- und Speicherinfrastruktur in entfernte Rechenzentren – ist heute der Grundpfeiler des modernen Unternehmens.

Hyperscaler wie AWS, Microsoft und Google haben die Möglichkeiten in der Cloud neu definiert. Sie sind zum neuen Träger für digitale Geschäftsinnovationen geworden und ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, auf Knopfdruck auf Technologie der Enterprise-Klasse zuzugreifen.

Trotz der Fortschritte beim Cloud-Computing in den letzten Jahrzehnten ist das zugrunde liegende Netzwerk weitgehend unverändert geblieben. Das Internet – das Rückgrat der Cloud-Konnektivität – ist für die meisten Unternehmen immer noch eine Black Box. Sie vertrauen ihre Daten den Internetanbietern an und hoffen auf das Beste. Das erinnert an den Vertrauensvorschuss, den die Netzwerktechniker in den 90er-Jahren hatten.

Pandemie-Enthüllungen: Schwachstellen im Netzwerk aufgedeckt

Die COVID-19-Pandemie hat die Grenzen herkömmlicher Netzwerke deutlich gemacht. Als Millionen von Menschen auf Remote-Arbeit umstellten, flutete der Traffic durch die Netzwerke, die für eine andere Ära konzipiert waren.

Die meisten Benutzer waren der Meinung, dass eine gute Internetverbindung für den Zugriff auf cloudbasierte Ressourcen ausreichend ist. Die Realität sah jedoch weitaus komplexer aus. Viele Unternehmen setzten immer noch auf komplizierte Routing-Schemata, die den Datenverkehr durch die Rechenzentren und VPN-Geräte der Firma zurückleiten. Dieser Ansatz, der für eine Zeit entwickelt wurde, in der Anwendungen in lokalen Rechenzentren betrieben wurden, führte zu Engpässen und Performance-Einbußen für die Benutzer.

Der plötzliche Wechsel zur Telearbeit hat auch eine Reihe von Sicherheitslücken geschaffen. Cyberkriminelle konnten Unternehmensnetzwerke schnell erfassen und gezielte Angriffe starten. Ransom-DDoS-Angriffe, die auf Engpässe wie VPNs und Edge-Router abzielten, wurden zur Regel und richteten bei CIOs und CISOs großen Schaden an.

Am besorgniserregendsten war vielleicht der weitere Verlust der IT-Abteilung an Transparenz und Kontrolle. Vom Büro aus konnten IT-Teams die Netzwerkperformance überwachen, Probleme beheben und das Sicherheitsprotokoll relativ einfach einhalten. Da die Nutzer nun plötzlich über unzählige Heimnetzwerke verstreut waren, verschwand diese zentrale Kontrolle praktisch mit einem Schlag – und die Nutzererfahrung leidet darunter.

Diese Krise hat eine wichtige Tatsache ans Licht gebracht: Das traditionelle Netzwerkmodell nach dem „Hub-and-Spoke“-Prinzip, das auf zentralisierter Sicherheit und Kontrolle beruht, ist für unsere mobile Arbeitswelt mit Cloud-first-Prinzip ungeeignet. Wir benötigen einen neuen Ansatz für die Vernetzung – einen, der die Flexibilität, Sicherheit und Performance für ein verteiltes digitales Ökosystem bietet.

Die Connectivity Cloud: Ein Paradigmenwechsel

Die Connectivity Cloud wendet die revolutionären Prinzipien des Cloud-Computing auf die Netzwerkebene an. Es handelt sich um eine einheitliche Plattform mit Cloud-nativen Diensten, die dazu dient, die für IT-Teams fehlende Transparenz und Kontrolle wiederherzustellen. Dadurch werden die Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur so dynamisch, skalierbar und programmierbar wie der Rest des Cloud-Stacks.

Es geht nicht nur um schnellere Verbindungen oder geringere Latenz – obwohl dies sicherlich auch Vorteile sind. Die Connectivity Cloud stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie wir Netzwerkarchitektur in einer KI-gestützten Multi-Cloud-Welt konzipieren und verwalten. Es ist das fehlende Glied, das es Unternehmen endlich ermöglichen wird, das Potenzial des Cloud-Computings voll auszuschöpfen.

Aus geschäftlicher Sicht eine Notwendigkeit

Die Connectivity Cloud ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch eine geschäftliche Notwendigkeit. Durch die Optimierung der Netzwerkinfrastruktur können Unternehmen erhebliche Produktivitätssteigerungen erzielen. Sie können ihre „grenzenlosen“ Talente befähigen, heute remote zu arbeiten, und gleichzeitig die Flexibilität erhalten, zukünftige Arbeitsmodelle zu unterstützen.

Gleichzeitig kann die Connectivity Cloud neue Einnahmequellen erschließen. Unternehmen können ihre digitalen Fähigkeiten verbessern und die schnelle Einführung von innovativen Diensten wie KI ermöglichen.

Dieser Wandel kann auch die chronische Qualifikationslücke in der Cybersicherheit schließen. Durch Automatisierung komplexer Netzwerkaufgaben und Zentralisierung der Kontrolle kann Cloudflare IT-Lasten verringern und gleichzeitig die Sicherheit insgesamt erhöhen.

Sicherheit und Nachhaltigkeit, zwei wichtige Anliegen moderner Unternehmen, werden ebenfalls verbessert. Der Schwerpunkt der Connectivity Cloud auf Zero Trust-Architektur und fortschrittliche Bedrohungserkennung trägt dazu bei, den Datenschutz zu verbessern und die wachsende Zahl von Cyberrisiken zu bewältigen. Die Umstellung auf softwaredefinierte Netzwerke verringert die Abhängigkeit von physischer Hardware, was wiederum den Energieverbrauch senkt und die CO2-Bilanz verringert.

Schließlich kann die Connectivity Cloud dazu beitragen, die Schwachstellen und Kosten von Legacy-Systemen zu beseitigen. Unternehmen müssen keine lokale Netzwerkhardware mehr kaufen, verwalten und sichern.

Der Weg in die Zukunft

Die Connectivity Cloud ist dabei, die digitale Landschaft neu zu gestalten. Je mehr Unternehmen dieses Netzwerkmodell übernehmen, desto mehr werden sie das volle Potenzial der Vernetzung von Nutzern und der Integration von Sicherheit in ihr breiteres Cloud-Ökosystem erkennen. Die Implementierung von KI und Machine Learning wird dazu beitragen, die Vorteile zu verstärken, indem der Betrieb optimiert und Netzwerkprobleme proaktiv angegangen werden.

Seit den frühen Darstellungen eines unbekannten, ungesicherten Netzwerks auf IT-Whiteboards hat sich die Cloud stark weiterentwickelt. Nachdem wir jahrelang das entwickelt haben, was in der Cloud ist, können wir uns nun darauf konzentrieren, wie wir jeden und alles sicher und effizient mit der Cloud verbinden. Die Connectivity Cloud ist die letzte Stufe der Cloud-Transformation – und sie ist auch das Tor zur nächsten Ära der digitalen Geschäftswelt.

Dieser Beitrag ist Teil einer Serie zu den neuesten Trends und Themen, die für Entscheidungsträger aus der Tech-Branche heute von Bedeutung sind.

