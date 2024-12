Digitale Transformation im Bankwesen

Weiterentwicklung von Sicherheitsstrategien zur Bewältigung neuer Herausforderungen

Die digitale Transformation ist mehr als ein Trend: Sie ist eine Notwendigkeit für das Überleben und Wachstum in einem zunehmend wettbewerbsintensiven und technologiebasierten Markt. Neue Technologien wie Cloud-Computing, KI, Blockchain, Automatisierung und die Allgegenwärtigkeit mobiler Geräte verändern die traditionellen Bankmodelle, verbessern das Kundenerlebnis und definieren die betriebliche Effizienz neu. Die Post-Covid-19-Welt hat die Umstellung auf Online-Banking und eine nahezu bargeldlose Gesellschaft weiter beschleunigt. Zum Beispiel ist die innovative und einfache Bedienung per Terminal, die ursprünglich von jungen Millennials bevorzugt wurde, heute ein weithin akzeptierter Transaktionsansatz für alle Altersgruppen auf der ganzen Welt.



5 Faktoren, die digitale Transformation vorantreiben

Die Banken- und Finanzdienstleistungsbranche durchläuft derzeit einen digitalen Wandel, der durch rasche Durchbrüche und Fortschritte bestimmt wird. Dieser Wandel verändert sich rasch in der Art und Weise, wie Finanzinstitute arbeiten, mit ihren Kunden interagieren und ihnen einen Mehrwert bieten.

Diese Transformation führt schnell zu Veränderungen in der Arbeitsweise von Finanzinstituten, in der Interaktion mit Kunden und im Mehrwert, den sie ihnen bieten. Sie umfasst eine Abkehr von traditionellen Bankpraktiken hin zu innovativeren und kundenorientierten Dienstleistungen, die diese Technologien nutzen, um die Effizienz, Sicherheit und Kundenzufriedenheit zu verbessern. Mehrere Faktoren begünstigen diesen Wandel im Bankwesen:



Erwartungen der Kunden: Moderne Kunden verlangen bequeme, schnelle und nahtlose Banking-Erlebnisse. Sie erwarten, dass Dienste rund um die Uhr verfügbar, von jedem Gerät aus zugänglich und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dieser Wandel in den Erwartungen zwingt die Banken dazu, digitale Lösungen einzuführen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Technologische Fortschritte: Innovationen wie künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML), Blockchain und Big Data-Analytics geben Banken neue Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Effizienz, Sicherheit und Entscheidungsprozesse verbessern können. Diese Technologien ermöglichen es Banken, personalisierte Dienstleistungen anzubieten, Betrug zu erkennen und Abläufe zu optimieren. Wettbewerbsdruck: Der Aufstieg von Fintech-Unternehmen und reinen Digitalbanken verschärft den Wettbewerb im Finanzdienstleistungssektor. Bei traditionellen Banken treibt die digitale Transformation die Innovation voran, was zur Entwicklung neuer Finanzprodukte wie digitaler Wallets, neuer Zahlungssysteme usw. führt, um mit diesen neuen Mitbewerbern zu konkurrieren. Regulatorische Änderungen: Regulierungsbehörden wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Zahlungsdiensterichtlinie (Payment Services Directive 2023, PSD2) ermutigen Banken, digitale Lösungen einzuführen, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Datensicherheit zu verbessern. Kosteneffizienz: Die digitale Transformation hilft Banken, die Betriebskosten zu senken, indem sie Prozesse automatisieren, Fehler minimieren und die Ressourcennutzung optimieren können. Diese Kosteneffizienz ist unerlässlich, um die Rentabilität in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu wahren.



Diese Transformation bietet zwar enorme Vorteile für Banken und ihre Kunden, vergrößert aber auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle, die mithilfe verschiedener Phishing- und Brute-Force-Methoden Schwachstellen aufdecken und Systeme kompromittieren können. Die Sicherheitslandschaft im Bankensektor ist durch mehrere wichtige Bedrohungen gekennzeichnet, darunter:

Cyberangriffe: Banken sind Hauptziele für Cyberangriffe, darunter Phishing, Schadsoftware, Ransomware, und Distributed-Denial-of-Service (DDoS)-Angriffe. Diese Angriffe können zu Datenschutzverletzungen, finanziellen Verlusten und Reputationsschäden führen.

Datenschutz: Durch den zunehmenden Einsatz von Datenanalysen und personalisierten Dienstleistungen verarbeiten Banken große Mengen sensibler Kundeninformationen. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA) zu gewährleisten.

Drittanbieterrisiko: Banken verlassen sich für verschiedene Funktionen häufig auf Drittanbieter und Dienstleister. Diese Drittanbieter können zusätzliche Sicherheitsrisiken mit sich bringen, wenn sie sich nicht an strenge Sicherheitsstandards halten.

Insider-Bedrohungen: Insider-Bedrohungen, sei es durch böswillige Mitarbeitende oder unbeabsichtigte Handlungen, stellen ein erhebliches Risiko für die Sicherheit von Banken dar. Diese Bedrohungen können zu Datenlecks, Betrug und anderen Sicherheitsvorfällen führen.

Neun Strategien zur Minimierung von Cyberrisiken und Datenverlust

Von der Datenpanne bei Equifax im Jahr 2017 (147 Millionen betroffene Kunden) bis hin zu Capital One im Jahr 2019 (mehr als 100 Millionen Kreditkartenanträge) und First American Financial Services (885 Millionen Datensätze) sind Finanzdienstleistungen nach wie vor einer der Sektoren, der am stärksten ins Visier von nationalstaatlichen Hackergruppen und anderen gut finanzierten internationalen bösartigen Akteuren gerät, die mit immer leistungsfähigerer KI-Technologie ausgestattet sind. Allein im Jahr 2024 gab es bemerkenswerte Datenlecks bei Banken, darunter HSBC-Barclays, Argentina Central, M&T, und Santander.

Zur Sicherstellung dieser digitalen Transformation ist daher die Implementierung eines vielschichtigen Ansatzes erforderlich, der Menschen, Prozesse und Technologie umfasst. Hier sind 9 Strategien, mit denen Banken das Risiko von Cyberangriffen und Datenverlust minimieren können:

Erweiterte Verschlüsselung: Die Implementierung starker Verschlüsselungsprotokolle für gespeicherte und übertragene Daten ist ein wesentlicher Faktor zur Vermeidung von Datenverlusten. Erweiterte Verschlüsselungsstandards (AES-256) und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) stellen sicher, dass die Daten auf ihrem gesamten Weg vom Absender zum Empfänger verschlüsselt sind und minimieren so das Risiko des Abfangens. Datenmaskierung: Techniken zur Datenmaskierung helfen, sensible Daten zu schützen, indem sie einen funktionierenden Ersatz für die Originaldaten schaffen. Dies ist besonders nützlich, um sensible Daten über persönlich identifizierbare Informationen (persönlich identifizierbare Informationen) wie Namen, Adressen, Kreditkartennummern und Sozialversicherungsnummern zu schützen. Darüber hinaus kann die Datenmaskierung auch in Nicht-Produktivumgebungen wie Test- und Entwicklungsumgebungen, die jetzt überwiegend in Public-Cloud-Domains betrieben werden, äußerst nützlich sein. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): MFA reduziert das Risiko eines unbefugten Zugriffs erheblich, indem eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzugefügt wird und die Nutzer zur Eingabe eines zweiten Faktors aufgefordert werden, wenn sie sich bei einem Konto auf einem neuen Gerät oder einer neuen App anmelden. Zero Trust-Sicherheit: Das Zero Trust-Modell basiert auf dem Grundsatz „Niemals vertrauen, immer verifizieren.“ Dieser Ansatz erfordert eine kontinuierliche Überprüfung der Nutzeridentitäten und eine strenge Zugriffskontrolle, unabhängig davon, ob sich der Nutzer innerhalb oder außerhalb des Netzwerkperimeters befindet. Die Implementierung der Zero Trust-Architektur für Netzwerksicherheit stellt sicher, dass der Zugriff auf Systeme auf der Grundlage von Identität und Kontext (Rolle, Standort und andere) erfolgt, wodurch der Zugriff auf sensible Daten und Systeme reduziert und das Potenzial für interne Bedrohungen und Datenschutzverletzungen minimiert wird. Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen: Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) können die Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen verbessern, indem sie große Datenmengen analysieren, um ungewöhnliche Muster und potenzielle Bedrohungen zu erkennen. KI-gestützte Systeme können betrügerische Transaktionen in Echtzeit erkennen und ermöglichen es den Banken, schnell Maßnahmen zu ergreifen, um finanzielle Verluste zu verhindern. Umfassender Schutz von Endgeräten: Angesichts der zunehmenden Remote-Arbeit ist die Sicherung von Endgeräten wie Laptops, mobilen Geräten und Geräten des Internets der Dinge (IoT) von entscheidender Bedeutung. Lösungen für Endpunktsicherheit, einschließlich Firewall, und Systeme zur Angriffserkennung/-prävention, schützen diese Geräte vor Malware-Phishing und anderem unbefugten Zugriff. Phishing-Simulationen und Penetrationstests: Die Durchführung von Phishing-Simulationen hilft Mitarbeitenden, Sicherheitsrisiken zu erkennen und effektiv darauf zu reagieren. Penetrationstests simulieren Cyberangriffe, um Schwachstellen im System zu identifizieren. Diese proaktiven Maßnahmen helfen den Banken, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben, bevor sie ausgenutzt werden können. Planung der Vorfallreaktion: Banken können das Risiko von Zweigstellen auch minimieren, indem sie einen umfassenden Plan zur Vorfallsreaktion (Incident Response Plan, IRP) entwickeln, um schnell und effektiv reagieren zu können. Ein IRP sollte die Schritte umreißen, die im Falle eines Vorfalls zu unternehmen sind, einschließlich Identifizierung, Eindämmung, Ausrottung, Wiederherstellung und Kommunikation. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem California Consumer Privacy Act (CCPA) und anderen stellt sicher, dass Banken ihre Systeme für regelmäßige Audits auf dem neuesten Stand halten sowie Richtlinien umsetzen, die Datennutzung und -zugriff regeln.

Der Schutz digitaler Assets und die Prävention von Datenverstößen im Bankensektor ist ein komplexer, fortlaufender Prozess, der einen mehrschichtigen Ansatz für die Cybersicherheit erfordert. Die Nutzung neuer Technologien wie Blockchain und Verhaltensbiometrie in Verbindung mit regelmäßigen Sicherheitsaudits und einer soliden Planung der Reaktion auf Vorfälle kann die Abwehrmaßnahmen weiter stärken, die finanzielle Stabilität sichern und Innovationen fördern.

„Everywhere Security" – dank der Connectivity Cloud

Die Connectivity Cloud von Cloudflare ist eine einheitliche, smarte Plattform mit programmierbaren Cloud-nativen Diensten, die unerreichte Sicherheit für Menschen, Anwendungen und Netzwerke bietet. Unternehmen haben dadurch die Möglichkeit, die Kontrolle zurückzuerlangen, ihre Kosten zu senken und die Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz einer ausgedehnteren Netzwerkumgebung zu reduzieren.

Mit globaler Reichweite und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen bietet Cloudflare Finanzunternehmen ein sicheres, robustes globales Cloud-Netzwerk, das ihnen helfen kann, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihre Betriebsleistung zu steigern. Mit umfassender „Everywhere Security“ hilft Cloudflare Banken, sensible Daten zu schützen, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten und das Vertrauen ihrer Kunden in einem zunehmend digitalen Bankumfeld zu bewahren.

Erfahren Sie mehr über die größten Sicherheitsherausforderungen für Finanzdienstleister und die besten Praktiken für den Umgang mit Cyberrisiken im Whitepaper „Best Practices für Cybersicherheit bei Finanzdienstleistungen“.