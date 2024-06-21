保障未來：網路安全準備狀態報告

第 10 章：總結

不斷變化的網路安全情勢要求做出改變。CISO 不能再依賴傳統的安全策略或解決方案來保護其企業免受攻擊。

正如 Forrester 在最新研究報告中指出的那樣，網路攻擊仍在增加，78% 的受訪者在過去 12 個月內遭受過攻擊，其中 80% 的公司在此期間遭受過多次攻擊。

許多安全團隊對新威脅準備不足，��他們的 CISO 也知道這一點。隨著威脅不斷演變，許多團隊實施了單點解決方案來應對特定挑戰。然而，面對多種相互競爭的優先事項，CISO 往往在多個領域部署了能力不足的解決方案。這導致他們最終擁有大量分散的工具，這些工具難以管理、維護成本高昂，且在提供保護方面力不從心。

人才短缺和預算限制正迫使 CISO 採取全新的方法。即使預算在不久的將來如預期增加，組織也無法承受在繼續購買更多解決方案的同時，還要尋找合格的人員來管理它們。他們需要一種更全面、統一的安全方法，在彌補安全差距的同時簡化管理。

這種新的安全方法必須包括在提升組織內部安全意識方面進行足夠的投資。提高高階主管對安全威脅的認識可以幫助 CISO 爭取更多的預算。同時，對所有員工進行安全問題的教育，可以為安全團隊提供重要的盟友，助力加強保護。

對於大多數組織而言，應對日益增多且多樣化的威脅，最有效且高效的方式是採用一個可提供多種整合功能的統一平台。全球連通雲正是這樣的平台。使用全球連通雲，組織可以在降低成本和複雜性的同時，連線並保護一切內容。它們能夠防禦不斷演變的威脅，支援新的工作方式�，並更好地為未來的挑戰做好準備。



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