保持醫療保健產業的網路韌性

醫療保健產業是全球規模最大、成長最快的產業之一，預計到 2025 年價值將達到 11.9 萬億美元。醫療保健產業面臨日益增多的網路攻擊，因此加強安全防護措施已成為當前最為關鍵的焦點之一。

醫療保健生態系統是一個不斷發展的重要領域，需要持續創新。該生態系統由醫生、護士、技術人員和管理人員等各類利害關係人組成。他們每天都會產生、儲存和共用大量資料，例如醫療記錄、治療計畫、檢查結果和帳單資訊。毫無疑問，這些資料的順暢流動對於高效的醫療保健服務至關重要，但它也帶來了嚴重的安全和隱私權問題。

網路安全對醫療保健產業的影響

隨著整體網路安全情勢愈發嚴峻，確保採取強有力的措施來保護資料安全和隱私權至關重要。光是 2023 年，醫療保健產業就有超過一億人受到網路攻擊的影響。網路犯罪分子之所以將醫療保健組織作為目標，是因為竊取病患資料進行身分盜竊、金融詐欺或勒索軟體攻擊可以獲得豐厚回報。

另一個問題則源於醫療體系的高度複雜性，這個體系由眾多利害關係人組成，例如醫療保健服務提供者、保險公司、製藥公司和第三方供應商。每個實體都需要存取敏感的病患資料，這增加了內部人員威脅以及因人為錯誤或授權不當導致意外資料外洩的可能性。雖然電子健康記錄 (EHR)、遠距醫療和其他數位系統簡化了資料的存取、共用和儲存，但它們也帶來了新的網路攻擊和資料外洩風險。

在產業持續創新的推動下，醫療保健產業網路安全風險的頻率和復雜性不斷增長。隨著更多數位接觸點的引入，惡意行為者獲得了更多潛在途徑來發動攻擊。

當醫療裝置易受網路攻擊時，病患的安全就會受到威脅。顯然，醫�療機構比以往任何時候都更需要採取全面主動的網路安全措施，保護敏感的個人和醫療資料，確保醫療服務持續不中斷，並保護病患免受網路犯罪分子的惡意活動侵害。

保護醫療保健生態系統

康民國際醫院 (Bumrungrad International Hospital) 利用科技手段保障病患就診安全，同時嚴格遵守病患健康資訊標準。40 多年來，康民國際醫院始終引領泰國醫療發展，每年為來自 190 個國家/地區的超過一百萬名病患提供服務。

作為高度受監管醫療產業中的領先醫療機構，康民國際醫院（Bumrungrad）必須在所有營運環節中優先保障病患隱私。該醫院與 Cloudflare 合作，將其作為安全合作夥伴，採用符合美國《美國健康保險流通與責任法案》(HIPAA) 及 (HIPAA) 要求的資安服務。在抵禦機器人和 DDoS 攻擊等大流量威脅方面，Cloudflare 每月平均為該醫院網站及網路應用程式攔截高達 37,000 次攻擊。建立安全的網路週邊至關重要，這樣醫院才能專注於提供高品質的醫療服務，並持續贏得病患的信任。

以下是醫療保健組織應考慮實施的 5 種網路安全最佳做法：

不斷演變的安全格局與日益複雜的醫療系統，帶來了重大的挑戰與風險。然而，透過採用這些解決方案，醫療保健組織能夠強化其安全防護能力，並有效降低網路攻擊的威脅。

醫療保健利益相關者之間的協作對於建立全產業標準和最佳做法至關重要，有助於應對網路安全風險、維護病患安全和隱私，並確保醫療服務始終在線。透過積極應對這些挑戰並實施有效的解決方案，醫療保健產業可以確保敏感病患資訊的安全存取、共用和儲存，同時繼續提供高品質的醫療服務，並維護醫療保健生態系統的信任。

Cloudflare 醫療保健產業解決方案為員工和第三方提供對內部系統的安全存取，保護病患資料並提高效能。

Cloudflare 就影響當今技術決策者的最新趨勢和主題發表了一系列文章，本文為其一。

本文最初是為 Tech News 而撰寫