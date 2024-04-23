保持医疗保健提供商的网络韧性

医疗保健行业是全球规模最大且增长最快的行业之一，预计到 2025 年，其产业价值将达到 11.9 万亿美元。这导致医疗保健行业面临的网络攻击日益增多，因此，亟需加强安全措施。

医疗保健生态系统是一个不断发展且需要持续创新的重要领域，它由医生、护理人员、技术人员和管理人员等各种利益相关方组成。他们每天会生成、存储和共享大量数据，例如医疗记录、治疗方案、测试结果。以及账单信息。毫无疑问，这些数据的顺畅流动对于高效的医疗保健服务至关重要，但它也带来了严重的安全和隐私问题。

网络安全对医疗保健的影响

随着整体网络安全形势变得更具挑战性，确保采取强有力的措施保护数据安全和隐私是关键。仅 2023 年，医疗行业就有超过 1 亿人受到网络攻击的影响。网络犯罪分子之所以瞄准医疗机构，是因为他们可以窃取患者数据用于实施身份盗窃、金融欺诈或勒索软件攻击，以这种方式来牟取利益。

另一个问题源于复杂的医疗生态系统，它由多个利益相关方组成，例如：医疗服务机构、保险公司、制药公司，以及第三方供应商。每个实体都需要访问敏感的患者数据，这增加了因人为错误或不当授权而导致内部威胁和意外数据泄露的可能性。虽然电子健康记录 (EHR)、远程医疗以及其他数字化系统简化了数据访问、共享与存储，但同时也带来了新的网络攻击和数据泄露风险。

医疗保健行业的持续创新，推动网络安全风险的发生频率和复杂程度不断增加。随着引入的数字化接触点增多，恶意行为者将获得更多潜在的攻击途径。

如果医疗设备容易遭受网络攻击，患者安全也会受到损害。显然，对于医疗机构来说，采取全面、主动的网络安全方法变得比以往任何时候都更加重要，以保护敏感的个人数据和医疗数据，确保不间断地持续提供医疗服务，以及保护患者免受网络犯罪的侵害。

保护医疗生态系统

泰国康明国际医院利用技术，保护访问安全并严格遵守患者健康信息标准。这家医院 40 多年来一直处于泰国医疗领域的前沿，每年为来自 190 个国家/地区的 100 多万名患者提供服务。

作为受高度监管行业中一家领先的医疗服务提供商，康民国际医院需要在所有运营中优先考虑保密患者信息。医院选择 Cloudflare 作为其安全合作伙伴，双方为患者提供符合美国《健康保险携带与责任法案》(HIPAA) 和 HITECH 要求的服务。在缓解机器人程序和 DDoS 攻击等容量耗尽攻击威胁方面，Cloudflare 平均每月阻止 37,000 个针对医院网站和 Web 应用的威胁。安全的网络边界至关重要，如此一来医院才能继续专注于提供优质的医疗服务并维护患者的信任。

以下是医疗机构应该考虑实施的 5 项网络安全最佳实践：

不断演变的安全形势和益复杂的医疗生态系统，带来了重大挑战和风险。不过，通过采用这些解决方案，医疗机构可以增强其网络安全态势并缓解网络攻击。

医疗行业利益相关方之间的协作，是建立全行业标准和最佳实践的关键，以应对网络安全风险，维护患者信息安全和隐私，并确保始终不间断提供医疗服务。通过积极面对这些挑战并实施有效的解决方案，医疗行业可以确保安全访问、共享和存储敏感的患者信息，同时继续提供优质的护理并维持患者对医疗生态系统的信任。

Cloudflare for Healthcare 可为医院员工和第三方提供对内部系统的安全访问，保护患者数据并提高性能。

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本文最初发表于 Tech News