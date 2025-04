Protegendo o futuro: relatório de preparação para a segurança cibernética

Capítulo 10: Conclusão

O cenário de segurança cibernética em constante mudança exige adaptações. Os CISOs não podem mais contar com estratégias ou soluções de segurança tradicionais para proteger suas empresas contra ataques.

Como a Forrester sugere no último estudo de pesquisa, os ataques cibernéticos ainda estão em ascensão, com 78% dos entrevistados sofrendo um ataque nos últimos 12 meses e 80% dessas empresas sofrendo vários ataques durante o mesmo período.

Muitas equipes de segurança estão despreparadas para novas ameaças e seus CISOs sabem disso. À medida que as ameaças evoluíram, muitas implementaram soluções pontuais na tentativa de enfrentar desafios específicos. Mas, diante de uma série de prioridades concorrentes, os CISOs muitas vezes implantam recursos insuficientes em diversas áreas. Eles ficam com grandes coleções de ferramentas desconectadas que são difíceis de gerenciar, caras de manter e inadequadas para fornecer proteção.

A escassez de talentos e os orçamentos restritos estão pressionando os CISOs a adotar uma nova abordagem. Mesmo que os orçamentos aumentem conforme o esperado no futuro próximo, as organizações não podem se dar ao luxo de continuar comprando soluções adicionais e, também, esperar encontrar pessoal qualificado para gerenciá-las. Elas precisam de uma abordagem de segurança mais holística e unificada, que possa fechar lacunas e, ao mesmo tempo, simplificar o gerenciamento.

Essa nova abordagem de segurança deve incluir investimentos suficientes para aumentar a conscientização sobre a segurança dentro das organizações. Melhorar a conscientização sobre ameaças de segurança entre os executivos pode ajudar os CISOs a aumentar seus orçamentos. Ao mesmo tempo, educar todos os funcionários sobre questões de segurança pode dar às equipes de segurança aliados vitais para reforçar a proteção.

Para a maioria das organizações, a maneira mais eficaz e eficiente de lidar com um número e variedade crescentes de ameaças é adotar uma plataforma única e unificada que ofereça múltiplos recursos integrados. Uma nuvem de conectividade pode ser a resposta. Com uma nuvem de conectividade, as organizações podem conectar e proteger tudo, reduzindo custos e complexidade. Elas podem se defender contra a evolução das ameaças e apoiar novas formas de trabalhar, enquanto se preparam melhor para o que vem pela frente.



