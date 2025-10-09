theNet by CLOUDFLARE

A era inteligente?

Podemos estar avançando para uma “era inteligente”, impulsionados pelos rápidos avanços da IA e da computação quântica. Embora essas tecnologias prometam inovação, elas também introduzem complexidade e desafios de segurança sem precedentes.
Esta edição especial da revista theNET oferece insights executivos para ajudar você a navegar nesse cenário em rápida transformação. Descubra como:
  • Reimaginar a resiliência cibernética com continuidade baseada em resultados
  • Recuperar o controle dos crawlers de IA e criar uma internet baseada em permissões
  • Preparar-se para ameaças quânticas adotando criptografia pós-quântica
  • Otimizar compras de software em meio à disrupção da IA
Ao adotar uma mentalidade proativa e "construtora", sua organização pode transformar desafios emergentes em oportunidades de crescimento e inovação. Baixe a revista para conhecer estratégias eficientes e eficazes para prosperar na era inteligente.

Baixe a revista.

Ao enviar este formulário, você concorda em receber informações da Cloudflare relacionadas aos nossos produtos, eventos e ofertas especiais. Você pode cancelar o recebimento dessas mensagens a qualquer momento. Nunca venderemos seus dados e valorizamos suas opções de privacidade. Consulte nossa Política de Privacidade para obter mais informações.

COMECE A USAR

SOLUÇÕES

SUPORTE

CONFORMIDADE

INTERESSE PÚBLICO

EMPRESA

© 2025 Cloudflare, Inc.Política de privacidadeTermos de UsoDenuncie problemas de segurançaConfiança e segurançaMarca registradaImpressum