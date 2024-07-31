Hoje em dia, é difícil encontrar uma organização que não esteja envolvida em algum nível na modernização digital. Mais e mais aplicativos estão migrando para a nuvem, e as organizações querem acompanhar essa mudança modernizando sua abordagem de conectividade e segurança de rede.

No entanto, as iniciativas digitais são altamente suscetíveis a atrasos. De acordo com a pesquisa da Gartner, 59% levam muito tempo para serem concluídas e 52% demoram muito para obter valor. Os desafios específicos variam de organização para organização, mas muitos podem ser agrupados nos seguintes grupos:

Problemas de modernização de aplicativos : dificuldades para refatorar/recriar aplicativos ou incorporar novas tecnologias como a IA

Problemas de conectividade : Complexidade crescente e dificuldades de gerenciamento à medida que a infraestrutura de rede se torna mais diversificada

Problemas de consolidação: dificuldades para reduzir o número de fornecedores na pilha ou adicionar novos serviços digitais com um fornecedor existente

Este guia reúne perspectivas sobre esses desafios. Nele, você vai conhecer um executivo líder em tecnologia discutindo sobre IA e modernização de aplicativos e um CSO líder sobre o controle de redes modernas e muito mais.