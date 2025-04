Un avenir en toute sécurité : enquête sur l'état de préparation de la cybersécurité

Chapitre 10 : Conclusion

Le panorama continuellement changeant de la cybersécurité exige du changement. Les RSSI ne peuvent plus se fier aux stratégies ou aux solutions de sécurité traditionnelles pour protéger leurs entreprises contre les attaques.

Comme le suggère Forrester Research dans sa plus récente étude, les cyberattaques sont toujours en hausse : 78 % des personnes interrogées déclarent avoir subi une attaque au cours des 12 derniers mois, et 80 % des entreprises indiquent avoir subi plusieurs attaques au cours de cette période.

De nombreuses équipes de sécurité sont insuffisamment préparées à faire face aux nouvelles menaces, et leurs RSSI en sont conscients. Face à l'évolution des menaces, beaucoup ont mis en œuvre des solutions dédiées afin de tenter de résoudre des problèmes spécifiques. Toutefois, face à la diversité des priorités concurrentes, les capacités déployées par les RSSI se sont souvent avérées insuffisantes dans de nombreux domaines, et les entreprises se retrouvent donc face à un vaste amoncellement d'outils déconnectés, difficiles à gérer, dont la maintenance est coûteuse et la protection est insuffisante.

La pénurie de talents et les restrictions budgétaires contraignent les RSSI à adopter une nouvelle approche. Même si les budgets augmentent conformément aux attentes dans un avenir proche, les entreprises ne peuvent se permettre de continuer à acheter d'autres solutions et espérer trouver du personnel qualifié pour les gérer. Elles ont besoin d'une approche plus globale et unifiée de la sécurité, capable de combler les lacunes, tout en rationalisant la gestion.

Cette nouvelle approche de la sécurité doit être associée à des investissements suffisants, permettant d'accroître la sensibilisation à la sécurité au sein des entreprises. La sensibilisation des dirigeants aux menaces pour la sécurité de leur entreprise peut aider les RSSI à obtenir des augmentations de leur budget. Dans le même temps, la formation de l'ensemble des collaborateurs aux problématiques de sécurité peut fournir aux équipes de sécurité des alliés essentiels pour renforcer la protection.

Pour la plupart des entreprises, le moyen le plus efficace de faire face à un nombre croissant de menaces diversifiées consiste à adopter une plateforme unique et unifiée, proposant une multitude de fonctionnalités intégrées. Un cloud de connectivité pourrait être la réponse. Un cloud de connectivité permet aux entreprises de connecter et protéger l'ensemble de leurs ressources, tout en réduisant les coûts et la complexité. Elles peuvent ainsi se défendre contre les menaces changeantes et prendre en charge de nouveaux modes de travail, tout en se préparant mieux à l'avenir.



