Les attaques DDoS sont en hausse

Renforcez vos cyberdéfenses avec l'approche Zero Trust

Dans le monde toujours plus numérique d'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi important de protéger votre entreprise contre les cybermenaces, qui ne montrent aucun signe d'affaiblissement. Tandis que l'exécution de cyberattaques devient toujours plus facile et moins coûteuse, les attaques par déni de service distribué (DDoS), par exemple, sont dernièrement devenues particulièrement fréquentes. Il n'est pas nécessaire de s'introduire dans un réseau ou d'accéder à celui-ci pour lancer une attaque DDoS ; ces attaques ponctuelles peuvent donc survenir sans le moindre avertissement. En réalité, nous avons déjà observé une attaque DDoS atteignant un pic de 71 millions de requêtes par seconde, la plus importante jamais enregistrée cette année.

Les entreprises du monde entier font face à des risques informatiques considérables, qui méritent une l'attention particulière. Au cours du premier trimestre 2023, plus de ~247 milliards de cybermenaces ont été atténuées dans le monde chaque jour en moyenne. Avec l'essor des initiatives de transformation numérique et les tendances persistantes en matière de travail hybride, il devient toujours plus urgent pour les entreprises de renforcer leurs défenses face à ces cyberattaques complexes.

Il est encourageant de voir les investissements progressivement réalisés pour lutter contre la cybercriminalité. Selon la dernière édition de la publication Worldwide Semiannual Security Spending Guide d'IDC, les dépenses en matériel, services et logiciels de sécurité atteindront 219 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 12,1 % par rapport à l'année précédente.

L'approche Zero Trust

L'approche Zero Trust se montre chaque jour plus efficace pour renforcer les défenses de cybersécurité des entreprises. Fondée sur le principe selon lequel aucun appareil n'est fiable tant qu'il n'a pas été vérifié, cette approche considère tous les utilisateurs et appareils comme des menaces potentielles. Elle applique un contrôle et une vérification continus pour garantir la sécurité des données sensibles et prévenir les violations.

L'intégration de l'approche Zero Trust à l'infrastructure de sécurité d'une entreprise peut permettre de renforcer la protection du réseau et d'améliorer la sécurité des données. Cela s'avère particulièrement utile dans les secteurs fortement réglementés, tels que la finance et la santé. Par exemple, cette approche aide les entreprises à se conformer aux réglementations strictes en matière de protection des données en limitant exclusivement l'accès aux données sensibles au personnel autorisé.

Surmonter les difficultés liées au déploiement

La sécurité Zero Trust peut également comporter un certain nombre de difficultés pour les entreprises, notamment la dépendance à l'égard des mesures de cybersécurité existantes, la difficulté d'obtenir le soutien du personnel dirigeant et le manque de personnel qualifié pour mettre en œuvre une stratégie Zero Trust.

Pour surmonter ces obstacles, les entreprises peuvent envisager de s'associer à des spécialistes de la cybersécurité ou à des fournisseurs de services gérés. Ces fournisseurs peuvent aider les services informatiques et de sécurité à mettre en œuvre des mesures de sécurité Zero Trust, à fournir une assistance technique et à assurer une surveillance continue de leur infrastructure informatique. Cette démarche permet aux services informatiques de se concentrer sur la croissance de leurs activités, la gestion des opérations habituelles et le développement de produits. En outre, de nombreux fournisseurs proposent des solutions évolutives, qui peuvent s'avérer particulièrement avantageuses pour les entreprises qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans une stratégie de sécurité Zero Trust exhaustive.

L'argumentaire en faveur du « Chief Zero Trust Officer »

Pour déployer avec succès le modèle de sécurité Zero Trust, les entreprises peuvent envisager de nommer un responsable désigné, à l'image d'un Chief Zero Trust Officer (CZTO) , qui peut superviser la mise en œuvre et l'adoption de la stratégie. Pour les entreprises, pouvoir compter sur des responsabilités bien définies et la présence d'un dirigeant capable d'expliquer clairement la situation réduit le risque de se heurter à des obstacles durant la mise en œuvre. Le CZTO peut structurer efficacement les équipes et éliminer les obstacles, afin de garantir un déploiement fluide. L'introduction du rôle de CZTO au sein de la direction renforce encore l'importance de l'approche Zero Trust au sein de l'entreprise, et assure que l'initiative bénéficie de l'attention et des ressources indispensables à son succès.

En outre, les entreprises peuvent se heurter à une certaine résistance au changement lors de la mise en œuvre d'une stratégie Zero Trust. Les dirigeants doivent montrer l'exemple en encourageant le changement, en impliquant activement le personnel dans sa mise en œuvre, en répondant proactivement aux préoccupations, en apportant leur soutien et en proposant des opportunités de développement de compétences. Si l'objectif est d'encourager une transformation culturelle à l'échelle de l'entreprise, l'initiative doit être prise au sommet de l'entreprise.

La marche à suivre pour renforcer les cyberdéfenses

En raison de la dépendance grandissante à l'égard des systèmes informatiques, la cybersécurité est devenue une priorité absolue pour les entreprises. L'approche Zero Trust, avec les mesures de surveillance et de vérification continues associées, peut fournir aux entreprises une défense solide, permettant de protéger leurs données sensibles contre les menaces potentielles.

Tandis que les entreprises continuent d'accélérer leur transformation numérique, il est impératif pour elles d'adopter de nouveaux modèles de sécurité efficaces tels que l'approche Zero Trust. Cette approche les aidera fortement à mieux se protéger et mieux protéger leurs clients, à se conformer aux réglementations en vigueur et à établir une fondation solide pour leur croissance et leur succès à l'ère numérique.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions susceptibles d'affecter les décideurs en matière de technologies d'aujourd'hui.

Cet article a été initialement rédigé pour Frontier Enterprise.