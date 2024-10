Redéfinir la cybersécurité avec le Zero Trust

Tandis que la transformation numérique gagne en ampleur dans les entreprises, un impératif critique émerge. La protection du panorama opérationnel continuellement changeant nécessite l'adoption de technologies avancées, conçues pour évoluer dans le temps. L'évolution continue de l'environnement opérationnel a entraîné une dépendance accrue à l'égard des services dans le cloud, l'adoption généralisée du télétravail et l'intégration de systèmes interconnectés. Si ces avancées améliorent l'efficacité et la connectivité, elles entraînent également une vulnérabilité accrue aux cybermenaces et aux attaques qui en résultent, en raison de l'augmentation du volume de données personnelles et professionnelles partagées en ligne.

Il est impératif pour les entreprises de prioriser la cybersécurité, quel que soit leur secteur d'activité. Si l'objectif premier demeure la protection contre les cybermenaces, le champ d'application de la cybersécurité s'est étendu bien au-delà de cette protection fondamentale. Aujourd'hui, le déploiement d'une infrastructure de sécurité solide n'a pas pour seul objectif la défense contre les cyberattaques. Cette initiative est désormais devenue un investissement stratégique, en raison de son rôle essentiel dans la préservation de la confiance entre les parties prenantes, dans la promotion d'une culture fondée sur l'innovation et dans l'assurance de la résilience et de la longévité d'une entreprise. Cette évolution est motivée par la nécessité, pour les entreprises, de renforcer leurs défenses en matière de cybersécurité, de s'adapter à un panorama numérique continuellement changeant et de répondre à des attentes accrues en matière de protection des données et de continuité opérationnelle.

Renforcer les cyberdéfenses à l'ère numérique

Dans l'espace numérique continuellement changeant, les cybermenaces demeurent une préoccupation majeure pour les entreprises du monde entier. Les nouvelles avancées technologiques telles que l'IA ne semblent guère contribuer à ralentir le rythme d'émergence des cybermenaces. Il est donc urgent que les entreprises renforcent leurs défenses contre ces menaces changeantes.

L'escalade des menaces exige un investissement continu dans un ensemble solide de solutions de cybersécurité. Les réglementations strictes en matière de confidentialité des données et la nécessité d'une gestion responsable des données augmentent également la complexité des opérations. Le rythme incessant de l'évolution technologique contraint les entreprises à s'orienter parmi les méandres de la transformation numérique tout en préservant leur compétitivité sur un marché mondialement connecté. Les défis liés à l'acquisition et la conservation des talents dans les domaines technologiques, associés à la conformité à des réglementations variées et continuellement changeantes, constituent des obstacles supplémentaires. Répondre aux attentes grandissantes de clients exigeant des expériences numériques fluides, maîtriser les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et gérer l'utilisation éthique de la technologie sont autant de défis hétéroclites auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui.

Pour faire face à ces complexités, il est nécessaire d'adopter une approche stratégique de l'adoption des technologies, en tenant compte de considérations supplémentaires telles que les normes de confidentialité, les réglementations en matière de protection des données et l'utilisation appropriée des informations.





Dynamiser l'activité grâce à la technologie ZTNA

Face à la complexité et la fréquence croissantes des cybermenaces, les entreprises doivent s'orienter vers des solutions plus efficaces pour protéger leurs actifs et leurs données sensibles, notamment grâce au déploiement de solides mesures d'accès réseau Zero Trust (ZTNA, Zero Trust Network Access).

La technologie ZTNA priorise le principe consistant à « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Elle repose sur un modèle de confiance adaptatif qui évite de supposer une confiance par défaut et autorise l'accès sur la base de politiques spécifiques, configurées avec précision, permettant d'accorder les privilèges minimaux nécessaires. La technologie ZTNA offre aux utilisateurs distants un moyen sûr de se connecter à des applications privées sans les incorporer sur leur réseau, ni les exposer à l'Internet public.

La sécurité Zero Trust est une stratégie cruciale pour toute entreprise opérant dans l'espace numérique. Elle propose une approche exhaustive et stratégique de la sécurité, garantissant que chaque personne et chaque appareil cherchant à accéder au réseau font l'objet d'une vérification minutieuse, permettant d'établir leur véritable identité.

Voici quatre raisons attractives d'adopter le modèle de sécurité Zero Trust :

L'évolution des entreprises ne leur permet pas de se fier à une sécurité périmétrique : les entreprises en phase de croissance dépassent le champ d'application des modèles de sécurité périmétrique, rendant ces derniers inefficaces. La sécurité Zero Trust garantit une vérification méticuleuse des accès à chaque point du réseau, en appliquant le principe du « moindre privilège ». Cette stratégie permet de contrôler et de valider en permanence les requêtes, limitant ainsi les dommages potentiels résultant de violations de la sécurité, grâce à la micro-segmentation. Une main-d'œuvre croissante : la main-d'œuvre inclut désormais des vendeurs, des fournisseurs et des partenaires, en plus des employés et des contractants. La sécurité Zero Trust permet un contrôle précis des accès ainsi que des autorisations adaptées à chaque utilisateur. Tous les environnements de travail à domicile ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification de sécurité : la prévalence du télétravail remet en cause les modèles de sécurité traditionnels, qui repose sur des sites fixes. Les réseaux WiFi et les appareils non sécurisés augmentent les risques. En l'absence d'un système robuste tel que la sécurité Zero Trust, il serait impossible de contrôler l'environnement domestique des membres du personnel. Certaines menaces, appelées Advanced Persistent Threat (APT), deviennent plus intelligentes : les cybermenaces modernes vont désormais bien au-delà de simples attaques par phishing. Les menaces sophistiquées, à l'image des menaces de type APT, orchestrées par des États-nations et des organisations criminelles, échappent aux mesures de sécurité traditionnelles. Un cadre Zero Trust devient vital pour lutter efficacement contre ces menaces.



La technologie Zero Trust : une tendance centrale

D'ici 2025, 60 % des entreprises utiliseront des solutions Zero Trust à la place des réseaux privés virtuels (VPN, Virtual Private Network). C'est ce que prédit le rapportZero Trust Architecture and Solutions, publié l'année dernière par Gartner.

Il devient désormais impératif pour les entreprises d'investir dans une infrastructure ZTNA solide. Il ne s'agit pas simplement d'une mise à niveau technologique, mais d'une véritable décision stratégique visant à renforcer les défenses contre les cybermenaces sophistiquées. Le modèle de sécurité adaptatif ZTNA est aligné avec l'évolution du panorama des menaces, et fournit un bouclier que les solutions périmétriques traditionnelles ne parviennent pas à offrir.

En adoptant la sécurité ZTNA, les entreprises peuvent renforcer leur stratégie de cybersécurité en garantissant un accès sécurisé et contrôlé aux ressources essentielles, tout en atténuant les risques et en consolidant leurs défenses contre l'évolution des cybermenaces.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions susceptibles d'affecter les décideurs en matière de technologies d'aujourd'hui.

Cet article a été rédigé à l'origine pour CIO Influence



Approfondir le sujet

Apprenez-en davantage sur l'architecture Zero Trust et commencez à planifier une feuille de route pour votre entreprise avec notre guide complet, le « Guide de l'architecture Zero Trust ».