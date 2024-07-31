Il est aujourd'hui difficile de trouver une entreprise qui ne s'est pas engagée dans une démarche de modernisation numérique, dans une certaine mesure. Un nombre croissant d'applications migrent vers le cloud, et les entreprises souhaitent suivre cette évolution en modernisant leur approche de la connectivité et de la sécurité des réseaux.

Pourtant, les initiatives numériques sont particulièrement vulnérables aux retards. Selon une étude réalisée par Gartner, dans 59 % des cas, la finalisation de ces initiatives demande trop de temps, et dans 52 % des cas, le délai de rentabilisation est trop important. Les difficultés spécifiques varient d'une entreprise à l'autre, mais beaucoup peuvent être regroupées dans les catégories suivantes :

Problèmes liés à la modernisation des applications : difficultés liées au remaniement/à la reconstruction d'une application ou à l'incorporation d'une nouvelle technologie, telle que l'IA

Problèmes liés à la connectivité : accroissement de la complexité et difficultés liées à la gestion à mesure que la diversité de l'infrastructure réseau augmente

Problèmes liés à la consolidation : difficultés à réduire le nombre de fournisseurs présents dans la pile ou à ajouter de nouveaux services numériques avec un fournisseur existant

Ce guide rassemble des perspectives concernant ces difficultés. Il vous propose d'écouter l'intervention d'un éminent dirigeant du secteur technologique au sujet de l'IA et de la modernisation des applications, ainsi que la perspective d'un éminent directeur de la sécurité sur le contrôle des réseaux modernes et bien davantage.