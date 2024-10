L'impératif des API : la protection des liens vitaux numériques

Quatre stratégies pour renforcer la sécurité des applications modernes



Dans le panorama numérique d'aujourd'hui, les interfaces de programmation d'applications (API) sont devenues la pierre angulaire des architectures logicielles modernes. Elles sont les fils invisibles qui tissent nos expériences numériques, des services bancaires mobiles aux appareils domotiques intelligents. Pour les cadres dirigeants, en particulier les CTO, les DSI et les RSSI, la compréhension et la sécurisation des API ne sont plus optionnelles : il s'agit d'un impératif stratégique qui a une incidence directe sur la résilience opérationnelle, la capacité d'innovation et l'avantage concurrentiel.

L'écosystème numérique orienté API : les dangers dissimulés

Les API dominent désormais le trafic Internet, représentant plus de 57 % de l'ensemble du trafic HTTP dynamique. Les API permettent un rythme d'innovation rapide, ainsi qu'une amélioration des expériences client et de l'efficacité opérationnelle. Cependant, ce monde centré sur les API présente des défis considérables en matière de sécurité. Les API sont nombreuses, riches en données et complexes à sécuriser, ce qui fait d'elles des cibles attrayantes pour les acteurs malveillants.

L'essor des API apporte à la fois des opportunités sans précédent et des défis uniques en matière de sécurité. À l'heure où les entreprises s'orientent au sein de ce panorama, leur réussite réside dans leur capacité à équilibrer l'innovation avec des mesures de sécurité robustes, spécifiques aux API, notamment lorsqu'elles réagissent aux dangers dissimulés liés aux « API fantômes ».

La prévalence des API fantômes (c'est-à-dire des API inconnues ou non gérées par une entreprise) constitue un problème urgent en matière de sécurité des API. Une étude révèle que le nombre de points de terminaison d'API identifié par les modèles d'apprentissage automatique est supérieur de 30,7 % au chiffre rapporté par les entreprises elles-mêmes. Cette situation crée des angles morts en termes de sécurité et entraîne des risques de conformité réglementaire.

L'implication stratégique est claire : vous ne pouvez pas protéger ce dont vous ignorez l'existence. Le manque de visibilité des API peut conduire à une exposition inattendue des données et à des violations de la sécurité, soulignant la nécessité critique de processus exhaustifs de découverte et de gestion des API.

L'évolution du panorama des menaces ciblant les API

À mesure que les API deviennent toujours plus essentielles aux activités opérationnelles des entreprises, elles deviennent également des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Voici quatre menaces critiques pour la sécurité des API :

Broken Object Level Authorization (BOLA, violation de l'autorisation au niveau de l'objet) : la menace BOLA est apparue comme une préoccupation importante dans le panorama de la sécurité des API. Ce type d'attaque consiste à manipuler les appels d'API, permettant à l'auteur d'accéder à des données qu'il ne devrait pas avoir l'autorisation de voir, en exploitant les vulnérabilités des mécanismes d'autorisation de l'API. Les répercussions réelles des attaques BOLA peuvent être graves, comme en témoigne un incident survenu en 2019 au cours duquel une vulnérabilité BOLA dans l'API des services postaux américains (U.S. Postal Service) a conduit à la divulgation d'informations concernant les comptes de 60 millions d'utilisateurs. Attaques par injection : lors de ces attaques, des acteurs malveillants insèrent du code nuisible dans des appels d'API afin de manipuler les systèmes backend, dans le but de potentiellement obtenir des accès non autorisés ou de compromettre l'intégrité des données. En 2023, les attaques par injection (notamment les attaques par injection SQL et de type Cross-Site Scripting) figuraient parmi les principales menaces atténuées ciblant les API. Attaques par déni de service distribué (DDoS) : les attaques DDoS submergent les points de terminaison d'API sous un flux de trafic, provoquant l'indisponibilité des points de terminaison ainsi que d'importantes perturbations potentielles de l'activité des entreprises. L'importance stratégique de la protection contre les attaques DDoS est soulignée par l'observation selon laquelle elle représente, pour les clients de Cloudflare, la méthode d'atténuation privilégiée des attaques lancées contre les API. Attaques par bourrage d'identifiants (credential stuffing) et tentatives de connexion par force brute : ces attaques reposent sur des tentatives automatisées utilisant des identifiants dérobés ou devinés pour obtenir un accès non autorisé. En raison de leur nature automatisée, ces attaques peuvent être lancées à grande échelle, et ainsi, compromettre la sécurité de nombreux comptes en peu de temps.





Trois difficultés majeures concernant la sécurité des API

Les API présentent des défis uniques en matière de sécurité, nécessitant une attention stratégique. Il est essentiel de comprendre ces défis pour prendre des décisions éclairées concernant l'allocation des ressources, la gestion des risques et les stratégies technologiques à long terme dans un environnement opérationnel centré sur les API. Relever efficacement ces défis majeurs permet de protéger les ressources numériques, tout en garantissant la fiabilité, la conformité et l'évolutivité des services orientés API.

Défis liés au contrôle du volume des requêtes et à la protection contre les attaques DDoS : les données indiquent que l'erreur 429 « Too Many Requests » (trop de requêtes) était l'erreur la plus fréquemment lié aux API, représentant 51,6 % de l'ensemble des erreurs observées dans cette catégorie. En l'absence de protections adéquates, une attaque DDoS réussie ciblant des API essentielles peut entraîner l'arrêt de l'ensemble des opérations d'une entreprise, représentant pour celle-ci un risque considérable. Complexités liées à l'authentification et aux autorisations : l'erreur 401 « Unauthorized » (accès non autorisé) était la quatrième erreur la plus courante liée aux API. Ceci met en évidence un aspect essentiel : une authentification et des autorisations solides sont essentielles à la sécurité des API. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures de sécurité doit être soigneusement équilibrée afin d'empêcher les accès non autorisés, tout en évitant aux utilisateurs légitimes de se heurter à des difficultés inutiles. Risques liés à l'exposition des données : les API traitent souvent directement des données sensibles. C'est pourquoi le traitement adéquat des données n'est plus seulement une problématique de sécurité, mais un impératif réglementaire. Cet aspect s'avère particulièrement vital dans les secteurs fortement réglementés, tels que la santé et la finance. En présence de législations exhaustives concernant la protection des données, telles que le RGPD et la loi CCPA, les conséquences d'une gestion défaillante des données par les API peuvent être graves et entraîner notamment de lourdes pénalités financières et d'importantes atteintes à la réputation.



Quatre stratégies pour les leaders technologiques

Pour répondre à la nature vitale de la sécurité des API au sein d'une entreprise moderne, les dirigeants doivent réfléchir à ces quatre stratégies globales afin de renforcer la sécurité, dynamiser l'innovation et conserver un avantage concurrentiel.

Mettre en œuvre un modèle de « sécurité positive » : améliorez considérablement votre stratégie de sécurité concernant les API en définissant, pour chaque API, des schémas précis spécifiant les méthodes, les paramètres et les types de données autorisés. Autoriser uniquement le trafic conforme à ces schémas prédéfinis permet de créer un mécanisme de défense solide. Le système bloque ou signale automatiquement toute requête ne correspondant pas au schéma, fournissant ainsi une couche supplémentaire de protection contre les vulnérabilités de type zero-day et les nouveaux vecteurs d'attaque. Utiliser l'apprentissage automatique pour la découverte d'API et la détection des menaces : gardez une longueur d'avance sur les risques potentiels liés à la sécurité en analysant continuellement l'environnement numérique afin d'identifier et de cataloguer l'ensemble des points de terminaison d'API, de détecter les changements dans le comportement ou la structure des API, d'établir des bases de référence comportementales et d'émettre des alertes en temps réel en cas d'anomalies. Si la mise en œuvre d'une sécurité basée sur l'apprentissage automatique nécessite un investissement initial, elle peut réduire considérablement les coûts et les risques à long terme en automatisant les tâches de sécurité complexes et en permettant une réponse rapide aux menaces potentielles. Renforcer la collaboration entre les équipes de sécurité et de développement : créez une culture de développement sensible à la sécurité. La mise en œuvre de programmes de « champions de la sécurité », l'intégration de tests de sécurité automatisés aux pipelines CI/CD, la réalisation régulière d'évaluations de sécurité communes et la proposition d'une formation continue à la sécurité des API pour les développeurs peuvent améliorer considérablement la stratégie de sécurité d'une entreprise. Cette approche renforce non seulement la sécurité, mais accélère également le développement en permettant la détection et la remédiation des problèmes à un stade précoce du processus. Adopter une stratégie exhaustive de protection des API et des applications web (Web Application and API Protection, WAAP) : les principales composantes de cette approche multicouche de la sécurité des API incluent la découverte et la validation des schémas d'API, le contrôle avancé du volume des requêtes et la protection contre les attaques DDoS, la gestion des bots, la technologie Runtime Application Self-Protection (RASP, autoprotection des applications à l'exécution) et l'évaluation continue de la stratégie de sécurité. Cette approche offre une protection complète contre une vaste gamme de menaces ciblant les API, tout en offrant la flexibilité indispensable pour s'adapter à l'évolution des vecteurs d'attaque.



Pérenniser la sécurité des API

L'évolution rapide du panorama de la sécurité des API présente à la fois des opportunités et des défis. Ces quatre tendances principales sont en train de définir l'avenir et, en réagissant de manière proactive à celles-ci, les entreprises peuvent consolider leur stratégie de sécurité des API à long terme et préserver leur résilience face à l'évolution des menaces.

Se préparer à l'impact de l'informatique quantique : pour se préparer, les entreprises doivent explorer leurs options en matière de cryptographie post-quantique et élaborer un programme complet de mise à niveau du chiffrement pour l'ensemble des API. Cette approche visionnaire contribuera à protéger les données sensibles et à préserver l'intégrité des communications avec les API à l'ère post-quantique. S'adapter à l'essor de GraphQL et gRPC : tandis que GraphQL et gRPC gagnent en popularité, la mise en œuvre de mesures de sécurité spécialisées devient cruciale. Pour GraphQL, privilégiez la limitation de la profondeur des requêtes et les contrôles d'inspection. Dans le cas de gRPC, priorisez la sécurisation du protocole HTTP/2 sous-jacent et mettez en œuvre des mécanismes d'authentification forts. Adopter les architectures Zero Trust pour l'accès aux API : l'utilisation d'architectures Zero Trust pour garantir un accès sécurisé aux API améliore la stratégie de sécurité globale d'une entreprise. Cette approche implique la mise en œuvre d'une vérification robuste de l'identité pour chaque tentative d'accès aux API, l'utilisation de techniques de micro-segmentation afin de limiter l'impact potentiel des violations, ainsi que l'établissement d'une surveillance et d'une journalisation continues de toutes les interactions avec les API. Se préparer à un contrôle réglementaire renforcé : les entreprises doivent procéder à des audits complets des API traitant des données régulées, déployer des systèmes de journalisation et de surveillance robustes et se tenir informées des nouvelles réglementations et normes spécifiques aux API.



La sécurité des API, un facilitateur d'activité

Dans un monde numérique centré sur les API, une sécurité robuste des API n'est pas uniquement une nécessité technique, mais un impératif commercial. En adoptant une approche stratégique et proactive de la sécurité des API, les dirigeants peuvent non seulement atténuer les risques, mais également encourager une innovation plus rapide et plus sûre.

La sécurité efficace des API est un parcours continu, et non une destination. Elle nécessite une attention, une adaptation et des investissements continus. En mettant en œuvre des solutions avancées et des pratiques exemplaires, les entreprises peuvent garder une longueur d'avance sur les menaces, tout en exploitant tout le potentiel de leurs ressources numériques.

Devant cette nouvelle frontière de l'entreprise numérique, les entreprises qui maîtrisent la sécurité des API feront bien plus que survivre : elles prospéreront, en transformant les vulnérabilités potentielles en avantage concurrentiel. En tant que dirigeant, votre engagement de prioriser une approche stratégique de la sécurité des API peut faire la différence entre la conquête du marché et l'obsolescence numérique.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions susceptibles d'affecter les décideurs en matière de technologies d'aujourd'hui.

Approfondir le sujet

Pour en savoir plus sur l'état actuel de la sécurité des API, les menaces émergentes et les meilleures pratiques en matière de protection, consultez l'édition 2024 du rapport consacré à la gestion et à la sécurité des API.