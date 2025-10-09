Möglicherweise bewegen wir uns auf ein „intelligentes Zeitalter“ zu, beflügelt durch die rasanten Fortschritte in den Bereichen KI und Quantencomputing. Diese Technologien versprechen zwar Innovationen, bringen aber auch eine beispiellose Komplexität und Sicherheitshürden mit sich.

Diese Sonderausgabe des theNET-Magazins bietet Führungskräften Einblicke, die ihnen helfen, sich in dieser schnelllebigen Landschaft zurechtzufinden. Entdecken Sie, wie Sie:

Cyberresilienz mit ergebnisorientierter Kontinuität neu gestalten

Die Kontrolle über KI-Crawler zurückgewinnen und ein genehmigungsbasiertes Internet aufbauen

Sich durch Post-Quanten-Kryptographie auf Quantenbedrohungen vorbereiten

Softwarekäufe inmitten von KI-bedingten Umwälzungen optimieren

Durch eine proaktive „Builder“-Mentalität kann Ihr Unternehmen neue Herausforderungen in Chancen für Wachstum und Innovation verwandeln. Holen Sie sich das Magazin und erfahren Sie praxisnahe Strategien, um im intelligenten Zeitalter erfolgreich zu sein.