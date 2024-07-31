Die digitale Modernisierung in Angriff nehmen: Führungs-perspektiven

Heutzutage gibt es kaum ein Unternehmen, das sich nicht bis zu einem gewissen Grad mit der digitalen Modernisierung befasst. Immer mehr Anwendungen verlagern sich in die Cloud. Unternehmen möchten mit diesem Wandel Schritt halten, indem sie ihren Ansatz für Netzwerkkonnektivität und -sicherheit modernisieren.

Doch digitale Initiativen sind sehr anfällig für Verzögerungen. Laut einer Studie von Gartner dauert es für 59 % der Unternehmen zu lange, um ihre Projekte abzuschließen, und 52 % brauchen zu lange, um einen Mehrwert zu erzielen. Die spezifischen Herausforderungen sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber viele lassen sich in die folgenden Bereiche einteilen:

Probleme bei der Modernisierung der Anwendung : Schwierigkeiten bei der Überarbeitung/Neuerstellung einer Anwendung oder der Integration neuer Technologien wie KI

Konnektivitätsprobleme : Wachsende Komplexität und Schwierigkeiten bei der Verwaltung, da die Netzwerkinfrastruktur immer vielfältiger wird

Konsolidierungsprobleme: Schwierigkeiten bei der Reduzierung der Anzahl der Anbieter im Stack oder beim Hinzufügen neuer digitaler Dienste mit einem bestehenden Anbieter

Dieser Leitfaden fasst die Perspektiven zu diesen Herausforderungen zusammen. Darin erfahren Sie von einem führenden Technologieexperten über KI und Anwendungsmodernisierung, von einem führenden CSO über die Kontrolle moderner Netzwerke und vieles mehr.