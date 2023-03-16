Die CIO-Rolle: 5 Strategien für Erfolg

Wettbewerbsfähig bleiben

Die letzten Jahre haben beispiellose Veränderungen im geschäftlichen und technischen Umfeld mit sich gebracht und CIOs mussten sich schnell an diese Veränderungen anpassen. Angesichts der anhaltenden Ungewissheit ist es wichtiger denn je, einen klaren Plan zu haben, um Ihre Belegschaft zu sichern und Ihr Unternehmen für den Erfolg zu positionieren, egal, was kommen mag.

Bedrohungen entwickeln sich weiter, also muss sich auch unser Sicherheitskonzept weiterentwickeln. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, finden Sie hier fünf Strategien, die jeder kluge CIO berücksichtigen sollte:

1. Eine Zero Trust-Strategie implementieren

Da Cybersicherheit immer wichtiger wird, wenden viele Unternehmen ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell an, um ihre Systeme und Daten zu schützen. Zero Trust geht davon aus, dass alle Nutzer und Geräte potenziell böswillig sind und verlangt von ihnen, dass sie sich authentifizieren. Jeder Zugriff auf Anwendungen und Daten muss autorisiert werden.

Viele Unternehmen sind dabei, ein Zero-Trust-Modell zu implementieren, aber es gibt auch zahlreiche, die auf der Stelle treten oder erst noch damit anfangen müssen. Priorisieren Sie die Implementierung einer Zero Trust-Architektur, um die Sicherheit Ihres gesamten Unternehmens zu gewährleisten.

In größeren Unternehmen kann es hilfreich sein, einen„Chief Zero Trust Officer“oder einen anderen Experten zu ernennen, der die Implementierung im gesamten Unternehmen überwacht. Wenn Sie eine engagierte Führungskraft damit beauftragen, die Strategie zu koordinieren und auszuführen, können Sie eine erfolgreiche Zero Trust-Einführung in Ihrem Unternehmen sicherstellen.

2. E-Mail-Abwehr priorisieren

E-Mail ist die am meisten genutzte Geschäftsanwendung. E-Mail ist das häufigste Ziel für Angriffe, denn mehr als 90 Prozent aller Cyberangriffe beginnen mit einer Phishing-E-Mail . Als CIO müssen Sie den Schutz der E-Mail-Systeme Ihres Unternehmens vor Cyber-Bedrohungen priorisieren.

Auch wenn die Aufklärung der und Bewusstseinsbildung bei Nutzer(n) wichtig ist, um Phishing und andere Arten von E-Mail-Angriffen zu verhindern, müssen wir wahrscheinlich einen Zero-Trust-Ansatz bei der E-Mail-Sicherheit verfolgen, anstatt den Nutzern die Schuld zu geben, wenn Angriffe erfolgreich sind. Doch der integrierte Schutz, den die großen E-Mail-Anbieter bieten, ist oft nicht gut genug.

Ziehen Sie die Implementierung eines fortschrittlicheren E-Mail-Phishing-Schutzes in Betracht, um Ihr Unternehmen besser gegen diese E-Mail-basierten Angriffe zu schützen. Wenn Sie einer soliden E-Mail-Abwehr Priorität einräumen, verringern Sie das Risiko einer Datenschutzverletzung.

3. Die Nutzer schützen

Im digitalen Zeitalter müssen CIO sicherstellen, dass die Systeme und Daten ihres Unternehmens vor Cyberbedrohungen geschützt sind. Ein wirksamer Ansatz ist die Implementierung robusterer Authentifizierungsmethoden, z. B. die Phishing-sichere Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) oder sogar die Abschaffung von Passwörtern durch passwortlose Authentifizierung. Diese Strategien können dazu beitragen, das Risiko eines unbefugten Zugriffs zu verringern und Angriffe abzuwehren.

Ziehen Sie außerdem die Implementierung der Remote-Browserisolierung in Betracht, um den Nutzern beim Zugriff auf das Internet eine zusätzliche Schutzschicht zu bieten. Indem Sie Nutzern zu mehr Sicherheit verhelfen, können Sie die allgemeine Sicherheit und Integrität der Systeme Ihres Unternehmens schützen.

4. Hybride Arbeit voll und ganz annehmen

CIOs müssen sich an die veränderte Unternehmenslandschaft anpassen. In vielen Unternehmen, die hybrid arbeiten, spielt das Internet eine immer wichtigere Rolle in der gesamten Netzwerkstrategie.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Systeme und Prozesse für diese neue Realität optimiert sind. Dazu gehört auch, dass die Nutzererfahrung von Remote-Mitarbeitenden in den Vordergrund gestellt und eine bessere Überwachung der Endnutzererfahrung eingeführt wird, um sicherzustellen, dass sie produktiv sein und effektiv zusammenarbeiten können. Mit einer Strategie, die Remote-Arbeit berücksichtigt, kann Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben.

5. Verwalten der Multi-Cloud-Umgebung

Da Unternehmen zunehmend Multi-Cloud-Systeme zur Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur einsetzen, müssen CIOs in der Lage sein, die Komplexität dieser Umgebungen effektiv zu steuern.

Ein Ansatz ist die Implementierung einer nahtlosen Strategie für alle wichtigen Clouds, um die Verwaltung zu optimieren und die Komplexität zu reduzieren. Überlegen Sie, wie Sie die Performance optimieren und die Sicherheit einheitlich in Ihrem Multi-Cloud-System anwenden können. Achten Sie auch auf die sich ändernden gesetzlichen Bestimmungen und die Einhaltung von Vorschriften und suchen Sie nach Cloud-Diensten mit integrierten Compliance-Funktionen, um die Belastung für Ihre Teams zu minimieren.

Die Zukunft navigieren

Sie müssen einen klaren Plan haben, um Ihre Belegschaft zu sichern und gleichzeitig anpassungsfähig gegenüber Veränderungen zu bleiben. Die Umsetzung einer Zero-Trust-Strategie, die Priorisierung von E-Mail-Abwehr, der Schutz von Nutzern, hybrides Arbeiten und die effektive Verwaltung von Multi-Cloud-Umgebungen werden Ihrem Unternehmen helfen, sich in der sich entwickelnden technischen Landschaft zurechtzufinden und erfolgreich zu sein.

Dieser Beitrag ist Teil einer Serie zu den neuesten Trends und Themen, die für Entscheidungsträger aus der Tech-Branche heute von Bedeutung sind.

