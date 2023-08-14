做自己客戶的優勢

作為安全性領導者，我們有責任實施安全功能。這意味著實施技術控制、偵測和回應攻擊、驗證系統完整性、 確保合規性 ，指導我們的同儕如何準備、緩解和應對各種情況，以及不斷讓我們的組織承受現實世界的壓力。

最優秀、最成功的安全團隊會最先在自己的組織中進行實戰演練。他們是自己的「零號客戶」，利用自家產品與專業技術，對自身系統發動模擬攻擊，透過揭露潛在弱點來發掘成功機會——這正是他們提高有效性的關鍵優勢。

Cloudflare 團隊的工作方式與此相同。我們專注於保護自己、促進創新以及分享成功與失敗案例��。

創新者們多年來一直在這樣做。以 Ruth Handler 為例。20 世紀 50 年代，這位 Mattel 聯合創始人看到她的女兒和朋友玩紙娃娃。當 Handler 看到孩子們假裝娃娃是成年人時，她受到啟發，製作了一個成人娃娃的 3D 版本。她的女兒 Barbara 是零號客戶。

在其他創新領域亦是如此，早有科學家以自身作為實驗對象，成為自己的「零號客戶」（或零號病患）。例如麻醉技術、放射線攝影術、心導管檢查術與黃熱病疫苗的發展，都曾受惠於自我人體實驗。透過自身測試新技術和治療方法，創新者得以快速評估產品的有效性並取得修改設計的寶貴見解。

很多人都在談論「內部測試」，但鮮少有組織能夠充分利用作為零號客戶所能獲得的見解和優勢。這很可惜，因為這種經歷對於解決網路安全難題大有裨益。

成為自己的零號客戶有何好處？

首先，成為零號客戶可以增強潛在客戶和客戶對貴公司的信心。當您親自使用自己的產品，會傳遞一個強有力的訊號，表明您對產品的功效充滿信心。

成為零號客戶也會加速回饋循環。當回饋直接來自自己公司時，不僅能即時取得最新見解，更可立即著手創新，加速推進以使用者為核心的改良方案。同時，您可以吸取經驗教訓，對公司員工進行指導，讓他們瞭解其如何在改進產品和增強業務信任方面發揮作用。

在 Cloudflare，我們也發現，透過成為零號客戶，我們的團隊對客戶產生了更大的同理心。我們更瞭解內部和外部使用者的需求，這讓我們能夠更有效地設計和迭代解決方案。

重要的是，零號客戶方法加強了對隱私權和安全性的承諾。世界各地的 合規制度 變得越來越嚴格。當您使用自己的網路安全解決方案時，您會與客戶一樣強烈地感受到合規性的重要性。

當然，如果您擁有可靠的網路安全解決方案，那麼成為自己的客戶也可以讓您充分利用該解決方案的安全性優勢。Cloudflare 使用我們的 Zero Trust 平台來阻止針對我們公司的 針對性網路釣魚攻擊 。攻擊者獲取了員工認證，並嘗試使用限時的單次密碼來登入 Cloudflare 系統，然而我們已經轉換為使用硬體金鑰和其他安全措施，從而阻止其成功進入。

我們不僅阻止了攻擊，還驗證了我們的安全性方法，並實施了幾項最佳做法。這種驗證繼續讓我們和我們的客戶受益。

展望未來，從零開始

在目前的商業環境中，建立和維護強大的安全性從未如此重要。而且，作為安全領導者，我們需要充分體驗我們產品的真實運作情況，成為自己的客戶是做到這一點的最佳方式。透過設身處地為客戶著想，您可以更好地預測和緩解風險、增強產品的穩健性、加強監管合規性，並最終提高客戶的信心和信任。

進一步瞭解 Cloudflare 如何使用 Cloudflare 產品來保護我們的全球團隊。

Cloudflare 就影響當今技術決策者的最新趨勢和主題發表了一系列文章，本文為其一。