學生現在可在 Cloudflare 的開發人員平台上進行建置，而無需前期費用。
在美國擁有有效 .edu 電子郵件地址的學生可免除一年的 Cloudflare Workers 預付費用，這是用於建置、部署和擴展應用程式的無伺服器平台。

如何開始使用

如果您是 Cloudflare 的新使用者，您可使用 .edu 電子郵箱並新增您的信用卡，註冊免費的 Cloudflare 帳戶來兌換此優惠。只需確保您的已驗證 .edu電子郵件地址是您的帳單電子郵件地址。如果您已是符合資格的現有 .edu使用者，請填寫我們的下方表單，在您取得存取權後，我們的團隊成員將與您聯繫。

1. 建立免費帳戶

使用您已驗證的 .edu 電子郵件地址註冊免費的 Cloudflare 帳戶

2. 新增付款方式

在帳單頁面中，新增一張有效的信用卡，並確認您的帳單電子郵件地址是您的 .edu電子郵箱。

3. 將 Workers 付費方案新增至您的帳戶

在您的方案頁面，將 Workers 付費方案新增至您的帳戶。將會自動免除 12 個月的 5 美元/月的費用。

4. 檢查您的收件匣

查看您的電子郵件以確認您的帳戶已兌換優惠。

以符合資格的現有 .edu 客戶身分申請

現在申請

包含內容

符合資格的學生帳戶在開發者功能方面將獲得比免費方案更高的使用配額。12 個月後，您可透過升級至 Workers 付費方案輕鬆續訂您的訂閱。若您選擇不升級，您的帳戶將自動回復為免費方案，且不會產生任何費用。

  • Workers 免費方案 中包含的所有內容，加上
  • 可部署最多 500 支 Worker 指令碼
  • 每月 1,000 萬次請求（每百萬次額外收費 $0.30 美元）
  • 每月包含 2,000 萬個記錄（每百萬個額外收費 $0.60）
  • 每次請求最多可使用 30 秒的 CPU 時間
  • 永遠展現最低的延遲
  • 每月包含 6,000 分鐘的構建時間（每分鐘額外收費 0.005 美元）
  • 6 個同時組建屬性
  • 額外的 Workers KV 邊緣儲存

Cloudflare for Students 的後續計畫

我們正竭力將 Cloudflare for Students 計畫擴展至所有人。您是教育工作者還是教育機構的學生？申請新增您學校的網域，我們會在該計畫適用於您的機構時通知您。
在此處報名

提交表格，即表示您同意接收關於 Cloudflare 產品、活動和特別優惠的資訊。您可以隨時退訂此類訊息。我們重視您的隱私選擇，絕不會出售您的資料。請參閱我們的隱私權政策以瞭解相關資訊。

常見問題集

Cloudflare for Students 計畫條款

若要存取 Cloudflare for Students，您必須年滿 18 歲，並且目前註冊符合條件的教育計畫，且擁有經驗證的 .edu 電子郵件地址。是否接受學生參與 Cloudflare for Students 由 Cloudflare 自行決定。作為計畫的一部分，Cloudflare 將免除當時現行的 Workers 付費方案的每月基本訂閱費用，最長可達一年。您需要負責支付超出 Workers 付費方案基本配額的任何用量。到期後，Cloudflare 會將您的帳戶轉換為 Workers 免费方案。此後，您可按照 Cloudflare 的標準價格升級帳戶。對於因您的 Cloudflare for Students 權益啟用或到期而引起的任何中斷或其他問題，Cloudflare 概不負責。Cloudflare 可能會隨時變更或終止該計畫或其任何方面（包括這些條款），恕不另行通知。優惠不可重複兌換。我們保留暫停或終止您參與本計畫的權利。訂閱配額和方案權益不可轉讓、不可退款、不可兌換現金，也不得出售、購買或交換。您有責任支付與額度價值相關的任何潛在稅款。Cloudflare for Students 權益有效期最長為一年，並受 Cloudflare for Students 頁面所述的特定於產品的使用限制或 Cloudflare 提供的其他規定之約束。您授予 Cloudflare 非專屬、免版稅的全球權利，以便其將您的姓名和使用 Cloudflare for Students 計畫建立的專案名稱/標誌包含在任何 Cloudflare 網站、摺頁冊、傳單、簡報、年報和任何其他行銷材料中。您需要建立一個 Cloudflare 帳戶，並上傳有效的付款方式進行存檔。您使用我們的服務還須遵守 cloudflare.com/terms/。Cloudflare for Students 不包含帳戶管理、全天候企業電話支援或服務等級協定。

