如果您是 Cloudflare 的新使用者，您可使用 .edu 電子郵箱並新增您的信用卡，註冊免費的 Cloudflare 帳戶來兌換此優惠。只需確保您的已驗證 .edu電子郵件地址是您的帳單電子郵件地址。如果您已是符合資格的現有 .edu使用者，請填寫我們的 下方表單 ，在您取得存取權後，我們的團隊成員將與您聯繫。

Cloudflare for Students 計畫條款

若要存取 Cloudflare for Students，您必須年滿 18 歲，並且目前註冊符合條件的教育計畫，且擁有經驗證的 .edu 電子郵件地址。是否接受學生參與 Cloudflare for Students 由 Cloudflare 自行決定。作為計畫的一部分，Cloudflare 將免除當時現行的 Workers 付費方案的每月基本訂閱費用，最長可達一年。您需要負責支付超出 Workers 付費方案基本配額的任何用量。到期後，Cloudflare 會將您的帳戶轉換為 Workers 免费方案。此後，您可按照 Cloudflare 的標準價格升級帳戶。對於因您的 Cloudflare for Students 權益啟用或到期而引起的任何中斷或其他問題，Cloudflare 概不負責。Cloudflare 可能會隨時變更或終止該計畫或其任何方面（包括這些條款），恕不另行通知。優惠不可重複兌換。我們保留暫停或終止您參與本計畫的權利。訂閱配額和方案權益不可轉讓、不可退款、不可兌換現金，也不得出售、購買或交換。您有責任支付與額度價值相關的任何潛在稅款。Cloudflare for Students 權益有效期最長為一年，並受 Cloudflare for Students 頁面所述的特定於產品的使用限制或 Cloudflare 提供的其他規定之約束。您授予 Cloudflare 非專屬、免版稅的全球權利，以便其將您的姓名和使用 Cloudflare for Students 計畫建立的專案名稱/標誌包含在任何 Cloudflare 網站、摺頁冊、傳單、簡報、年報和任何其他行銷材料中。您需要建立一個 Cloudflare 帳戶，並上傳有效的付款方式進行存檔。您使用我們的服務還須遵守 cloudflare.com/terms/。Cloudflare for Students 不包含帳戶管理、全天候企業電話支援或服務等級協定。