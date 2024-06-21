完善网络风险防范，保障未来发展：网络安全形势调查报告

第 10 章：结语

不断变化的网络安全形势，要求企业进行变革。CISO 无法再依赖于传统的安全策略或解决方案来保护企业免受攻击。

正如 Forrester 在最新研究报告中所述，网络攻击仍呈上升趋势；78% 的受访者表示，在过去 12 个月内遭受过一次攻击，80% 的公司在过去 12 个月内遭受过多次攻击。

许多安全团队没有做好应对新威胁的准备，他们的 CISO 也了解这一点。随着威胁的不断演变，许多企业已经实施了单点解决方案来尝试解决特定的问题。但是，面对各种相互竞争的优先事项，CISO 常常无法在多个领域部署足够的安全措施。他们离开后留下了大量相互独立的工具，这些工具难以管理，维护成本高昂，并且无法提供足够的保护。

人才短缺和预算有限迫使 CISO 采取新的安全方法。即便在不久的将来预算会按预期增加，企业也无力继续购买额外的解决方案，也无法指望找到合格的人员来管理这些解决方案。它们需要一种更全面、更统一的安全方法，既能填补安全漏洞，又能简化管理。

新的安全方法必须包括投入足够的资金，增强企业内部安全意识。增强高管的安全威胁意识，有助于 CISO 增加预算。同时，对所有员工进行安全问题培训，可以为安全团队培养加强保护的重要盟友。

对大多数企业而言，面对不断增加的多样化威胁，最有效且最高效的方法就是采用可提供多种集成功能的单个统一平台。Cloudflare 全球连通云也许就是答案。采用全球连通云，企业可以提供安全连接和全面保护，同时降低成本��和技术复杂性。它们可以抵御不断演变的威胁，支持新的工作方式，同时更好地为未来做好准备。



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