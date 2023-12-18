AI 能发现漏洞吗？

为什么说在安全方面，AI 是一把双刃剑

不管是好是坏，AI 或许非常适用于发现漏洞

随着人工智能 (AI) 的发展，企业和政府都在争相寻找 AI 的最佳应用场景。虽然 ChatGPT 和其他大型语言模型 (LLM) 已经吸引了媒体的关注，但 AI 的潜在用途远不止文本生成。其中一个适用领域是安全：尤其是大规模识别软件漏洞的重复性任务。

但是，AI 的作用是好是坏，取决于用它来识别漏洞的实体和目标。

事实上，漏洞不可避免地存在

软件中的某些缺陷本质上无关紧要。但有些缺陷（也就是“漏洞”）可能让那些利用漏洞的人在系统中有了立足之地，从而导致系统遭到入侵。很大一部分网络安全实践致力于识别和修补这些漏洞。

利用漏洞并导致系统遭到入侵的示例数量众多，难以一一列举，以下是一些备受瞩目的事件：

漏洞利用的后果可能非常严重，例如数据泄露、勒索软件感染，后者会导致企业系统冻结。企业需要尽快识别并修补漏洞，以避免此类事件发生。

自动化漏洞发现

分析复杂的软件程序以寻找错误是一项重复性任务，这似乎正适合自动化。著名技术专家 Bruce Schneier 曾指出：“如果我们能教会计算机识别什么是漏洞，那么逐行检查代码正是计算机擅长的那种单调乏味的任务。”

事实上，机器学习（AI 功能的一个子集）长期以来一直用于查找代码中的潜在漏洞。例如，GitHub 将机器学习融入其代码扫描功能，用于识别代码中的安全漏洞。当然，这种方法有时会产生误报，但如果与手动分析结合使用，训练有素的机器学习模型则可以加速漏洞识别。

随着人工智能突飞猛进的发展，训练这项技术以便更有效地发现漏洞的可能性也随之出现。事实上，美国国防高级研究计划局 (DARPA) 在 2023 年宣布了启动一项计划，即：安全工具智能生成计划 (IGOTS)。值得注意的是，DARPA 正好是创建了互联网的前身 ARPANET 的机构。

该计划“旨在利用由程序分析和人工智能驱动的新技术来评估漏洞，从而在攻击者可以利用漏洞之前，识别并修复高危、链式漏洞”。IGOTS 会寻找“现代化的复杂系统，例如 Web 浏览器和移动操作系统”中的漏洞。

但 AI 是否真的擅长发现漏洞？DARPA 的目标是找到这个问题的答案，但其计划在某种程度上仍处于探索阶段。

AI 与人类黑客：AI 能否发现漏洞？

早在 2016 年，DARPA 就主办了“网络挑战赛”，当时七个工程师团队分别创建了自动化 AI 黑客程序，然后在一场名为“夺旗”的数字游戏中相互较量。初衷是检验自动化程序入侵安全系统的能力有多强。几个小时之后，由卡内基梅隆大学某团队设计的“Mayhem”程序在比赛中胜出。

那时候 DEF CON 2016 大会正在附近举办，“Mayhem”程序受邀参加了 DEF CON 举办的夺旗赛，与人类黑客一较高下。Mayhem 最终垫底，与人类黑客的差距不小。

自那之后，AI 取得了长足的进步，而且研究人员也不断发布用于漏洞发现的机器学习模型。但即便是采用最新的机器学习模型来调查软件漏洞，依然需要人工审核，以免出现误报或漏报。

不可否认，AI 可以发现漏洞。但人工渗透测试似乎仍有一席之地。随着 AI 变得更加强大，这种情况未来可能会发生变化。

AI 能否修补漏洞？

修补漏洞需要编写代码，以更正错误。AI 工具当然可以生成代码。但要做到这一点，它们需要由人类用户生成的特定提示。

即使是 INGOTS 也不打算完全依赖于自动化流程来修复漏洞，而是致力于“创建计算机-人类交互流程，无缝允许人工干预来修复高危漏洞”。

但同样需要注意的是：随着 AI 的日益进步，未来它也许能够快速、高效地生成补丁。

另一面：攻击者搜寻漏洞

不可避免的是，如果一种工具或技术被广泛使用，那么一方会利用它来保护系统免受攻击，而另一方会利用它来发起攻击。

如果 AI 可以有效地发现并修补软件中的漏洞，攻击者肯定会利用它在这些漏洞被修补之前，找到这些漏洞并编写漏洞利用程序。

并非所有网络攻击者都能够访问此类资源。但那些可以访问资源的人，可能会毫无顾虑地将其 AI 发现的漏洞或编写的漏洞利用程序出售给暗网上的最高出价者。恶意软件编写者已将 AI 融入其工具中，而且随着 AI 的不断优化，他们肯定会继续这样做。

合法软件开发人员与恶意攻击者之间由 AI 驱动�的“军备竞赛”可能会不断升级，其中漏洞几乎瞬间被识别和利用，或者（有望）同样迅速地得到修补。

当然，攻击者已经在梳理代码以寻找未被发现的漏洞，这类“零日漏洞”极具价值，漏洞发现者可能会将其用于入侵系统，也可能在地下市场以高价出售。AI 的恶意使用可能会改变网络安全威胁的格局，但网络攻击背后的核心动机仍然没有改变。





AI 能否编写漏洞利用程序？

与修补程序一样，这是可能的，但这个流程仍然需要人为指导。因此，这实际上可能并未节省攻击者投入的精力或资源；不管怎样，许多攻击者会购买漏洞利用工具包，而不是自己编写代码。

答案可能在 10 年甚至 5 年内发生变化，安全团队应做好准备，迎接一波针对其系统的全自动化漏洞利用攻击浪潮。

采用 Zero Trust 安全方法，抵御未来的漏洞利用

所有网络都容易遭受攻击，事实上，只要攻击者获得充足的时间且意志坚定，攻击将不可避免。

即使 AI 为希望保护系统安全的一方带来了全新的漏洞发现方式，攻击者仍会使用相同的方法来尝试首先发现漏洞，或至少在修补漏洞之前发现它们。AI 正在成为攻击者的工具箱中的�又一个工具，就像防御方用它来抵御威胁一样。

有远见的企业首先会假设已发生入侵事件：安全措施可能失效，数据面临风险，以及攻击者可能已经潜入网络内部。

企业假定自己面向外部的安全措施并非总是完美无缺，因此，对网络进行微分段，让攻击方无法将攻击范围扩展到其访问的分段网络之外。想象一下：如何将轮船密封在单独的防水隔间，以防止泄漏蔓延；理想情况下，安全团队可以使用相同方法来遏制攻击。

我们称之为 Zero Trust 方法，这种理念的采用率不断增长有充分的理由。随着 AI 工具使漏洞利用不断升级，Zero Trust 安全方法有助于确保始终将这些漏洞利用限制在网络的某个小角落，确保攻击者永远不会获得足够大的立足之地来造成真正的破坏。

漏洞利用发现的速度可能会加快，但 Zero Trust 提供了最有希望的可行方法。Cloudflare 是唯一将 Zero Trust 技术（例如安全 Web 网关、DNS 过滤，以及数据丢失防护 (DLP)）整合到单个平台的供应商，这个平台不仅提供统一的仪表板，而且在全球各地设有接入点。Cloudflare 的分布式网络，使其能够对云端和本地应用实施精细化、默认拒绝的访问控制，且不会增加延迟而影响用户体验。

事实上，Cloudflare 已经采用了 Zero Trust 方法来保护其网络和员工免受攻击。进一步了解 Cloudflare 如何帮助企业采用这种安全方法。

本文来自有关影响当今技术决策者的最新趋势和主题的系列文章。





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