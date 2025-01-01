如果您是 Cloudflare 的新用户，可以通过以下方式兑换此优惠：使用 .edu 电子邮箱注册一个免费 Cloudflare 账户并添加您的信用卡。只需确保已通过验证的 .edu 电子邮件地址是您的账单电子邮件地址。如果您已经是符合条件的现有 .edu 用户，请填写 下方表格 ，我们的团队成员将在您获得访问权限后与您联系。

Cloudflare for Students 条款

要使用 Cloudflare for Students，您必须年满 18 周岁，并且目前已使用经过验证的 .edu电子邮件地址注册一个符合条件的教育计划。是否接受申请者加入 Cloudflare for Students 计划由 Cloudflare 自行全权决定。作为该计划的一部分，Cloudflare 将免除与 Workers Paid 计划相关的当时有效的每月定期基础订阅费，最长可达一年。您负责支付超过 Workers Paid 计划基础配额的使用量费用。到期后，Cloudflare 会将您的账户转换为 Workers Free 计划。此后，您可以按照 Cloudflare 的标准定价升级您的帐户。对于因 Cloudflare for Students 权益激活或到期导致的任何中断或其他问题，Cloudflare 概不负责。Cloudflare 可能随时更改或停止该计划或其任何部分（包括这些条款），恕不另行通知。优惠不可重复兑换。Cloudflare 保留暂停或终止您使用该计划的权利。订阅配额和计划权益不可转让、不可退款、不可兑换现金，也不得出售、购买或交换。您需负责支付与此类权益价值相关的潜在税款。Cloudflare for Students 权益有效期最长为一年，并且受 Cloudflare for Students 计划页面上所述的特定产品使用限制或 Cloudflare 其他规定的约束。您授予 Cloudflare 非排他性、全球性、免版税权利，让其能够在所有 Cloudflare 网站、手册、传单、演示文稿、年度报告及其他营销材料中添加您的姓名以及使用 Cloudflare for Students 计划创建的项目名称/徽标。您必须创建一个 Cloudflare 帐户并设置有效的付款方式。您使用我们的服务也须遵守 cloudflare.com/terms/ 规定的条款。Cloudflare for Students 不包括帐户管理、24/7 企业电话支持或服务水平协议。