Cloudflare для студентов

Теперь студенты могут разрабатывать на платформе Cloudflare для разработчиков без первоначальных затрат.
Студенты в США с действительным адресом эл. почты .edu получают один год бесплатного доступа к Cloudflare Workers — бессерверной платформе для создания, развертывания и масштабирования приложений.

Как начать работу

Если вы новичок в Cloudflare, вы можете воспользоваться этим предложением, зарегистрировав бесплатную учетную запись Cloudflare с вашим .edu. и добавив свою кредитную карту. Просто убедитесь, что ваш проверенный .edu ваш адрес эл. почты для выставления счетов. Если вы уже являетесь соответствующим требованиям доменом .edu Пользователь, пожалуйста, заполните нашу форму ниже, и наш специалист свяжется с вами, как только у вас будет доступ.

1. Создать бесплатную учетную запись

Зарегистрируйтесь для получения бесплатной учетной записи Cloudflare с вашим подтвержденным адрес эл. почты подтвержден.

2. Добавить способ оплаты

На странице выставления счетов добавьте действующую кредитную карту и подтвердите, что ваш адрес эл. почты для выставления счетов является вашим адресом эл. почты.

3. Добавьте в свою учетную запись платный план Workers

На странице планов добавьте в свою учетную запись план Workers Paid. Плата в размере 5 $ в месяц будет автоматически отменена на 12 месяцев.

4. Проверьте свой почтовый ящик

Проверьте свою электронную почту, чтобы получить подтверждение, что предложение активировано для вашей учетной записи.

Подать заявку как подходящий существующий клиент .edu

Подать заявку

Что включено

Подходящие студенческие учетные записи получат увеличенные лимиты использования наших функций для разработчиков по сравнению с нашим бесплатным планом. Через 12 месяцев вы можете легко продлить свою подписку, перейдя на наш платный тарифный план Workers. Если вы решите не делать этого, ваша учетная запись автоматически переключится на бесплатный план, и с вас не будет взиматься плата.

  • Всё, что включено в Workers Free, плюс
  • Разворачивайте до 500 скриптов Worker
  • 10 миллионов запросов/месяц (+ 0,30 $ за миллион дополнительных запросов)
  • 20 млн включенных журналов в месяц (+ 0,60 $ за миллион дополнительных журналов)
  • До 30 с времени ЦП на запрос
  • Всегда минимальная сетевая задержка
  • 6000 включенных минут сборки в месяц (дополнительно 0,005 $ за минуту)
  • 6 слотов для параллельной сборки
  • Дополнительное хранилище на периферии Workers KV

Что дальше для Cloudflare для студентов

Мы работаем над тем, чтобы расширить возможности Cloudflare для студентов для всех. Вы преподаете или обучаетесь в образовательном учреждении? Подайте заявку на добавление домена вашей школы, и мы уведомим вас, как только программа станет доступна для вашего учебного заведения.
Зарегистрируйтесь здесь

Отправляя эту форму, вы соглашаетесь получать от Cloudflare информацию, касающуюся наших продуктов, мероприятий и специальных предложений. Вы можете отменить подписку в любое время. Мы не продаем ваши данные и уважаем ваши предпочтения в отношении конфиденциальности. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Вопросы и ответы

Условия Cloudflare для студентов

Чтобы получить доступ к Cloudflare для студентов, вам должно быть не менее 18 лет и вы должны быть зачислены в подходящую образовательную программу с подтвержденным адресом эл. почты .edu. Решение о приеме для участия в программе Cloudflare для студентов принимается исключительно компанией Cloudflare. В рамках программы Cloudflare откажется от взимания действующей на тот момент регулярной ежемесячной базовой платы за подписку, связанной с платными планами Workers, на срок до 1 года. Вы несете ответственность за оплату любого использования сверх базовых квот в тарифном плане Workers Paid. По истечении срока действия Cloudflare переведет вашу учетную запись на план Workers Free. После этого вы можете обновить свою учетную запись по стандартным тарифам Cloudflare. Cloudflare не несет ответственности за сбои или другие проблемы, вызванные активацией или истечением срока действия ваших льгот Cloudflare для студентов. Cloudflare может изменить или прекратить действие программы или любого из ее положений (включая настоящие условия) в любое время без предварительного уведомления. Предложения не могут быть погашены несколько раз. Мы оставляем за собой право временно прекратить или аннулировать ваш доступ к программе. Подписка и преимущества программы не подлежат передаче, возврату или обмену на наличные деньги, а также не могут быть проданы, приобретены или обменены по бартеру. Вы несете ответственность за уплату любых возможных налогов, связанных со стоимостью льгот. Преимущества Cloudflare для студентов предоставляются на срок до одного года и регулируются ограничениями по использованию для конкретного продукта, описанными на странице Cloudflare для студентов, или иными способами, предусмотренными Cloudflare. Вы предоставляете Cloudflare неисключительное, общемировое и безвозмездное право размещать ваше имя и названия/логотипы проектов, созданные с использованием программы Cloudflare для студентов, на любых веб-сайтах, в любых брошюрах, листовках, презентациях, годовых отчетах и в любых других маркетинговых материалах Cloudflare. Вам необходимо будет создать учетную запись Cloudflare и загрузить в файл действительный способ оплаты. Использование вами наших сервисов также регулируется условиями, приведенными на странице cloudflare.com/terms/. Cloudflare для студентов не включает в себя управление учетными записями, корпоративную поддержку по телефону 24/7 и соглашение об уровне обслуживания.

