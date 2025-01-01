Условия Cloudflare для студентов

Чтобы получить доступ к Cloudflare для студентов, вам должно быть не менее 18 лет и вы должны быть зачислены в подходящую образовательную программу с подтвержденным адресом эл. почты .edu. Решение о приеме для участия в программе Cloudflare для студентов принимается исключительно компанией Cloudflare. В рамках программы Cloudflare откажется от взимания действующей на тот момент регулярной ежемесячной базовой платы за подписку, связанной с платными планами Workers, на срок до 1 года. Вы несете ответственность за оплату любого использования сверх базовых квот в тарифном плане Workers Paid. По истечении срока действия Cloudflare переведет вашу учетную запись на план Workers Free. После этого вы можете обновить свою учетную запись по стандартным тарифам Cloudflare. Cloudflare не несет ответственности за сбои или другие проблемы, вызванные активацией или истечением срока действия ваших льгот Cloudflare для студентов. Cloudflare может изменить или прекратить действие программы или любого из ее положений (включая настоящие условия) в любое время без предварительного уведомления. Предложения не могут быть погашены несколько раз. Мы оставляем за собой право временно прекратить или аннулировать ваш доступ к программе. Подписка и преимущества программы не подлежат передаче, возврату или обмену на наличные деньги, а также не могут быть проданы, приобретены или обменены по бартеру. Вы несете ответственность за уплату любых возможных налогов, связанных со стоимостью льгот. Преимущества Cloudflare для студентов предоставляются на срок до одного года и регулируются ограничениями по использованию для конкретного продукта, описанными на странице Cloudflare для студентов, или иными способами, предусмотренными Cloudflare. Вы предоставляете Cloudflare неисключительное, общемировое и безвозмездное право размещать ваше имя и названия/логотипы проектов, созданные с использованием программы Cloudflare для студентов, на любых веб-сайтах, в любых брошюрах, листовках, презентациях, годовых отчетах и в любых других маркетинговых материалах Cloudflare. Вам необходимо будет создать учетную запись Cloudflare и загрузить в файл действительный способ оплаты. Использование вами наших сервисов также регулируется условиями, приведенными на странице cloudflare.com/terms/. Cloudflare для студентов не включает в себя управление учетными записями, корпоративную поддержку по телефону 24/7 и соглашение об уровне обслуживания.