Estudantes nos EUA com um e-mail .edu válido recebem um ano de isenção de custos iniciais do Cloudflare Workers, a plataforma sem servidor para desenvolver, implantar e escalar aplicativos.
Se você é novo na Cloudflare, pode resgatar esta oferta se inscrevendo em uma conta gratuita da Cloudflare com seu e-mail .edu e adicionar seu cartão de crédito. Apenas certifique-se de que seu e-mail .edu confirmado é seu e-mail de cobrança. Se você já é um usuário .edu existente qualificável, preencha o formulário abaixo e um membro de nossa equipe entrará em contato assim que você tiver acesso.
Inscreva-se para obter uma conta gratuita da Cloudflare com seu endereço de e-mail .edu confirmado.
Na página de Faturamento, adicione um cartão de crédito válido e confirme que seu e-mail de cobrança é um e-mail .edu.
Na sua página de planos, adicione o plano pago do Workers à sua conta. A taxa de US$ 5/mês ficará automaticamente isenta por doze meses.
Verifique seu e-mail para uma confirmação de que sua conta resgatou a oferta.
Contas de estudante qualificáveis receberão cotas de uso maiores para nossos recursos para desenvolvedores em comparação com nosso plano gratuito. Após doze meses, você pode renovar sua assinatura facilmente fazendo a atualização para o nosso plano pago do Workers. Caso opte por não fazer isso, sua conta será automaticamente revertida para o plano gratuito e você não será cobrado.
Para acessar o Cloudflare for Students, você deve ter pelo menos 18 anos e estar atualmente matriculado em um programa educacional qualificável com um e-mail .edu verificado. A aceitação no Cloudflare for Students ocorre a critério exclusivo da Cloudflare. Como parte do programa, a Cloudflare dispensará a taxa de assinatura mensal recorrente vigente associada aos planos pagos do Workers por até um ano. Você é responsável pelo pagamento de qualquer uso acima das cotas básicas no plano pago do Workers. Após a expiração, a Cloudflare converterá sua conta para o plano Workers gratuito. A partir daí, você pode fazer o upgrade de sua conta pelo preço padrão da Cloudflare. A Cloudflare não se responsabiliza por quaisquer interrupções ou outros problemas causados pela ativação ou expiração de seus benefícios do Cloudflare for Students. A Cloudflare pode alterar ou descontinuar o programa ou quaisquer de seus aspectos (incluindo estes termos) a qualquer momento, sem aviso prévio. As ofertas não podem ser resgatadas várias vezes. Reservamo-nos o direito de suspender ou encerrar seu acesso ao programa. As cotas de assinatura e os benefícios do programa são intransferíveis, não reembolsáveis, não conversíveis em dinheiro e não podem ser vendidos, comprados nem trocados. Você é responsável por pagar quaisquer possíveis impostos associados ao valor dos créditos. Os benefícios do Cloudflare for Students são válidos por até um ano e estão sujeitos às limitações de uso específicas do produto descritas na página Cloudflare for Students ou conforme fornecido pela Cloudflare. Você concede à Cloudflare um direito não exclusivo, mundial e livre de royalties de incluir seu nome e os nomes/logotipos de projetos criados usando o programa Cloudflare for Students em quaisquer sites, brochuras, folhetos, apresentações, relatórios anuais e quaisquer outros materiais de marketing da Cloudflare. Será solicitado que você crie uma conta na Cloudflare e faça upload de uma forma de pagamento válida registrada. Seu uso de nossos serviços também está sujeito aos cloudflare.com/terms/. O Cloudflare for Students não inclui gerenciamento de contas, suporte telefônico empresarial 24 horas por dia, 7 dias por semana, nem um contrato de nível de serviço.