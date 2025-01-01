Cloudflare for Students

Os estudantes agora podem desenvolver na plataforma para desenvolvedores da Cloudflare sem custos iniciais.
Cloudflare for students - Hero

Estudantes nos EUA com um e-mail .edu válido recebem um ano de isenção de custos iniciais do Cloudflare Workers, a plataforma sem servidor para desenvolver, implantar e escalar aplicativos.

Cloudflare for students - Hero

Como começar

Se você é novo na Cloudflare, pode resgatar esta oferta se inscrevendo em uma conta gratuita da Cloudflare com seu e-mail .edu e adicionar seu cartão de crédito. Apenas certifique-se de que seu e-mail .edu confirmado é seu e-mail de cobrança. Se você já é um usuário .edu existente qualificável, preencha o formulário abaixo e um membro de nossa equipe entrará em contato assim que você tiver acesso.

User add member icon
1. Crie uma conta gratuita

Inscreva-se para obter uma conta gratuita da Cloudflare com seu endereço de e-mail .edu confirmado.

documentation list
2. Adicione uma forma de pagamento

Na página de Faturamento, adicione um cartão de crédito válido e confirme que seu e-mail de cobrança é um e-mail .edu.

3. Adicione o plano pago do Workers à sua conta

Na sua página de planos, adicione o plano pago do Workers à sua conta. A taxa de US$ 5/mês ficará automaticamente isenta por doze meses.

4. Verifique sua caixa de entrada

Verifique seu e-mail para uma confirmação de que sua conta resgatou a oferta.

Candidate-se como um cliente .edu existente qualificável

Cadastre-se agora

O que está incluído

Contas de estudante qualificáveis receberão cotas de uso maiores para nossos recursos para desenvolvedores em comparação com nosso plano gratuito. Após doze meses, você pode renovar sua assinatura facilmente fazendo a atualização para o nosso plano pago do Workers. Caso opte por não fazer isso, sua conta será automaticamente revertida para o plano gratuito e você não será cobrado.

Semana de aniversário - lava lamp - ilustração

  • Tudo incluído no Workers gratuito, além de
  • Implantar até 500 scripts do Worker
  • 10 milhões de solicitações/mês (+ US$ 0,30/milhão de solicitações adicionais)
  • 20 milhões de logs incluídos/mês (+US$ 0,60/milhão de logs adicionais)
  • Até 30 s de tempo de CPU por solicitação
  • Sempre a menor latência
  • 6 mil minutos de compilação incluídos por mês (US$ 0,005/minuto adicional)
  • 6 slots de desenvolvimento simultâneos
  • Armazenamento adicional de borda Workers KV

O que vem a seguir no Cloudflare for Students

Estamos trabalhando para expandir o Cloudflare for Students a todos. Você é um educador ou estudante em uma instituição educacional? Inscreva-se para adicionar o domínio de sua escola e nós notificaremos você assim que o programa estiver disponível para sua instituição.
Semana de Aniversário - caderno - ilustração

Inscreva-se aqui

Ao enviar este formulário, você concorda em receber informações da Cloudflare relacionadas aos nossos produtos, eventos e ofertas especiais. Você pode cancelar o recebimento dessas mensagens a qualquer momento. Nunca venderemos seus dados e valorizamos suas opções de privacidade. Consulte nossa Política de Privacidade para obter mais informações.

Perguntas frequentes

Termos do Cloudflare for Students

Para acessar o Cloudflare for Students, você deve ter pelo menos 18 anos e estar atualmente matriculado em um programa educacional qualificável com um e-mail .edu verificado. A aceitação no Cloudflare for Students ocorre a critério exclusivo da Cloudflare. Como parte do programa, a Cloudflare dispensará a taxa de assinatura mensal recorrente vigente associada aos planos pagos do Workers por até um ano. Você é responsável pelo pagamento de qualquer uso acima das cotas básicas no plano pago do Workers. Após a expiração, a Cloudflare converterá sua conta para o plano Workers gratuito. A partir daí, você pode fazer o upgrade de sua conta pelo preço padrão da Cloudflare. A Cloudflare não se responsabiliza por quaisquer interrupções ou outros problemas causados pela ativação ou expiração de seus benefícios do Cloudflare for Students. A Cloudflare pode alterar ou descontinuar o programa ou quaisquer de seus aspectos (incluindo estes termos) a qualquer momento, sem aviso prévio. As ofertas não podem ser resgatadas várias vezes. Reservamo-nos o direito de suspender ou encerrar seu acesso ao programa. As cotas de assinatura e os benefícios do programa são intransferíveis, não reembolsáveis, não conversíveis em dinheiro e não podem ser vendidos, comprados nem trocados. Você é responsável por pagar quaisquer possíveis impostos associados ao valor dos créditos. Os benefícios do Cloudflare for Students são válidos por até um ano e estão sujeitos às limitações de uso específicas do produto descritas na página Cloudflare for Students ou conforme fornecido pela Cloudflare. Você concede à Cloudflare um direito não exclusivo, mundial e livre de royalties de incluir seu nome e os nomes/logotipos de projetos criados usando o programa Cloudflare for Students em quaisquer sites, brochuras, folhetos, apresentações, relatórios anuais e quaisquer outros materiais de marketing da Cloudflare. Será solicitado que você crie uma conta na Cloudflare e faça upload de uma forma de pagamento válida registrada. Seu uso de nossos serviços também está sujeito aos cloudflare.com/terms/. O Cloudflare for Students não inclui gerenciamento de contas, suporte telefônico empresarial 24 horas por dia, 7 dias por semana, nem um contrato de nível de serviço.

Comece a usar

Soluções

Suporte

Conformidade

Interesse público

Empresa

© 2025 Cloudflare, Inc.Política de privacidadeTermos de UsoDenuncie problemas de segurançaConfiança e segurançaMarca registradaImpressum