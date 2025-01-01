Termos do Cloudflare for Students

Para acessar o Cloudflare for Students, você deve ter pelo menos 18 anos e estar atualmente matriculado em um programa educacional qualificável com um e-mail .edu verificado. A aceitação no Cloudflare for Students ocorre a critério exclusivo da Cloudflare. Como parte do programa, a Cloudflare dispensará a taxa de assinatura mensal recorrente vigente associada aos planos pagos do Workers por até um ano. Você é responsável pelo pagamento de qualquer uso acima das cotas básicas no plano pago do Workers. Após a expiração, a Cloudflare converterá sua conta para o plano Workers gratuito. A partir daí, você pode fazer o upgrade de sua conta pelo preço padrão da Cloudflare. A Cloudflare não se responsabiliza por quaisquer interrupções ou outros problemas causados pela ativação ou expiração de seus benefícios do Cloudflare for Students. A Cloudflare pode alterar ou descontinuar o programa ou quaisquer de seus aspectos (incluindo estes termos) a qualquer momento, sem aviso prévio. As ofertas não podem ser resgatadas várias vezes. Reservamo-nos o direito de suspender ou encerrar seu acesso ao programa. As cotas de assinatura e os benefícios do programa são intransferíveis, não reembolsáveis, não conversíveis em dinheiro e não podem ser vendidos, comprados nem trocados. Você é responsável por pagar quaisquer possíveis impostos associados ao valor dos créditos. Os benefícios do Cloudflare for Students são válidos por até um ano e estão sujeitos às limitações de uso específicas do produto descritas na página Cloudflare for Students ou conforme fornecido pela Cloudflare. Você concede à Cloudflare um direito não exclusivo, mundial e livre de royalties de incluir seu nome e os nomes/logotipos de projetos criados usando o programa Cloudflare for Students em quaisquer sites, brochuras, folhetos, apresentações, relatórios anuais e quaisquer outros materiais de marketing da Cloudflare. Será solicitado que você crie uma conta na Cloudflare e faça upload de uma forma de pagamento válida registrada. Seu uso de nossos serviços também está sujeito aos cloudflare.com/terms/. O Cloudflare for Students não inclui gerenciamento de contas, suporte telefônico empresarial 24 horas por dia, 7 dias por semana, nem um contrato de nível de serviço.