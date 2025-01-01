A Network and Information Security Directive 2.0 (NIS2) da UE obrigará muitas organizações a fortalecer suas estratégias de segurança cibernética. Adotar uma plataforma unificada de rede e segurança pode ajudar sua equipe a reduzir riscos e cumprir com novos requisitos, sem adicionar custos ou complexidade.
Trabalhe com a Cloudflare para desenvolver seu plano de conformidade com a NIS2.
Este webinar analisa as mudanças mais importantes na NIS 2 e aborda as medidas de gerenciamento de risco necessárias para ajudar a atender aos requisitos da NIS 2.
[Apenas em inglês] Este whitepaper descreve a transição da conformidade NIS1 para NIS2 e como uma nuvem de conectividade como a da Cloudflare pode ajudar você a manter a conformidade.
Este e-book descreve vários desafios de conformidade das abordagens de segurança existentes e como uma nuvem de conectividade pode ajudar a superá-los.
