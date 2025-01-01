Cloudflare for Students 약관

Cloudflare for Students에 액세스하려면 만 18세 이상이어야 하고 현재 적격 교육 프로그램에 등록되어 있으며 확인된 .edu 이메일 주소가 있어야 합니다. Cloudflare for Students의 가입 승인은 Cloudflare의 단독 재량입니다. 이 프로그램의 일환으로 Cloudflare에서는 Workers Paid 요금제와 관련된 당시의 월별 기본 구독 요금을 최장 1년 동안 면제해 드립니다. Workers Paid 요금제의 기본 할당량을 초과하는 사용 요금은 귀하가 지불해야 합니다. 만료되면 Cloudflare에서는 귀하의 계정을 Workers Free 요금제로 전환합니다. 그 이후에는 Cloudflare의 표준 가격에 따라 계정을 업그레이드할 수 있습니다. Cloudflare에서는 Cloudflare for Students 혜택의 활성화 또는 만료로 인해 발생하는 중단이나 기타 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. Cloudflare에서는 귀하에게 통지하지 않고 언제든지 프로그램 또는 프로그램 일부(본 약관 포함)를 변경하거나 중단할 수 있습니다. 본 혜택은 여러 번 사용할 수 없습니다. Cloudflare는 프로그램에 대한 귀하의 접근을 일시 중지하거나 종료할 권한이 있습니다. 구독 할당량 및 프로그램 혜택은 양도, 환불, 현금 교환이 불가능하며 판매, 구매, 물물 교환을 할 수 없습니다. 해당 혜택에 대한 모든 잠재적인 관련 세금은 귀하가 부담해야 합니다. Cloudflare for Students 혜택은 최대 1년 동안 제공되며 Cloudflare for Students 페이지에 설명된 제품별 사용량 제한 또는 Cloudflare에서 달리 제공하는 사용량 제한이 적용됩니다. 귀하는 Cloudflare 웹 사이트, 브로슈어, 전단지, 프레젠테이션, 연례 보고서, 기타 마케팅 자료에 귀하의 이름과 Cloudflare for Students 프로그램을 사용하여 만든 프로젝트 이름/로고를 포함할 수 있는 비독점적이고 로열티가 없으며 전 세계에 걸친 사용권을 Cloudflare에 부여합니다. 귀하는 Cloudflare 계정을 생성하고 유효한 결제 수단을 파일에 업로드해야 합니다. Cloudflare 서비스 이용에는 cloudflare.com/terms/에 명시된 약관도 적용됩니다. Cloudflare for Students에는 계정 관리, 연중무휴 24시간 엔터프라이즈 전화 지원, 서비스 수준 계약이 포함되어 있지 않습니다.