Cloudflare for Students

학생들은 이제 초기 비용을 들이지 않고 Cloudflare의 개발자 플랫폼을 활용하여 프로젝트를 시작할 수 있습니다.
미국에 거주하며 유효한 이메일 주소가 .edu인 학생은 1년 동안 Cloudflare Workers의 초기 비용이 면제됩니다. Cloudflare Workers는 애플리케이션을 빌드, 배포, 확장하기 위한 서버리스 플랫폼입니다.

시작 방법

Cloudflare를 처음 사용하시는 경우 .edu 이메일 주소로 무료 Cloudflare 계정에 가입하고 신용 카드를 추가하면 이 혜택을 받을 수 있습니다. 확인된 .edu 이메일 주소가 청구 이메일 주소인지만 확인하면 됩니다. 이미 자격이 있는 기존 .edu 사용자라면 사용자께서 아래 양식을 작성해 주시면 액세스 권한이 부여된 후 저희 팀원이 연락을 드립니다.

1. 무료 계정 생성하기

.edu 이메일 주소를 확인하고 Cloudflare에서 무료 계정에 가입하기.

2. 결제 수단 추가하기

결제 페이지에서 유효한 신용 카드를 추가하고 결제 이메일 주소 가 .edu 이메일인지 확인하세요.

3. 계정에 Workers Paid 요금제를 추가하세요

요금제 페이지에서 Workers Paid 요금제를 계정에 추가하세요. 12개월 동안 월 5달러의 수수료가 자동으로 면제됩니다.

4. 받은 편지함 확인하기

귀하의 계정에서 해당 혜택을 사용했는지 확인하는 이메일을 확인하세요.

기존 적격 .edu 고객으로 신청하세요

지금 신청

포함 내용

적격 학생 계정은 무료 요금제에 비해 개발자 기능의 사용 할당량이 증가합니다. 12개월의 기간이 끝난 후 Workers Paid 요금제로 업그레이드하여 구독을 쉽게 갱신할 수 있습니다. 선택하지 않으면 계정이 자동으로 무료 요금제로 전환되며 요금이 부과되지 않습니다.

창�립기념일 주간 - 라바 램프 - 일러스트레이션

  • Workers Free에 포함된 모든 기능에 추가하여
  • 최대 500개의 Worker 스크립트 배포
  • 월간 1천만 건의 요청(+ 백만 건당 $0.30의 추가 요청)
  • 매월 포함된 로그 2천만 개(백만 개당 $0.60의 추가 로그)
  • 요청당 최대 30초의 CPU 시간
  • 항상 최단 대기 시간
  • 월별 빌드 시간 6,000분 포함(분당 $0.005 추가)
  • 6개의 동시 빌드 슬롯
  • 추가 Workers KV 에지 스토리지

Cloudflare for Students의 다음 단계

Cloudflare에서는 모든 사람이 사용할 수 있도록 Cloudflare for Students를 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 교육 기관에 재직 중인 교육자이거나 재학 중인 학생이신가요? 학교의 도메인 추가를 신청하시면, 귀 기관에서 해당 프로그램을 사용할 수 있게 되는 즉시 알려드립니다.
창립기념일 주간 - 노트북 - 일러스트레이션

여기에서 등록

이 양식을 제출하면 Cloudflare 제품, 이벤트, 특별 제안과 관련된 정보를 받는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 언제든 이러한 정보를 받지 않도록 구독을 취소할 수 있습니다. Cloudflare는 고객의 데이터를 판매하지 않으며 고객의 개인 정보 관련 선택 사항을 중시합니다. Cloudflare의 개인정보 취급방침을 참고하시기 바랍니다.

FAQ

Cloudflare for Students 약관

Cloudflare for Students에 액세스하려면 만 18세 이상이어야 하고 현재 적격 교육 프로그램에 등록되어 있으며 확인된 .edu 이메일 주소가 있어야 합니다. Cloudflare for Students의 가입 승인은 Cloudflare의 단독 재량입니다. 이 프로그램의 일환으로 Cloudflare에서는 Workers Paid 요금제와 관련된 당시의 월별 기본 구독 요금을 최장 1년 동안 면제해 드립니다. Workers Paid 요금제의 기본 할당량을 초과하는 사용 요금은 귀하가 지불해야 합니다. 만료되면 Cloudflare에서는 귀하의 계정을 Workers Free 요금제로 전환합니다. 그 이후에는 Cloudflare의 표준 가격에 따라 계정을 업그레이드할 수 있습니다. Cloudflare에서는 Cloudflare for Students 혜택의 활성화 또는 만료로 인해 발생하는 중단이나 기타 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. Cloudflare에서는 귀하에게 통지하지 않고 언제든지 프로그램 또는 프로그램 일부(본 약관 포함)를 변경하거나 중단할 수 있습니다. 본 혜택은 여러 번 사용할 수 없습니다. Cloudflare는 프로그램에 대한 귀하의 접근을 일시 중지하거나 종료할 권한이 있습니다. 구독 할당량 및 프로그램 혜택은 양도, 환불, 현금 교환이 불가능하며 판매, 구매, 물물 교환을 할 수 없습니다. 해당 혜택에 대한 모든 잠재적인 관련 세금은 귀하가 부담해야 합니다. Cloudflare for Students 혜택은 최대 1년 동안 제공되며 Cloudflare for Students 페이지에 설명된 제품별 사용량 제한 또는 Cloudflare에서 달리 제공하는 사용량 제한이 적용됩니다. 귀하는 Cloudflare 웹 사이트, 브로슈어, 전단지, 프레젠테이션, 연례 보고서, 기타 마케팅 자료에 귀하의 이름과 Cloudflare for Students 프로그램을 사용하여 만든 프로젝트 이름/로고를 포함할 수 있는 비독점적이고 로열티가 없으며 전 세계에 걸친 사용권을 Cloudflare에 부여합니다. 귀하는 Cloudflare 계정을 생성하고 유효한 결제 수단을 파일에 업로드해야 합니다. Cloudflare 서비스 이용에는 cloudflare.com/terms/에 명시된 약관도 적용됩니다. Cloudflare for Students에는 계정 관리, 연중무휴 24시간 엔터프라이즈 전화 지원, 서비스 수준 계약이 포함되어 있지 않습니다.

