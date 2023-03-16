CIOの役割：成功のための5つの戦略

競争力を維持する

この数年、ビジネスとテクノロジーの分野にかつてない変化がもたらされてきました。CIOは、こうしたシフトに迅速に順応する必要がありました。不確実性が続く中、何が起こっても従業員を保護し、組織を成功に導くための明確な計画を立てることがかつてないほど重要です。

脅威が進化するにつれて、セキュリティ体制も進化しなければなりません。競争力を維持するために、経験豊かなCIOが考慮すべき5つの戦略は以下のとおりです：

1. ゼロトラスト戦略を実装

サイバーセキュリティがますます重要になるにつれて、多くの組織がシステムとデータを保護するために、ゼロトラストセキュリティに注目しています。ゼロトラストは、すべてのユーザーとデバイスに悪意のある可能性があると想定し、アプリケーションとデータへのすべてのアクセスの認証、承認をすべてのユーザーとデバイスに求めるものです。

多くの企業がゼロトラストモデルの導入を進めていますが、行き詰まっている企業やまだ開始していない企業も多くあります。ゼロトラストアーキテクチャの実装を優先し、組織全体のセキュリティを確保してください。

大規模な組織では、「最高ゼロトラスト責任者」、または企業全体での導入を監督する別の専門家を任命することが有用な場合があります。戦略を調整し、実行する専任のリーダーに権限を与えることで、組織全体でのゼロトラストのロールアウトを確実に成功させることができます。

2. メール防御の優先

電子メールは、最も広範に使用されているビジネスアプリケーションです。 サイバー攻撃の90％以上がフィッシングメールから始めるように、 電子メールは最も一般的な攻撃のターゲットです。CIOとして、サイバー脅威に対する組織の電子メールシステムの保護を優先しなければなりません。

フィッシングやその他のタイプの電子メールベースの攻撃を防御するには、ユーザー教育が重要ですが、攻撃が成功した場合にユーザーを非難するのではなく、メールセキュリティにゼロトラストアプローチを採用する必要があると思われます。しかし、大手の電子メールサービスプロバイダーが提供する組み込みの保護では、十分でないことが多いのです。

このような電子メールベースの攻撃から組織をより安全にするには、より高度なメールフィッシング対策の導入を検討してください。確かなメール防御を優先することで、侵害のリスクを軽減できます。

3. ユーザーの保護

デジタル時代において、CIOは組織のシステムとデータをサイバー脅威から確実に保護する必要があります。強力なアプローチの1つは、フィッシング耐性の高い多要素認証や、パスワードレス認証によるパスワードの排除など、より堅牢な認証方法を導入することです。これらの戦略は、不正アクセスのリスクを軽減し、攻撃から保護するのに有用です。

さらに、ユーザーがインターネットにアクセスする際に追加の保護層を提供するために、 リモートブラウザ分離 の実装を検討してください。ユーザーをより安全にすることで、組織のシステム全体のセキュリティと整合性を保護することができます。

4. ハイブリッドワークを完全に採用

CIOは、変化するビジネス環境に適応する必要があります。多くの組織がハイブリッドワークを採用している中、ネットワーク戦略全体において、インターネットはより重要な役割を果たしています。

システムとプロセスが、この新しい現実に最適化できるようにしましょう。これには、リモートワーカーのユーザーエクスペリエンスを優先し、より良いエンドユーザーエクスペリエンスの監視を実装して、生産性を高め、効果的にコラボレーションできるようにすることが含まれます。リモートワークを想定した戦略を構築することで、組織の競争力を維持できます。

5. マルチクラウド環境の管理

組織がITインフラストラクチャを管理するために、マルチクラウドシステムをますます採用するにつれて、CIOはこのような環境の複雑さを効果的にナビゲートする能力が求められています。

1つのアプローチとしては、すべての主要なクラウドにわたってシームレスな戦略を導入して、管理を合理化し、複雑さを軽減することです。パフォーマンスを最適化し、マルチクラウド資産全体に均一にセキュリティを適用する方法を検討します。また、変化する規制やコンプライアンス環境に注意し、組み込みのコンプライアンス機能が付いたクラウドサービスを探して、チームの負担を最小限に抑えてください。

未来をナビゲートする

変化への適応性を維持しながら、従業員を保護するためには、明確なプランを立てることが非常に重要です。ゼロトラスト戦略の実装、電子メール防御の重視、ユーザーの保護、ハイブリッドワークの採用、マルチクラウド環境の効果的な管理によって、組織は進化するテクノロジー環境をナビゲートし、成功を導くことができます。

この記事は、技術関連の意思決定者に影響を及ぼす最新のトレンドとトピックについてお伝えするシリーズの一環です。

