Conditions d'utilisation de Cloudflare for Students

Pour bénéficier de l'offre Cloudflare for Students, vous devez être âgé(e) d'au moins 18 ans, être actuellement inscrit(e) à un programme d'enseignement éligible et disposer d'une adresse e-mail vérifiée .edu. L'acceptation dans le programme Cloudflare for Students se déroule à la seule discrétion de Cloudflare. Dans le cadre de ce programme, Cloudflare vous exonérera du coût mensuel récurrent de l'abonnement en vigueur à cette date associé aux offres payantes Workers pour une durée maximale d'un an. Vous êtes responsable du paiement de toute utilisation dépassant les quotas de base de l'offre payante Workers. À expiration, Cloudflare convertira votre compte en offre gratuite de Workers. Vous pourrez ensuite opter pour une mise à niveau de votre compte conformément à la tarification standard de Cloudflare. Cloudflare n'est pas responsable des interruptions de service ou d'autres problèmes résultant de l'activation ou de l'expiration des avantages liés à votre offre Cloudflare for Students. Cloudflare peut modifier ou interrompre le programme ou n'importe quel aspect de celui-ci (ainsi que les présentes conditions d'utilisation) à tout moment et sans préavis. Vous ne pouvez pas bénéficier plusieurs fois des offres. Nous nous réservons le droit de suspendre ou de résilier votre accès au programme. Les quotas associés à l'abonnement et les prestations du programme ne sont pas transférables, remboursables, ni transformables contre leur valeur en espèces et ne peuvent pas être vendus, achetés ou échangés. Il vous incombe de vous acquitter des éventuels impôts associés à la valeur de ces prestations. Les avantages de l'offre Cloudflare for Students sont valables pendant un an et sont soumis aux limitations d'utilisation spécifiques au produit, décrites sur la page de l'offre Cloudflare for Students ou telles que fournies par Cloudflare. Vous accordez à Cloudflare une licence non exclusive, mondiale et libre de droits pour inclure votre nom et les noms/logos de projets créés à l'aide du programme Cloudflare for Students sur tout site web, brochure, prospectus, présentation, rapport annuel ainsi que tout autre support marketing de Cloudflare. Vous serez tenu de créer un compte Cloudflare et d'adjoindre à celui-ci un moyen de paiement en cours de validité. Votre utilisation des services est également soumise à nos conditions générales d'utilisation, disponibles sur cloudflare.com/terms/. L'offre Cloudflare for Students ne comprend pas la gestion de compte, le support téléphonique Enterprise accessible 24 h/24, 7 j/7 ou de contrat de niveau de service.