Face à la croissance exponentielle des données et à l'accélération de la modernisation numérique, les entreprises peinent à préserver leur conformité réglementaire. Cependant, les responsables de la conformité peuvent rationaliser le processus depuis un plan de contrôle unique, avec des contrôles de sécurité composables. Demandez une consultation pour apprendre comment vous lancer.

Livre blanc

Ce rapport EMA examine le paysage de la conformité des données et propose des recommandations exploitables pour assurer cette dernière.

The state of data security and regulatory compliance
Infographie

Cette infographie présente une stratégie simplifiée pour relever les défis modernes en matière de conformité des données.

Dossier de solution

Soyez paré pour les exigences en constante évolution avec une plateforme composable qui permet aux entreprises de respecter plus facilement la conformité grâce à des contrôles de sécurité extensibles.

Découvrez comment les plus grandes entreprises rationalisent la conformité avec Cloudflare

Grâce à Cloudflare, PhonePe protège plus de 33 millions de revendeurs et assure une expérience client fluide et à faible latence à plus de 400 millions d'utilisateurs enregistrés

Flo, l'application phare pour la santé des femmes, utilise Cloudflare pour protéger les données des clients.

[En anglais] Temple et Webster a déployé Cloudflare pour remplacer ses solutions d'amélioration des performances et de sécurité, sécuriser l'accès du personnel et accélérer la conformité réglementaire

Demandez une consultation pour bénéficier des avantages suivants :

  • 65 % de réduction du risque de violation de données
  • 24 % de réduction sur le montant des primes de cyber-assurance
  • 59 % de réduction du temps consacré à la gestion des systèmes/processus

