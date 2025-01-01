Los estudiantes en EE. UU. con una dirección de correo electrónico .edu válida obtienen un año sin costes iniciales de Cloudflare Workers, la plataforma sin servidor para crear, implementar y escalar aplicaciones.
Si eres nuevo en Cloudflare, puedes canjear esta oferta registrándote para obtener una cuenta gratuita de Cloudflare con tu dirección de correo electrónico .edu y añadir tu tarjeta de crédito. Solo asegúrate de que tu dirección de correo electrónico .edu verificada sea tu dirección de correo electrónico de facturación. Si ya eres usuario de un dominio .edu elegible, rellena nuestro formulario y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo una vez que tengas acceso.
Regístrate para obtener una cuenta gratuita de Cloudflare con tu dirección de correo electrónico .edu verificada.
En la página de facturación, añade una tarjeta de crédito válida y confirma que tu dirección de correo electrónico de facturación es tu dirección de correo .edu.
En tu página de planes, añade el plan de pago de Workers a tu cuenta. La tarifa de 5 USD/mes se eliminará automáticamente durante 12 meses.
Revisa tu correo electrónico para confirmar que tu cuenta ha canjeado la oferta.
Las cuentas de estudiantes que cumplan los requisitos disfrutarán de mayores asignaciones de uso para nuestras funciones para desarrolladores en comparación con nuestro plan gratuito. Después de 12 meses, puedes renovar fácilmente tu suscripción pasándote a nuestro plan de pago de Workers. Si decides no hacerlo, tu cuenta volverá automáticamente al plan gratuito y no tendrás que pagar nada.
Para acceder a Cloudflare for Students, debes tener al menos 18 años y estar actualmente matriculado en un programa educativo elegible con una dirección de correo electrónico .edu verificada. La aceptación en el programa Cloudflare for Students queda a la entera discreción de Cloudflare. Como parte del programa, Cloudflare eximirá de la cuota mensual básica recurrente vigente en ese momento asociada a los planes de pago de Workers durante un máximo de 1 año. Eres responsable del pago de cualquier uso que supere las asignaciones básicas del plan de pago de Workers. A su vencimiento, Cloudflare transferirá tu cuenta al plan gratuito de Workers. A partir de ese momento, podrás actualizar tu cuenta según los precios estándar de Cloudflare. Cloudflare no se hace responsable de las interrupciones u otros problemas causados por la activación o el vencimiento de tus beneficios de Cloudflare for Students. Cloudflare puede cambiar o interrumpir el programa o cualquier aspecto del mismo (incluidas estas condiciones) en cualquier momento y sin previo aviso. Las promociones no son acumulables. Nos reservamos el derecho a suspender o cancelar tu acceso al programa. Las asignaciones de la suscripción y los beneficios del programa son intransferibles, no reembolsables, no canjeables por dinero en efectivo y no se pueden vender, comprar ni intercambiar. Eres responsable de pagar cualquier posible impuesto asociado al valor de los beneficios. Las ventajas de Cloudflare for Students son válidas hasta por un año y están sujetas a las limitaciones de uso específicas del producto que se describen en la página de Cloudflare for Students o según lo dispuesto por Cloudflare. Concedes a Cloudflare un derecho no exclusivo, mundial y libre de obligaciones para incluir tu nombre y los nombres / logotipos de proyectos creados con el programa Cloudflare for Students en cualquier sitio web, folleto, presentación, informe anual y otros materiales de marketing de Cloudflare. Deberás crear una cuenta de Cloudflare y cargar un método de pago válido en tu registro. El uso que hagas de nuestros servicios también está sujeto a https://www.cloudflare.com/es-es/terms/. Cloudflare for Students no incluye los servicios de gestión de la cuenta, el soporte telefónico interrumpido del plan Enterprise ni el acuerdo de nivel de servicio.