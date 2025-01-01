Condiciones de uso de Cloudflare for Students

Para acceder a Cloudflare for Students, debes tener al menos 18 años y estar actualmente matriculado en un programa educativo elegible con una dirección de correo electrónico .edu verificada. La aceptación en el programa Cloudflare for Students queda a la entera discreción de Cloudflare. Como parte del programa, Cloudflare eximirá de la cuota mensual básica recurrente vigente en ese momento asociada a los planes de pago de Workers durante un máximo de 1 año. Eres responsable del pago de cualquier uso que supere las asignaciones básicas del plan de pago de Workers. A su vencimiento, Cloudflare transferirá tu cuenta al plan gratuito de Workers. A partir de ese momento, podrás actualizar tu cuenta según los precios estándar de Cloudflare. Cloudflare no se hace responsable de las interrupciones u otros problemas causados por la activación o el vencimiento de tus beneficios de Cloudflare for Students. Cloudflare puede cambiar o interrumpir el programa o cualquier aspecto del mismo (incluidas estas condiciones) en cualquier momento y sin previo aviso. Las promociones no son acumulables. Nos reservamos el derecho a suspender o cancelar tu acceso al programa. Las asignaciones de la suscripción y los beneficios del programa son intransferibles, no reembolsables, no canjeables por dinero en efectivo y no se pueden vender, comprar ni intercambiar. Eres responsable de pagar cualquier posible impuesto asociado al valor de los beneficios. Las ventajas de Cloudflare for Students son válidas hasta por un año y están sujetas a las limitaciones de uso específicas del producto que se describen en la página de Cloudflare for Students o según lo dispuesto por Cloudflare. Concedes a Cloudflare un derecho no exclusivo, mundial y libre de obligaciones para incluir tu nombre y los nombres / logotipos de proyectos creados con el programa Cloudflare for Students en cualquier sitio web, folleto, presentación, informe anual y otros materiales de marketing de Cloudflare. Deberás crear una cuenta de Cloudflare y cargar un método de pago válido en tu registro. El uso que hagas de nuestros servicios también está sujeto a https://www.cloudflare.com/es-es/terms/. Cloudflare for Students no incluye los servicios de gestión de la cuenta, el soporte telefónico interrumpido del plan Enterprise ni el acuerdo de nivel de servicio.