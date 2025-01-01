Cloudflare for Students

Los estudiantes pueden ahora desarrollar en la plataforma para desarrolladores de Cloudflare sin costes iniciales.
Los estudiantes en EE. UU. con una dirección de correo electrónico .edu válida obtienen un año sin costes iniciales de Cloudflare Workers, la plataforma sin servidor para crear, implementar y escalar aplicaciones.

Cómo empezar

Si eres nuevo en Cloudflare, puedes canjear esta oferta registrándote para obtener una cuenta gratuita de Cloudflare con tu dirección de correo electrónico .edu y añadir tu tarjeta de crédito. Solo asegúrate de que tu dirección de correo electrónico .edu verificada sea tu dirección de correo electrónico de facturación. Si ya eres usuario de un dominio .edu elegible, rellena nuestro formulario y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo una vez que tengas acceso.

1. Crea una cuenta gratuita

Regístrate para obtener una cuenta gratuita de Cloudflare con tu dirección de correo electrónico .edu verificada.

2. Añade un método de pago

En la página de facturación, añade una tarjeta de crédito válida y confirma que tu dirección de correo electrónico de facturación es tu dirección de correo .edu.

3. Añade el plan de pago de Workers a tu cuenta

En tu página de planes, añade el plan de pago de Workers a tu cuenta. La tarifa de 5 USD/mes se eliminará automáticamente durante 12 meses.

4. Revisa tu bandeja de entrada

Revisa tu correo electrónico para confirmar que tu cuenta ha canjeado la oferta.

Inscríbete como cliente .edu elegible

Solicitar ahora

¿Qué incluye?

Las cuentas de estudiantes que cumplan los requisitos disfrutarán de mayores asignaciones de uso para nuestras funciones para desarrolladores en comparación con nuestro plan gratuito. Después de 12 meses, puedes renovar fácilmente tu suscripción pasándote a nuestro plan de pago de Workers. Si decides no hacerlo, tu cuenta volverá automáticamente al plan gratuito y no tendrás que pagar nada.

  • Todo lo que incluye el plan gratuito de Workers, más
  • Implementa hasta 500 scripts de Workers
  • 10 millones de solicitudes/mes (+0,30 USD/millón de solicitudes adicionales)
  • 20 millones de registros incluidos al mes (+0,60 USD/millón de registros adicionales)
  • Hasta 30 segundos de tiempo de CPU por solicitud
  • Siempre la latencia más baja
  • 6000 minutos de compilación incluidos al mes (0,005 USD/minuto adicional)
  • 6 slots de compilación simultáneas
  • Almacenamiento adicional Workers KV en el perímetro

¿Cuál es el futuro de Cloudflare for Students?

Estamos trabajando para ofrecer Cloudflare for Students a todo el mundo. ¿Eres profesor o estudiante en un centro educativo? Solicita que añadamos el dominio de tu centro educativo y te avisaremos tan pronto como el programa esté disponible para tu institución.
Regístrate aquí

Al enviar el formulario, aceptas recibir información de Cloudflare en relación a nuestros productos, eventos y ofertas especiales. Puedes cancelar la suscripción a estos mensajes en cualquier momento. Nunca vendemos tus datos. Valoramos tus preferencias de privacidad. Consulta nuestra Política de privacidad para más información.

Preguntas frecuentes

Condiciones de uso de Cloudflare for Students

Para acceder a Cloudflare for Students, debes tener al menos 18 años y estar actualmente matriculado en un programa educativo elegible con una dirección de correo electrónico .edu verificada. La aceptación en el programa Cloudflare for Students queda a la entera discreción de Cloudflare. Como parte del programa, Cloudflare eximirá de la cuota mensual básica recurrente vigente en ese momento asociada a los planes de pago de Workers durante un máximo de 1 año. Eres responsable del pago de cualquier uso que supere las asignaciones básicas del plan de pago de Workers. A su vencimiento, Cloudflare transferirá tu cuenta al plan gratuito de Workers. A partir de ese momento, podrás actualizar tu cuenta según los precios estándar de Cloudflare. Cloudflare no se hace responsable de las interrupciones u otros problemas causados por la activación o el vencimiento de tus beneficios de Cloudflare for Students. Cloudflare puede cambiar o interrumpir el programa o cualquier aspecto del mismo (incluidas estas condiciones) en cualquier momento y sin previo aviso. Las promociones no son acumulables. Nos reservamos el derecho a suspender o cancelar tu acceso al programa. Las asignaciones de la suscripción y los beneficios del programa son intransferibles, no reembolsables, no canjeables por dinero en efectivo y no se pueden vender, comprar ni intercambiar. Eres responsable de pagar cualquier posible impuesto asociado al valor de los beneficios. Las ventajas de Cloudflare for Students son válidas hasta por un año y están sujetas a las limitaciones de uso específicas del producto que se describen en la página de Cloudflare for Students o según lo dispuesto por Cloudflare. Concedes a Cloudflare un derecho no exclusivo, mundial y libre de obligaciones para incluir tu nombre y los nombres / logotipos de proyectos creados con el programa Cloudflare for Students en cualquier sitio web, folleto, presentación, informe anual y otros materiales de marketing de Cloudflare. Deberás crear una cuenta de Cloudflare y cargar un método de pago válido en tu registro. El uso que hagas de nuestros servicios también está sujeto a https://www.cloudflare.com/es-es/terms/. Cloudflare for Students no incluye los servicios de gestión de la cuenta, el soporte telefónico interrumpido del plan Enterprise ni el acuerdo de nivel de servicio.

