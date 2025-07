Grant Bourzikas – Chief Security Officer, Cloudflare

Grant ist siebenfacher CSO mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Leitung von globalen Sicherheitsprogrammen in der Privatwirtschaft, nachdem er bei einem Fortune-500-Unternehmen für kritische Infrastrukturen, einem Online-Trading-Anbieter und im Gaming-Bereich gearbeitet hat. Insbesondere war Grant mehrere Jahre in der Finanzbranche sowohl bei HSBC als auch bei der Silicon Valley Bank tätig. Grant hat einen Master-Abschluss in Data Science und Artificial Intelligence von der Southern Methodist University und einen Bachelor-Abschluss in Accounting von der University of Missouri in St. Louis. Er ist CPA (Certified Public Accountant) und CISSP (Certified Information Systems Security Professional).