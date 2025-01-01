Cloudflare for Students

Um auf Cloudflare for Students zugreifen zu können, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und derzeit in einem teilnahmeberechtigten Bildungsprogramm mit einer verifizierten .edu-E-Mail-Adresse eingeschrieben sein. Die Aufnahme in das „Cloudflare for Students“-Programm liegt im alleinigen Ermessen von Cloudflare. Im Rahmen des Programms wird Cloudflare für bis zu ein Jahr auf die dann aktuelle, wiederkehrende monatliche Grundabonnementgebühr für kostenpflichtigen Workers-Tarifen verzichten. Sie sind für die Zahlung aller Nutzungen verantwortlich, die über die Basiskontingente des kostenpflichtigen Workers-Tarifs hinausgehen. Nach Ablauf wird Ihr Konto von Cloudflare auf den kostenlosen Workers-Tarif umgestellt. Danach können Sie Ihr Konto zu den Standardpreisen von Cloudflare upgraden. Cloudflare ist nicht verantwortlich für Unterbrechungen oder andere Probleme, die durch die Aktivierung oder das Ablaufen Ihrer „Cloudflare for Students“-Vorteile verursacht werden. Cloudflare kann das Programm oder einzelne Aspekte davon (einschließlich dieser Bedingungen) jederzeit und ohne Vorankündigung ändern oder einstellen. Angebote dürfen nicht mehrfach eingelöst werden. Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Zugang zum Programm auszusetzen oder zu beenden. Abonnementzuteilungen und Programmleistungen sind nicht übertragbar, nicht erstattungsfähig, nicht gegen Bargeld einlösbar und dürfen nicht verkauft, gekauft oder getauscht werden. Sie sind für die Zahlung möglicher Steuern im Zusammenhang mit dem Wert der Credits verantwortlich. Die Vorteile von Cloudflare for Students gelten für bis zu einem Jahr und unterliegen den produktspezifischen Nutzungsbeschränkungen, die auf der Seite Cloudflare for Students beschrieben sind oder anderweitig von Cloudflare bereitgestellt werden. Sie gewähren Cloudflare ein nicht-exklusives, weltweites, gebührenfreies Recht, Ihren Namen und die Projektnamen/-logos, die mit dem Cloudflare for Students-Programm erstellt wurden, auf allen Cloudflare-Websites, Broschüren, Flyern, Präsentationen, Jahresberichten und anderen Marketingmaterialien zu verwenden. Sie müssen ein Cloudflare-Konto anlegen und eine gültige Zahlungsmethode einrichten. Ihre Nutzung unserer Dienste unterliegt auch den unter cloudflare.com/terms/ einsehbaren Bedingungen. Cloudflare for Students beinhaltet keine Kontoverwaltung, keinen Rund-um-die-Uhr-Telefonsupport für Enterprise und kein Service Level Agreement.