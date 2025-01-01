Studierende in den USA mit einer gültigen .edu-E-Mail-Adresse erhalten ein Jahr lang ohne Vorabkosten Cloudflare Workers, die serverlose Plattform zum Erstellen, Bereitstellen und Skalieren von Anwendungen.
Wenn Sie neu bei Cloudflare sind, können Sie dieses Angebot einlösen, indem Sie sich mit Ihrer .edu-E-Mail-Adresse für ein kostenloses Cloudflare-Konto anmelden und Ihre Kreditkarte hinzufügen. Stellen Sie nur sicher, dass Ihre verifizierte .edu-Adresse auch Ihre E-Mail-Adresse für Abrechnungszwecke ist. Wenn Sie bereits eine berechtigter bestehender Kunde mit .edu-Domain sind, füllen Sie bitte unser Formular unten aus, und ein Mitglied unseres Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald Sie Zugang haben.
Registrieren Sie sich für ein kostenloses Cloudflare-Konto mit ihrer bestätigten .edu-E-Mail-Adresse.
Fügen Sie auf der Seite „Abrechnung“ eine gültige Kreditkarte hinzu und bestätigen Sie, dass Ihre E-Mail-Adresse zu Abrechnungszwecken Ihrer .edu-EMail-Adresse entspricht.
Fügen Sie auf Ihrer Tarifseite den kostenpflichtigen Workers-Tarif zu Ihrem Konto hinzu. Die Gebühr von 5 $ pro Monat wird automatisch für 12 Monate erlassen.
Sehen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang nach einer Bestätigung, dass Ihr Konto das Angebot eingelöst hat.
Berechtigte Studentenkonten erhalten im Vergleich zu unserem kostenlosen Tarif erhöhte Nutzungskontingente für unsere Entwicklerfunktionen. Nach 12 Monaten können Sie Ihr Abonnement ganz einfach verlängern, indem Sie auf unseren kostenpflichtigen Workers-Tarif upgraden. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, wird Ihr Konto automatisch auf den kostenlosen Tarif zurückgestuft, und Ihnen werden keine Gebühren berechnet.
Um auf Cloudflare for Students zugreifen zu können, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und derzeit in einem teilnahmeberechtigten Bildungsprogramm mit einer verifizierten .edu-E-Mail-Adresse eingeschrieben sein. Die Aufnahme in das „Cloudflare for Students“-Programm liegt im alleinigen Ermessen von Cloudflare. Im Rahmen des Programms wird Cloudflare für bis zu ein Jahr auf die dann aktuelle, wiederkehrende monatliche Grundabonnementgebühr für kostenpflichtigen Workers-Tarifen verzichten. Sie sind für die Zahlung aller Nutzungen verantwortlich, die über die Basiskontingente des kostenpflichtigen Workers-Tarifs hinausgehen. Nach Ablauf wird Ihr Konto von Cloudflare auf den kostenlosen Workers-Tarif umgestellt. Danach können Sie Ihr Konto zu den Standardpreisen von Cloudflare upgraden. Cloudflare ist nicht verantwortlich für Unterbrechungen oder andere Probleme, die durch die Aktivierung oder das Ablaufen Ihrer „Cloudflare for Students“-Vorteile verursacht werden. Cloudflare kann das Programm oder einzelne Aspekte davon (einschließlich dieser Bedingungen) jederzeit und ohne Vorankündigung ändern oder einstellen. Angebote dürfen nicht mehrfach eingelöst werden. Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Zugang zum Programm auszusetzen oder zu beenden. Abonnementzuteilungen und Programmleistungen sind nicht übertragbar, nicht erstattungsfähig, nicht gegen Bargeld einlösbar und dürfen nicht verkauft, gekauft oder getauscht werden. Sie sind für die Zahlung möglicher Steuern im Zusammenhang mit dem Wert der Credits verantwortlich. Die Vorteile von Cloudflare for Students gelten für bis zu einem Jahr und unterliegen den produktspezifischen Nutzungsbeschränkungen, die auf der Seite Cloudflare for Students beschrieben sind oder anderweitig von Cloudflare bereitgestellt werden. Sie gewähren Cloudflare ein nicht-exklusives, weltweites, gebührenfreies Recht, Ihren Namen und die Projektnamen/-logos, die mit dem Cloudflare for Students-Programm erstellt wurden, auf allen Cloudflare-Websites, Broschüren, Flyern, Präsentationen, Jahresberichten und anderen Marketingmaterialien zu verwenden. Sie müssen ein Cloudflare-Konto anlegen und eine gültige Zahlungsmethode einrichten. Ihre Nutzung unserer Dienste unterliegt auch den unter cloudflare.com/terms/ einsehbaren Bedingungen. Cloudflare for Students beinhaltet keine Kontoverwaltung, keinen Rund-um-die-Uhr-Telefonsupport für Enterprise und kein Service Level Agreement.