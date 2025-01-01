Datenkonformität geht einfacher

Compliance-Risiko und TCO um bis zu 50 % senken
Blueprint Connectivity Cloud&nbsp;– Vorher

Angesichts des exponentiellen Datenwachstums und der beschleunigten digitalen Modernisierung haben Unternehmen Mühe, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Compliance-Verantwortliche können den Prozess mit einer Steuerungsebene und zusammensetzbaren Sicherheitskontrollen rationalisieren. Jetzt Beratung anfordern und erste Schritte besprechen

Ressourcen

Whitepaper

Dieser EMA-Bericht analysiert die Rahmenbedingungen für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und bietet umsetzbare Empfehlungen für die Einhaltung der Bestimmungen.

The state of data security and regulatory compliance
Infographic

Diese Infografik zeigt eine vereinfachte Strategie zur Lösung der heutigen Herausforderungen bei der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.

Kurzdarstellung der Lösung

[Nur Englisch] Mit einer zusammensetzbaren Plattform, die Unternehmen dabei hilft, die Einhaltung von Vorschriften mit erweiterbaren Sicherheitskontrollen zu optimieren, können Sie den sich ändernden Anforderungen gerecht werden.

Erfahren Sie, wie führende Unternehmen die Compliance mit Cloudflare optimieren

PhonePe schützt über 33 Millionen Händler und bietet über 400 Millionen registrierten Nutzern ein reibungsloses und latenzarmes Kundenerlebnis – dank Cloudflare.

Flo, die führende Frauengesundheits-App, schützt ihre Kundendaten mit Cloudflare.

[Nur Englisch] Temple und Webster hat Cloudflare eingesetzt, um veraltete Performance-und Sicherheitslösungen zu ersetzen, den Zugang der Mitarbeitenden zu sichern und die Compliance zu beschleunigen.

Beratung anfragen und folgende Vorteile erzielen:

  • 65 % geringere Wahrscheinlichkeit eines Datenverstoßes
  • 24 % weniger jährliche Cyberversicherungsprämien
  • 59 % weniger Zeitaufwand für die Verwaltung von Systemen/Prozessen

