隨著資料呈指數級增長以及數位現代化的加速，組織在保持監管合規性方面難以為繼。但合規性領導者可以透過一個控制平面以及可組合的安全控制簡化該流程。請求諮詢以瞭解如何開始使用。
本 EMA 報告調查了資料合規性環境，並為保持合規性提供了切實可行的建議。
本資訊圖提供了一個簡化的策略，來解決當今的資料合規性挑戰。
[僅提供英文版] 利用一個組合式平台，透過可延伸的安全控制，幫助企業簡化合規性，進而滿足不斷變化的要求。
PhonePe 藉助 Cloudflare 為超過 3,300 萬商家提供保護，同時為超過 4 億註冊使用者提供順暢和低延遲的客戶體驗。
頂尖的女性健康應用程式 Flo 運用 Cloudflare 來協助保護客戶資料。
[僅提供英文版] Temple and Webster 已部署 Cloudflare 來取代傳統的效能和安全解決方案，確保員工存取安全並加速監管合規性。
