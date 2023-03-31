重要摘录：

Barry Fisher: [00:00:52]

Zero Trust 安全要求对于进入、离开或在企业网络内部的每个请求进行检查、认证、加密和记录。它基于这样的理念：不论请求来自哪里或去往何处，都不应该被隐式信任。仅在每个请求的身份和上下文都得到验证后，才能授予访问权限……

第一步：消除隐式信任

Barry Fisher: [00:04:54]

最经典的起点是消除隐式信任，方式是在授权访问之前，使用强身份验证来验证入站请求的用户身份……单一平台允许对用户将要使用的各种不同应用执行一致的策略……

Barry Fisher: [00:06:01]

首先，为关键应用程序实施多因素身份验证(MFA)。这可以防止假想攻击者接触到您最敏感的数据……已经有身份提供者的组织可以直接在该提供者内设置 MFA，使用一次性代码或推送通知应用。

Barry Fisher: [00:07:14]

……MFA 的防钓鱼能力越强越好。我们建议公司从基本 MFA 开始，然后逐步改进。对于应用程序反向代理服务，如果应用程序已经暴露在互联网上，您只需要拥有更改应用程序 DNS 和记录的权限即可。对于私有应用程序，您将要准备好进行第二步。

第二步：扩展 Zero Trust

Barry Fisher: [00:08:37]

我们不是在您的边界防火墙上开一个洞，而是在这个私有应用程序和需要访问它的用户之间，在互联网建立一个范围非常窄的专用网络……除了使用 MFA 验证身份之外，还通过位于用户和应用程序之间的反向代理执行精细化、最低特权策略。

第三步：考虑应用的暴露风险

Barry Fisher: [00:13:10]

开始让网络工程团队参与以降低您的网络安全风险……它们是否应继续成为入站网络端口是一个常见的攻击途径，在疫情大流行期间，许多组织急于寻找方法来保持员工的生产力。有时，它们会通过 RDP 和 SSH 协议的方式暴露具有较高特权的系统访问权限。

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