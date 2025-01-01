Postura de risco unificada

Um guia para CISOs para reduzir riscos e complexidade

À medida que as superfícies de ataque continuam a se expandir, o gerenciamento do risco cibernético está se tornando muito complexo: as equipes de segurança são atrasadas por ferramentas isoladas em excesso, muitos sinais e muito esforço manual para avaliar, priorizar e mitigar o risco.

Este guia para CISOs descreve uma abordagem mais simples que unifica os principais estágios do gerenciamento da postura de risco em uma plataforma. Especificamente, esta abordagem unificada simplifica a forma como as empresas podem avaliar riscos de forma dinâmica, trocar sinais de risco entre as ferramentas existentes e impor controles em ambientes de TI em evolução.

Baixe este guia para CISOs para saber como mitigar mais riscos com menos esforço. Explore: