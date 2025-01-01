À medida que o volume de transações digitais aumenta e os padrões de conformidade com o PCI DSS evoluem, as empresas estão achando cada vez mais desafiador manter-se atualizadas. No entanto, ao confiar em uma plataforma de segurança unificada que permite adicionar políticas conforme necessário, em vez de uma combinação complexa de políticas em soluções pontuais desatualizadas, os líderes de conformidade podem simplificar o processo de conformidade com o PCI e garantir proteção para dados de pagamento confidenciais. Solicite uma consulta para começar.
Este artigo descreve estratégias para atender à conformidade com o PCI DSS 4.0 de maneira simplificada e programável.
Descubra como os produtos da Cloudflare ajudam você a se manter em conformidade com o PCI DSS 4.0 e a simplificar suas necessidades de segurança.
Explore os desafios de conformidade com o PCI DSS 4.0 e descubra ferramentas para agilizar o processo de forma eficaz.