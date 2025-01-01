Conformidade com o PCI DSS simples

Uma plataforma unificada para proteger os dados do seu cartão de pagamento e manter a confiança do cliente
À medida que o volume de transações digitais aumenta e os padrões de conformidade com o PCI DSS evoluem, as empresas estão achando cada vez mais desafiador manter-se atualizadas. No entanto, ao confiar em uma plataforma de segurança unificada que permite adicionar políticas conforme necessário, em vez de uma combinação complexa de políticas em soluções pontuais desatualizadas, os líderes de conformidade podem simplificar o processo de conformidade com o PCI e garantir proteção para dados de pagamento confidenciais. Solicite uma consulta para começar.

PCS/DSS 4.0 - Data protection

Recursos de conformidade com o PCI DSS

Artigos

Este artigo descreve estratégias para atender à conformidade com o PCI DSS 4.0 de maneira simplificada e programável.

Documentation

Descubra como os produtos da Cloudflare ajudam você a se manter em conformidade com o PCI DSS 4.0 e a simplificar suas necessidades de segurança.

Webinar

Explore os desafios de conformidade com o PCI DSS 4.0 e descubra ferramentas para agilizar o processo de forma eficaz.

