Cloudflare for Students

Studenci mogą teraz korzystać z platformy deweloperskiej Cloudflare bez konieczności ponoszenia opłat z góry.
Studenci w USA z ważną domeną .edu adres e-mail otrzyma rok korzystania z Cloudflare Workers bez opłat początkowych — bezserwerowej platformy do tworzenia, wdrażania i skalowania aplikacji.

Jak zacząć

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Cloudflare, możesz skorzystać z tej oferty, rejestrując się na bezpłatne konto Cloudflare za pomocą swojego adresu e-mail z domeną .edu i dodając kartę kredytową. Upewnij się, że Twój zweryfikowany adres e-mail z domeną .edu jest adresem rozliczeniowym. Jeśli jesteś już uprawnionym istniejącym użytkownikiem z adresem .edu, wypełnij proszę nasz formularz poniżej, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą, gdy uzyskasz dostęp.

1. Utwórz darmowe konto

Zarejestruj się na bezpłatne konto Cloudflare, używając zweryfikowanego adresu e-mail z domeną .edu.

2. Dodaj metodę płatności

Na stronie rozliczeniowej dodaj ważną kartę kredytową i potwierdź, że Twój adres e-mail rozliczeniowy to Twój adres e-mail z domeną .edu.

3. Dodaj płatny plan Workers do swojego konta

Na stronie planów dodaj plan Workers Paid do swojego konta. Opłata w wysokości 5 USD miesięcznie zostanie automatycznie zniesiona na 12 miesięcy.

4. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą

Sprawdź pocztę e-mail pod kątem potwierdzenia, że oferta została wykorzystana na Twoim koncie.

Złóż wniosek się jako uprawniony istniejący klient z adresem e-mail .edu

Złóż wniosek teraz

Zalety rozwiązań

Uprawnione konta studenckie otrzymają zwiększone limity użytkowania naszych funkcji dla deweloperów w porównaniu z naszym darmowym planem. Po 12 miesiącach możesz łatwo odnowić swoją subskrypcję, przechodząc na nasz plan Workers Paid. Jeśli zdecydujesz się tego nie robić, Twoje konto automatycznie wróci do darmowego planu i nie zostaniesz obciążony opłatą.

  • Wszystko, co obejmuje Workers Free, plus
  • Wdróż do 500 skryptów Worker
  • 10 milionów żądań/miesiąc (+ 0,30 USD/milion dodatkowych żądań)
  • 20 milionów logów w miesiącu w cenie (+0,60 USD za każdy dodatkowy milion logów)
  • Do 30 sekund czasu CPU na jedno żądanie
  • Zawsze najmniejsze opóźnienia
  • 6 000 minut kompilacji w ramach pakietu miesięcznie (dodatkowe 0,005 USD/minutę)
  • 6 równoczesnych slotów kompilacji
  • Dodatkowe przechowywanie brzegowe Workers KV

Co nowego w Cloudflare for Students

Pracujemy nad rozszerzeniem programu Cloudflare dla Studentów, aby był dostępny dla wszystkich. Czy jesteś nauczycielem lub uczniem w instytucji edukacyjnej? Złóż wniosek o dodanie domeny swojej szkoły, a powiadomimy Cię, gdy program będzie dostępny dla Twojej instytucji.
Zarejestruj się tutaj

Przesyłając ten formularz, zgadzasz się otrzymywać od Cloudflare informacje na temat naszych produktów, wydarzeń i ofert specjalnych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych i cenimy Twoją prywatność. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce prywatności.

Często zadawane pytania

Warunki korzystania z usługi Cloudflare for Students

Aby uzyskać dostęp do Cloudflare for Students, musisz mieć co najmniej 18 lat i być obecnie zapisanym do kwalifikującego się programu edukacyjnego, posiadając zweryfikowany adres e-mail z domeną .edu. Przyjęcie do programu Cloudflare for Students odbywa się według wyłącznego uznania firmy Cloudflare. W ramach programu firma Cloudflare zrezygnuje z obowiązującej w danym czasie podstawowej miesięcznej opłaty abonamentowej związanej z płatnymi planami Workers na okres do 1 roku. Jesteś odpowiedzialny za uregulowanie opłat za wykorzystanie przekraczające podstawowe przydziały w płatnym planie Workers. Po wygaśnięciu subskrypcji Cloudflare przekształci Twoje konto na plan Workers Free. Możesz później zaktualizować swoje konto zgodnie ze standardowym cennikiem Cloudflare. Cloudflare nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub inne problemy spowodowane aktywacją lub wygaśnięciem korzyści z programu Cloudflare for Students. Cloudflare może zmienić lub zakończyć program lub jakikolwiek jego aspekt (w tym niniejsze warunki) w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Oferty nie mogą być realizowane wielokrotnie. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do programu. Przydziały subskrypcji i korzyści z programu są niezbywalne, bezzwrotne, nie można ich wymienić na gotówkę ani sprzedawać, kupować lub wymieniać. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zapłatę ewentualnych podatków związanych z wartością przyznanych mu kredytów. Korzyści z Cloudflare for Students przysługują przez maksymalnie jeden rok i podlegają ograniczeniom dotyczącym korzystania z produktów, opisanym na stronie Cloudflare for Students lub w inny sposób określonym przez Cloudflare. Udzielasz Cloudflare niewyłącznego, ogólnoświatowego, wolnego od opłat prawa do zamieszczania Twojego imienia oraz nazw projektów/logo stworzonych w ramach programu Cloudflare for Students na wszelkich stronach internetowych Cloudflare, broszurach, ulotkach, prezentacjach, raportach rocznych oraz innych materiałach marketingowych. Wymagane jest założenie przez Uczestnika konta Cloudflare i dodanie ważnej metody płatności. Korzystanie z naszych usług podlega również warunkom dostępnym na stronie cloudflare.com/terms/. Cloudflare for Students nie obejmuje zarządzania kontem, całodobowego wsparcia telefonicznego dla przedsiębiorstw ani umowy o poziomie świadczenia usług (SLA).

