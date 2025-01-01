Warunki korzystania z usługi Cloudflare for Students

Aby uzyskać dostęp do Cloudflare for Students, musisz mieć co najmniej 18 lat i być obecnie zapisanym do kwalifikującego się programu edukacyjnego, posiadając zweryfikowany adres e-mail z domeną .edu. Przyjęcie do programu Cloudflare for Students odbywa się według wyłącznego uznania firmy Cloudflare. W ramach programu firma Cloudflare zrezygnuje z obowiązującej w danym czasie podstawowej miesięcznej opłaty abonamentowej związanej z płatnymi planami Workers na okres do 1 roku. Jesteś odpowiedzialny za uregulowanie opłat za wykorzystanie przekraczające podstawowe przydziały w płatnym planie Workers. Po wygaśnięciu subskrypcji Cloudflare przekształci Twoje konto na plan Workers Free. Możesz później zaktualizować swoje konto zgodnie ze standardowym cennikiem Cloudflare. Cloudflare nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub inne problemy spowodowane aktywacją lub wygaśnięciem korzyści z programu Cloudflare for Students. Cloudflare może zmienić lub zakończyć program lub jakikolwiek jego aspekt (w tym niniejsze warunki) w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Oferty nie mogą być realizowane wielokrotnie. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do programu. Przydziały subskrypcji i korzyści z programu są niezbywalne, bezzwrotne, nie można ich wymienić na gotówkę ani sprzedawać, kupować lub wymieniać. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zapłatę ewentualnych podatków związanych z wartością przyznanych mu kredytów. Korzyści z Cloudflare for Students przysługują przez maksymalnie jeden rok i podlegają ograniczeniom dotyczącym korzystania z produktów, opisanym na stronie Cloudflare for Students lub w inny sposób określonym przez Cloudflare. Udzielasz Cloudflare niewyłącznego, ogólnoświatowego, wolnego od opłat prawa do zamieszczania Twojego imienia oraz nazw projektów/logo stworzonych w ramach programu Cloudflare for Students na wszelkich stronach internetowych Cloudflare, broszurach, ulotkach, prezentacjach, raportach rocznych oraz innych materiałach marketingowych. Wymagane jest założenie przez Uczestnika konta Cloudflare i dodanie ważnej metody płatności. Korzystanie z naszych usług podlega również warunkom dostępnym na stronie cloudflare.com/terms/. Cloudflare for Students nie obejmuje zarządzania kontem, całodobowego wsparcia telefonicznego dla przedsiębiorstw ani umowy o poziomie świadczenia usług (SLA).